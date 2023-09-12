Упорядочить «наливайки»: калининградский губернатор выступил против алколобби торговых сетей

Калининградские областные власти готовят ряд предложений для регулирования федерального законодательства в части снижения количества алкомаркетов и ужесточения их лицензирования. О внедренных и запланированных мерах в прямом эфире «Центра управления регионом» во вторник, 12 сентября, сообщил губернатор Антон Алиханов.



«Мы увеличили минимальную площадь для заведений общепита, которые часто у нас мимикрируют под пивные и так называемые „наливайки“. Раньше минимальная площадь таких заведений общепита, где продавался алкоголь, была 20 квадратных метров, сейчас уже 50. Посмотрим, как эта норма будет работать. Если будет нужно, то будем дальше увеличивать размерность этих заведений, чтобы сокращать количество алкомаркетов», — сообщил Алиханов.

Губернатор также добавил, что дополнительно к этим мерам муниципалитеты устанавливают минимальное расстояние от алкомаркетов до объектов здравоохранения, образования и дополнительного образования (в Калининграде это 100 метров). Также, как напомнил глава региона, сейчас ограничено время продажи алкоголя с 21:00 до 11:00, что «позитивно сказалось на ситуации».

Говоря о дополнительных предложениях по сокращению количества алкомаркетов, Алиханов пояснил, что каждая торговая точка должна иметь отдельную лицензию на продажу алкоголя (на данный момент, по его словам, на одну лицензию оформляются десятки и даже сотни точек).

«По сути, предприниматель или крупная торговая сеть платит 65 тысяч рублей за одну такую алкогольную лицензию и дальше десятки или сотни магазинов работают „под зонтиком“ этой лицензии. На наш взгляд, это неправильно», — добавил он.

Губернатор предложил снизить стоимость лицензии до 30 тысяч рублей, но выдавать ее на одну точку.

«Я знаю, что этой нашей инициативе сопротивляются, — продолжил Алиханов. — Собственно говоря, сопротивляются в основном лобби крупных торговых сетей. На мой взгляд, как раз у ритейлеров никаких проблем со средствами на оплату такого рода лицензий точно нет. А это позволило бы упорядочить все эти мелкие алкомаркеты и сделать их количество меньшим».

На этом предложения Алиханова не закончились. Он также добавил,что необходимо установить четкие регламенты того, что является общепитом. В частности: зарегулировать количество столов, установить обязательное наличие санузла и определить минимальный ассортимент, чтобы «алкомаркеты, „наливайки“ и пивнухи не мимикрировали под бары и заведения общепита».

«Третий тезис — регулирование пивного рынка, — продолжил он перечислять свои предложения. — На мой взгляд, здесь должны быть ровно такие же требования как и в отношении крепкого алкоголя. Не очень понятно, почему система упрощенного налогообложения должна распространяться на пивные магазины. А она распространяется сейчас. Это неправильно. Они все должны быть поставлены в одну позицию, потому что алкоголь — есть алкоголь. Алкоголизация, что пивная, что любая другая по итогу ничем не отличается друг от друга».

В заключение губернатор добавил, что власти рассматривают возможность ограничения количества алкоточек на дом и квартал.

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