Минимум нагрузок: региональный минздрав советует, как пережить жару

Продолжение: Рекорд побит: в Калининградской области зафиксирована температура воздуха выше +35° С
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Минимум нагрузок: региональный минздрав советует, как пережить жару

Август, похоже, решил наверстать упущенное за череду прохладных дней и «одарил» Калининград температурным рекордом вкупе со штормовым предупреждением. По прогнозам синоптиков, жара пожаловала к нам надолго. И пока одни штурмуют электрички и стоят в километровых пробках к морю, другие боятся высунуть нос из дома. Где золотая середина, попробуем разобраться с помощью рекомендаций регионального минздрава.

Поддерживать водный баланс в жару необходимо всем, независимо от возраста и состояния здоровья. Лучше всего утолять жажду обычной водой (можно с лимонным соком), ягодным морсом, зелёным, травяным или фруктовым чаем комнатной температуры. При этом людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не следует превышать норму в полтора литра жидкости в день.

Принимать нормализующие давление и разжижающие кровь препараты необходимо гипертоникам. Это снизит опасность образования тромбов.

Отказаться от алкоголя и тяжёлой пищи — ещё одна важная мера в жару. Жирные жареные блюда стоит отложить до более прохладных времён, а пока в меню можно включить рыбу, овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

Прогулки желательно ограничить утренними и вечерними часами, когда солнце наименее активно. При этом находиться лучше в тени, сведя к минимуму физическую активность.

Носить легкую одежду из хлопковых и льняных тканей и светлый головной убор — одна из самых полезных рекомендаций в аномально жаркую погоду. Тёмные синтетические наряды в такие дни лучше оставить в шкафу.

Принять душ комнатной температуры — отличный способ улучшить самочувствие после пребывания под палящим солнцем. Но если такой возможности нет, подойдут и влажные обтирания. Для этого стоит всегда иметь с собой достаточное количество воды и, к примеру, носовой платок.

Всё это может пригодится и в том случае, если с кем-то случился тепловой удар. В такой ситуации человека нужно поместить в тень, по возможности положить на спину и подложить что-нибудь под ноги, дать воды и также обтереть смоченной водой тканью. При ухудшении состояния следует немедленно вызвать скорую помощь.

Особое внимание в жару нужно уделять детям. Малышей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра у любых, даже небольших водоёмов, не допускать перегревания на солнце, следить за наличием головного убора, при ухудшении самочувствия — немедленно обратиться за медицинской помощью.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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