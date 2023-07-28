Плюс по томатам, минус по гречке: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последние три недели в крупнейших торговых сетях региона наблюдается существенное подорожание отдельных категорий овощей. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цена весового картофеля выросла на 10-25 рублей за килограмм, томаты подорожали на 28-50 рублей. Стоимость килограмма репчатого лука, напротив, уменьшилась в среднем на 10 рублей, цены на белокочанную капусту и морковь колеблются.
Из фруктов существенно подешевели бананы: за три недели стоимость килограмма уменьшилась у ритейлеров на 30-40 рублей. Цены на лимоны и апельсины в одних торговых сетях снизились, в других — напротив, повысились.
Среди остальных товаров самые заметные изменения произошли в розничных ценах на гречку. У всех трех ритейлеров, вошедших в мониторинг, стоимость упаковки крупы весом 800 граммов снизилась на 15-30 рублей. В то же время макароны несколько подорожали. В зависимости от торговой сети стоимость упаковки весом 450 граммов увеличилась на 3-17 рублей.
Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
27,99, по акции (цена не изм.) (-1 руб.)
|
33,90 (цена не изм.)
|
35,99 (+2,5 руб.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
53,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)
|
54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
50,49 «Залесский фермер» (-1,7 руб.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 180 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)
|
84,99 «Залесский фермер» (+1,8 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
349,99, по акции (-20 руб.)
|
399,90 (-0,9 руб.)
|
409,99, по акции (+30 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
нет
|
169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.)
|
132,99 «Великолукский МК»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
369,00 «Сохраним традиции», по акции (+209,1 руб.)
|
269,99 «Великолукский МК»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
54,99 «Макфа» (+5 руб.)
|
69,90 «Макфа» (цена не изм.)
|
72,99 «Предпортовая»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
69,99 (цена не изм.)
|
69,90 (цена не изм.)
|
64,90
|
Рис, 800-900 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
79,90 (цена не изм.)
|
84,99 (-3,5 руб.)
|
Гречка, 800 г
|
54,99 (-25 руб.)
|
54,90 (-15 руб.)
|
54,89 (-29,1 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
66,99 (+3 руб.)
|
69,90 (+10 руб.)
|
66,99 (+17 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
159,99 «Нежинская»
|
142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (-7 руб.)
|
155,99 «Нежинская»
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
119,90 «Олейна», по акции (-10 руб.)
|
139,99 «Злато»
|
Сахар, 1 кг
|
83,99 (-1 руб.)
|
83,90 (-1 руб.)
|
83,99 (+12 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
49,99, молодой (+25 руб.)
|
49,90, по акции (+10 руб.)
|
56,99, молодой (+23 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (-10 руб.)
|
59,90, по акции (-10 руб.)
|
62,49 (-10,5 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
79,99, молодая (+10 руб.)
|
79,90, молодая (-10 руб.)
|
67,99 (цена не изм.)
|
Морковь, 1 кг
|
69,99, по акции (-20 руб.)
|
89,90 (цена не изм.)
|
63,49 (-14,5 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
79,99, гладкие
|
99,90, по акции (-60 руб.)
|
139,99 (-1 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
139,99 (+40 руб.)
|
139,90 (+50 руб.)
|
117,99 (+28 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (+20 руб.)
|
149,90, по акции (-20 руб.)
|
148,99 (+6 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
129,99 (+40 руб.)
|
134,90 (+5 руб.)
|
99,99 (-4 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 (цена не изм.)
|
119,90 «Айдаред»
|
139,99 «Голден» (+53 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
99,99 (-30 руб.)
|
99,90, по акции (-30 руб.)
|
94,99 (-39 руб.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
2542,75 (без учета фарша)
|
2936,5
|
2808,55
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 28 июля 2023 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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