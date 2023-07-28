Плюс по томатам, минус по гречке: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За последние три недели в крупнейших торговых сетях региона наблюдается существенное подорожание отдельных категорий овощей. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цена весового картофеля выросла на 10-25 рублей за килограмм, томаты подорожали на 28-50 рублей. Стоимость килограмма репчатого лука, напротив, уменьшилась в среднем на 10 рублей, цены на белокочанную капусту и морковь колеблются.

Из фруктов существенно подешевели бананы: за три недели стоимость килограмма уменьшилась у ритейлеров на 30-40 рублей. Цены на лимоны и апельсины в одних торговых сетях снизились, в других — напротив, повысились.

Среди остальных товаров самые заметные изменения произошли в розничных ценах на гречку. У всех трех ритейлеров, вошедших в мониторинг, стоимость упаковки крупы весом 800 граммов снизилась на 15-30 рублей. В то же время макароны несколько подорожали. В зависимости от торговой сети стоимость упаковки весом 450 граммов увеличилась на 3-17 рублей.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


27,99, по акции (цена не изм.) (-1 руб.)

33,90 (цена не изм.)

35,99 (+2,5 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


53,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)

54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

50,49 «Залесский фермер» (-1,7 руб.)

Сметана, 20%, 315 г

68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 180 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)

84,99 «Залесский фермер» (+1,8 руб.)

Филе куриное, 1 кг

349,99, по акции (-20 руб.)

399,90 (-0,9 руб.)

409,99, по акции (+30 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


нет

169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.)

132,99 «Великолукский МК»

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

369,00 «Сохраним традиции», по акции (+209,1 руб.)

269,99 «Великолукский МК»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

54,99 «Макфа» (+5 руб.)

69,90 «Макфа» (цена не изм.)

72,99 «Предпортовая»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

69,99 (цена не изм.)

69,90 (цена не изм.)

64,90

Рис, 800-900 г

79,99 (цена не изм.)

79,90 (цена не изм.)

84,99 (-3,5 руб.)

Гречка, 800 г

54,99 (-25 руб.)


54,90 (-15 руб.)

54,89 (-29,1 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

66,99 (+3 руб.)

69,90 (+10 руб.)

66,99 (+17 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

159,99 «Нежинская»

142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (-7 руб.)

155,99 «Нежинская»

Масло подсолнечное, 1 л

129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)


119,90 «Олейна», по акции (-10 руб.)

139,99 «Злато»

Сахар, 1 кг

83,99 (-1 руб.)

83,90 (-1 руб.)

83,99 (+12 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

49,99, молодой (+25 руб.)

49,90, по акции (+10 руб.)

56,99, молодой (+23 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (-10 руб.)

59,90, по акции (-10 руб.)

62,49 (-10,5 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

79,99, молодая (+10 руб.)

79,90, молодая (-10 руб.)

67,99 (цена не изм.)

Морковь, 1 кг

69,99, по акции (-20 руб.)

89,90 (цена не изм.)

63,49 (-14,5 руб.)

Огурцы, 1 кг

79,99, гладкие

99,90, по акции (-60 руб.)

139,99 (-1 руб.)

Помидоры, 1 кг

139,99 (+40 руб.)

139,90 (+50 руб.)

117,99 (+28 руб.)

Лимоны, 1 кг

149,99 (+20 руб.)

149,90, по акции (-20 руб.)

148,99 (+6 руб.)

Апельсины, 1 кг

129,99 (+40 руб.)

134,90 (+5 руб.)

99,99 (-4 руб.)

Яблоки, 1 кг

99,99 (цена не изм.)

119,90 «Айдаред»

139,99 «Голден» (+53 руб.)

Бананы, 1 кг

99,99 (-30 руб.)

99,90, по акции (-30 руб.)

94,99 (-39 руб.)


Общая стоимость корзины

2542,75 (без учета фарша)

2936,5

2808,55

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 28 июля 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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