Первая жертва санкций: на улице Соммера заканчивается затянувшаяся реконструкция (фото)

В Калининграде на улице Соммера заканчивается третий этап благоустройства, который должны были завершить еще в октябре прошлого года. Задержка в год с небольшим произошла по вине предыдущего подрядчика, который к моменту сдачи справился только с 14% общего объема работ. Представители компании «Гала Строй», выигравшей конкурс на благоустройство в марте прошлого года, сразу дал понять, что подряд будет непростым, так как им пришлось обкатывать новые цепочки поставок стройматериалов, и дело сразу пошло не очень гладко.



В итоге в октябре 2022 года власти Калининграда расторгли контракт, а новые торги с третьей попытки выиграла компания «Инпо» из Санкт-Петербурга.

Месяц назад глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила , что к 15-20 ноября все будет готово. Сегодня же в мэрии в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» уточнили, что основные объёмы подрядчиком выполнены, однако на данный момент идёт устранение замечаний. С проверкой чиновники планируют отправиться на этой неделе, а что на Соммера происходит сейчас, выясняла Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград