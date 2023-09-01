Превзошли ожидания: цены на такси в Калининграде в среднем выросли более чем в 2 раза

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Средняя цена за поездку в такси в Калининграде выросла более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют приложения основных агрегаторов такси. «Новый Калининград» проанализировал тарифы на услуги такси с конца августа и в день введения нового закона о такси — в пятницу, 1 сентября.



Главные новшества: закон обязывает всех водителей такси обязаны оформлять ОСАГО по тарифу для перевозчиков; появилось новое обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП); водителям нужно проходить обязательную аттестацию (для этого — знать, где находятся органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения); машины такси должны быть только утвержденного цвета (в Калининградской области это желтый и серый) — это значит, что работать через агрегатор на личном автомобиле больше нельзя; к вождению не допускаются те, у кого не погашена судимость за некоторые преступления.

Стоимость услуг такси отслеживалась с 29 августа, за основу был взят маршрут в центре города — от ул. Гаражной до Южного вокзала, время — с 10 до 11 утра. Отслеживались приложения «Яндекс Go» («Яндекс.Такси»), «Максим», «Везет» и Uber в классе «эконом».

Дата мониторинга Uber «Яндекс.Такси» «Везет» «Максим» 29 августа 142 147 149 165 30 августа 142 139 140 165 31 августа 144 149 149 190 Итог (средняя стоимость) 143 145 146 173

В период с 29 по 31 августа средняя цена составила 152 рубля («Яндекс.Такси» — 145 рублей, «Максим» — 173 рубля, «Везет» — 146 рублей, Uber — 143 рубля). Также учитывалось среднее время ожидания: у «Яндекс.Такси» и Uber — 4 минуты, «Везет» — 6 минут. У такси «Максим» примерное время подачи автомобиля отображалось не всегда.

Скриншоты за 31 августа.

По каким-то причинам утром 1 сентября особых изменений сначала не наблюдалось. Потом начались резкие скачки — в сторону как увеличения, так и снижения, и контрольное время пришлось увеличить на два часа . У «Яндекса» минимальной стоимость оказалась в 10:59 (138 рублей), максимальной — в 12:25 (425 рублей). В Uber (который в России также принадлежит «Яндексу») ситуация выглядела похожим образом: минимальная цена — 135 рублей в 11:00 и максимальная — 415 рублей в 12:25.

В случае с такси «Везет» скачки были меньшими: с минимальных 140 рублей в 10:59 до максимальных 214 рублей в 11:37. Однако свободных машин класса «эконом» периодически не находилось (в частности, их не удалось вызвать в 11:07 и в 12:38).

Похожей оказалась ситуация с такси «Максим», где минимальной стоимость (165 рублей) была в 11:42, максимальной — (200 рублей) в 12:34. При этом вызвать машину у такси «Максим» оказалось невозможным: безуспешное ожидание каждый раз доходило до 10 минут.

Часть скриншотов за 1 сентября.



После этого в сторону снижения цены уже не изменялись. Контрольная проверка была проведена около 16 часов. К этому времени стоимость поездки у «Яндекс.Такси» составила 483 рубля (ожидание 12 минут), у Uber — 485 рубля (11 минут), «Максим» — 230 рублей (вызвать машину не удалось). У такси «Везет» свободных для заказа машин класса «эконом» не оказалось (предлагался только «экспресс» за 503 рубля). Впрочем, нужно отметить сильное ухудшение погодных условий к этому времени.

Эксперты прогнозировали что-то подобное: председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко ранее предполагал, что 1 сентября «будет коллапс» и цены повысятся на 30%. Однако реальность превзошла все ожидания: цифры выросли более чем в два раза (если не учитывать погоду, поскольку во время дождя ситуация с такси в Калининграде ухудшалась всегда).

Текст: Ольга Кадомцева, фото: Виталий Невар / Новый Калининград