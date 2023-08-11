Травмы «городского подсознания»: урбанисты и философы — о застройке у Дома Советов

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Один из главных символов современного Калининграда — Дом Советов — начинает постепенно таять. В областном правительстве обещают: меньше чем через год Центральная площадь окончательно опустеет. В среду, 9 августа, в пространстве «Сигнал» городские интеллектуалы попытались осмыслить будущее этого места через призму архитектуры и философии. Возможно, отсутствие такого разговора и было главной причиной неудач проводимых властями многочисленных архитектурно-градостроительных конкурсов, связанных с бывшей Королевской горой. «Новый Калининград» рассказывает об основных тезисах выступлений двух участников — доктора философских наук Вадима Чалого и урбаниста Святослава Мурунова.

С начала двухтысячных решить проблему Дома Советов пытались как минимум четыре раза: с помощью международного воркшопа и трех архитектурно-градостроительных конкурсов. В феврале 2023 года было объявлено о проведении последнего — его организаторами выступили Союз архитекторов и Корпорация развития Калининградской области. Его результаты объявили недавно: члены жюри не смогли определиться с победителем. Второго места было удостоено два проекта: от калининградской компании «Архпроект Групп» бывшего главного архитектора региона Александра Башина и концепция, разработанная питерским архитектурным бюро «Хвоя» вместе с урбанистом Святославом (Святом) Муруновым.

Вадим Чалый, профессор Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. Канта, доктор философских наук, доцент:

— Столкнувшись с проблемой поисков смыслов для центра города, надо исходить из того соображения, что Калининград — это место, которому нанесено слишком много всяческих травм. Начиная с крестового похода, устранения прусской крепости и учреждения замка на ее месте. А потом, спустя несколько столетий, что, на самом деле, не так долго с точки зрения истории, случился снос замка, полное переформатирование территории, смена названия города. Потом — Дом Советов с пустым центром и планами коммунистического светлого будущего с филармониями и космопортами, которые должны были находиться на месте средневекового Альтштадта.

Сейчас — опять кризис, смена ориентации: с запада на восток либо внутрь себя. Калининград снова вынужден иметь дело с этим резким поворотом. Поэтому попытка переосмыслить центр должна эти травмы учитывать и принимать. Для того, во-первых, чтобы не нанести новую травму радикализмом, сносом, уничтожением старого, попыткой учредить что-то на ровном месте, сугубо умозрительно, не опираясь на историю и факты, на объективную внешнюю реальность. Так, как это было сделано с Домом Советов, будто бы он строился в пустоте, чисто геометрическим методом, в рамках рационалистической марксистской философии с планированием светлого будущего. Не получилось: потому что там в прямом смысле был фундамент. Там что-то было на этом месте, из-за чего все поплыло.







Поэтому, чтобы не получилось так же, надо учитывать историю, которая насчитывает столетия, коллизии культур, тот микс, сложившийся на этой земле, к которому мы должны относиться как к своему наследию. Очень важная деталь — ничего не должно быть вытеснено, загнано в городское подсознание, забыто, вычеркнуто. Подобные вытесненные вещи любят возвращаться. Мы видим, как взорванный замок постоянно возникает из городского подсознания. Ведь есть же в городе инициативная группа, которая требует его восстановления, он им не дает покоя, как тень отца Гамлета. Чтобы такого не вышло с Домом Советов, надо отнестись к центру города с очень большим вниманием.

Есть такое понятие в философии, в семантике — концепция возможных миров. Есть наш действительный мир и множество иных миров, которые из нашей реальности видятся возможными или достижимыми. Есть миры, которые ближе к нам, они похожи на наш и достижимы меньшими средствами. Какие-то из них — отдаленные, мы понимаем, что достичь их сложно и пока непонятно как, это нечто совсем оторванное, изолированное.

Когда у нас в центре города пусто, то мы стоим перед множеством возможностей: почти все возможно, многое достижимо. Можно построить что угодно. Как только там начнется какая-то работа: там появится жилые дома или, например, торговые центры, то какие-то возможности будут автоматически отброшены. Не будет космопорта, музея и филармонии в центре. Чтобы к этим возможностям вернуться, придется сделать некоторые шаги назад, что-то сносить и с кем-то бороться.

Но сейчас мы находимся в уникальной ситуации, когда многое возможно. Конечно, есть своя предыстория — подвалы Альтштадта, но это все выглядит совсем иначе, если бы там уже стояли дома, в которых живут люди.

Особо острая полемика разгорелась вокруг озвученного активистами тезиса о том, что новый центр города должен быть застроен домами небольшой этажности. Необходимость малоэтажной застройки была обоснована Святославом (Святом) Муруновым.

Свят Мурунов, идеолог и основатель сети центров прикладной урбанистики, урбанист:

— Отсутствие первого места в конкурсе говорит о том, что городские элиты не уверены в своих решениях. И они легко могут дать ход любому проекту, в котором Дом Советов сносится. Именно поэтому второе место поделили две концепции: наша и бывшего главного архитектора Баршина. Все это может вылиться в какую-то городскую дискуссию, паузу для принятия более взвешенных решений. Сама идея создания центра города очень нетривиальная. <...>

Проект перезапускает представление о центре. Что сейчас происходит в Калиниграде? Да по большому счету то же самое, что и в любом постсоветском городе. Это нагромождение спальников, в которых люди спят, а потом через центр едут в город на работу или за оказанием услуг.







Центр города должен быть многофункциональным, сложным, чтобы районы города начали копировать эту модель. Тогда люди начнут понимать, что им нужен свой общественный центр, например, в Балтийском районе, на Сельме. Тогда не нужно будет каждый день куда-то ездить. Почему, например, Московский проспект сейчас так перегружен? Потому что у нас не сбалансированы спальные районы, места приложения труда и места приложения таланта. Надо заузить Московский проспект, чтобы сделать эту территорию более общественной и нетранзитной. Тем самым мы запускаем разговор о транспортной ситуации всего города, ведь она явно нуждается в переосмыслении.

Например, сейчас в Алма-Ате разработан новый генеральный план, он жестко зафиксировал полицентрическую модель строения города, создал пять центров, создал сетку улиц. И транспортная ситуация вполне нормальная. Любая трасса в городе запускает трассовую экономику. Если мы хотим, чтобы в центре города был музей, культурный центр, школа, университет или кафе, то нужна другая транспортная сетка и ширина улиц.<...>

Мы изначально хотели, чтобы люди в центре города гуляли. Сейчас эта городская прогулка переместилась в сторону к Амалиенау, в сторону озер, сконцентрирована в городах типа Зеленоградска. По городу погулять негде. Цель — вернуть людей в центр города, чтобы он тоже стал живым, ходибельным, гулябильным и так далее. А этого можно достичь только в том случае, если это будет не сити, в котором все работают. Но все равно центр должен быть наполнен своей функцией, иначе он станет убийцей экономики.

Тем временем архитектурный облик центра города по-прежнему не определен, хотя снос существующей доминанты — Дома Советов — уже запущен. Власти смутно намекают на то, что художественные наработки призеров даром не пропадут и будут как-то учтены.

Текст: Павел Каменев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград