Плюс по томатам, минус по гречке: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последние три недели в крупнейших торговых сетях региона наблюдается существенное подорожание отдельных категорий овощей. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цена весового картофеля выросла на 10-25 рублей за килограмм, томаты подорожали на 28-50 рублей. Стоимость килограмма репчатого лука, напротив, уменьшилась в среднем на 10 рублей, цены на белокочанную капусту и морковь колеблются.



Из фруктов существенно подешевели бананы: за три недели стоимость килограмма уменьшилась у ритейлеров на 30-40 рублей. Цены на лимоны и апельсины в одних торговых сетях снизились, в других — напротив, повысились.

Среди остальных товаров самые заметные изменения произошли в розничных ценах на гречку. У всех трех ритейлеров, вошедших в мониторинг, стоимость упаковки крупы весом 800 граммов снизилась на 15-30 рублей. В то же время макароны несколько подорожали. В зависимости от торговой сети стоимость упаковки весом 450 граммов увеличилась на 3-17 рублей.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

27,99, по акции (цена не изм.) (-1 руб.) 33,90 (цена не изм.) 35,99 (+2,5 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

53,99 «Залесский фермер» (+4 руб.) 54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 50,49 «Залесский фермер» (-1,7 руб.) Сметана, 20%, 315 г 68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 180 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.) 84,99 «Залесский фермер» (+1,8 руб.) Филе куриное, 1 кг 349,99, по акции (-20 руб.) 399,90 (-0,9 руб.) 409,99, по акции (+30 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

нет 169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.) 132,99 «Великолукский МК» Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 369,00 «Сохраним традиции», по акции (+209,1 руб.) 269,99 «Великолукский МК» Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 54,99 «Макфа» (+5 руб.) 69,90 «Макфа» (цена не изм.) 72,99 «Предпортовая» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 69,99 (цена не изм.) 69,90 (цена не изм.) 64,90 Рис, 800-900 г 79,99 (цена не изм.) 79,90 (цена не изм.) 84,99 (-3,5 руб.) Гречка, 800 г 54,99 (-25 руб.)

54,90 (-15 руб.) 54,89 (-29,1 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 66,99 (+3 руб.) 69,90 (+10 руб.) 66,99 (+17 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 159,99 «Нежинская» 142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (-7 руб.) 155,99 «Нежинская» Масло подсолнечное, 1 л 129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)

119,90 «Олейна», по акции (-10 руб.) 139,99 «Злато» Сахар, 1 кг 83,99 (-1 руб.) 83,90 (-1 руб.) 83,99 (+12 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 49,99, молодой (+25 руб.) 49,90, по акции (+10 руб.) 56,99, молодой (+23 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (-10 руб.) 59,90, по акции (-10 руб.) 62,49 (-10,5 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 79,99, молодая (+10 руб.) 79,90, молодая (-10 руб.) 67,99 (цена не изм.) Морковь, 1 кг 69,99, по акции (-20 руб.) 89,90 (цена не изм.) 63,49 (-14,5 руб.) Огурцы, 1 кг 79,99, гладкие 99,90, по акции (-60 руб.) 139,99 (-1 руб.) Помидоры, 1 кг 139,99 (+40 руб.) 139,90 (+50 руб.) 117,99 (+28 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (+20 руб.) 149,90, по акции (-20 руб.) 148,99 (+6 руб.) Апельсины, 1 кг 129,99 (+40 руб.) 134,90 (+5 руб.) 99,99 (-4 руб.) Яблоки, 1 кг 99,99 (цена не изм.) 119,90 «Айдаред» 139,99 «Голден» (+53 руб.) Бананы, 1 кг 99,99 (-30 руб.) 99,90, по акции (-30 руб.) 94,99 (-39 руб.)

Общая стоимость корзины 2542,75 (без учета фарша) 2936,5 2808,55

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 28 июля 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.