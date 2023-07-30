День ВМФ в Балтийске: как прошел парад кораблей Балтфлота (фото)

В этом году Балтийскому флоту исполнилось 320 лет. Круглую дату он отметил дважды: в мае и 30 июля, в День ВМФ. Главный флотский праздник в нынешнее воскресенье по традиции увенчался парадом. Его принял новый командующий вице-адмирал Владимир Воробьев, назначенный в апреле. По Калининградскому морскому каналу прошли более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения. А сначала, на площади Балтийской Славы, состоялся марш войск гарнизона. Как это было — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград