Превзошли ожидания: цены на такси в Калининграде в среднем выросли более чем в 2 раза

Средняя цена за поездку в такси в Калининграде выросла более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют приложения основных агрегаторов такси. «Новый Калининград» проанализировал тарифы на услуги такси с конца августа и в день введения нового закона о такси — в пятницу, 1 сентября.
Главные новшества: закон обязывает всех водителей такси обязаны оформлять ОСАГО по тарифу для перевозчиков; появилось новое обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП); водителям нужно проходить обязательную аттестацию (для этого — знать, где находятся органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения); машины такси должны быть только утвержденного цвета (в Калининградской области это желтый и серый) — это значит, что работать через агрегатор на личном автомобиле больше нельзя; к вождению не допускаются те, у кого не погашена судимость за некоторые преступления.
Стоимость услуг такси отслеживалась с 29 августа, за основу был взят маршрут в центре города — от ул. Гаражной до Южного вокзала, время — с 10 до 11 утра. Отслеживались приложения «Яндекс Go» («Яндекс.Такси»), «Максим», «Везет» и Uber в классе «эконом».
|
Дата мониторинга
|
Uber
|
«Яндекс.Такси»
|
«Везет»
|
«Максим»
|
29 августа
|
142
|
147
|
149
|
165
|
30 августа
|
142
|
139
|
140
|
165
|
31 августа
|
144
|
149
|
149
|
190
|
Итог (средняя стоимость)
|
143
|
145
|
146
|
173
В период с 29 по 31 августа средняя цена составила 152 рубля («Яндекс.Такси» — 145 рублей, «Максим» — 173 рубля, «Везет» — 146 рублей, Uber — 143 рубля). Также учитывалось среднее время ожидания: у «Яндекс.Такси» и Uber — 4 минуты, «Везет» — 6 минут. У такси «Максим» примерное время подачи автомобиля отображалось не всегда.
Скриншоты за 31 августа.
По каким-то причинам утром 1 сентября особых изменений сначала не наблюдалось. Потом начались резкие скачки — в сторону как увеличения, так и снижения, и контрольное время пришлось увеличить на два часа . У «Яндекса» минимальной стоимость оказалась в 10:59 (138 рублей), максимальной — в 12:25 (425 рублей). В Uber (который в России также принадлежит «Яндексу») ситуация выглядела похожим образом: минимальная цена — 135 рублей в 11:00 и максимальная — 415 рублей в 12:25.
В случае с такси «Везет» скачки были меньшими: с минимальных 140 рублей в 10:59 до максимальных 214 рублей в 11:37. Однако свободных машин класса «эконом» периодически не находилось (в частности, их не удалось вызвать в 11:07 и в 12:38).
Похожей оказалась ситуация с такси «Максим», где минимальной стоимость (165 рублей) была в 11:42, максимальной — (200 рублей) в 12:34. При этом вызвать машину у такси «Максим» оказалось невозможным: безуспешное ожидание каждый раз доходило до 10 минут.
Часть скриншотов за 1 сентября.
После этого в сторону снижения цены уже не изменялись. Контрольная проверка была проведена около 16 часов. К этому времени стоимость поездки у «Яндекс.Такси» составила 483 рубля (ожидание 12 минут), у Uber — 485 рубля (11 минут), «Максим» — 230 рублей (вызвать машину не удалось). У такси «Везет» свободных для заказа машин класса «эконом» не оказалось (предлагался только «экспресс» за 503 рубля). Впрочем, нужно отметить сильное ухудшение погодных условий к этому времени.
Эксперты прогнозировали что-то подобное: председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко ранее предполагал, что 1 сентября «будет коллапс» и цены повысятся на 30%. Однако реальность превзошла все ожидания: цифры выросли более чем в два раза (если не учитывать погоду, поскольку во время дождя ситуация с такси в Калининграде ухудшалась всегда).
Текст: Ольга Кадомцева, фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter