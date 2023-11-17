«Цирк, который длится пять лет»: почему опять осудили зоозащитниц из «Права на жизнь»

0 0

Разбирательство по делу в отношении учредителя общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Екатерины Ублинской и председателя правления Натальи Галяс длится уже пять лет. За это время оно уже трижды рассматривалось судом первой инстанции. 16 ноября 2023 года зоозащитницы после вынесенных ранее обвинительного и оправдательного приговоров вновь были признаны Центральным районным судом Калининграда виновными в мошенничестве.

В октябре 2018 года прокуратура заподозрила представителей «Права на жизнь» в растрате бюджетных средств. В ведомстве тогда сообщили, что общественная организация предоставила в органы власти недостоверные сведения об исполнении в 2016 году контракта на отлов и содержание безнадзорных животных, заключенного с областными властями. По версии следствия, зооактивисты израсходовали порядка одного миллиона рублей «по своему усмотрению», не оказав оплаченные услуги. Об этом тогда заявил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

Общество заключило контракт с региональной Службой ветеринарии на сумму 5,8 млн рублей, а также с ветеринарным врачом — на оказание соответствующих услуг. Финансово-хозяйственную деятельность подсудимые вели самостоятельно, не ставя в известность ветврача и, по данным прокуратуры, в отчётных документах они указывали завышенные объёмы выполненных работ. Денежные средства, поступавшие из бюджета по заключённому договору, переводились на расчётный счёт ветеринарного врача в большем размере для последующего возврата им излишне перечисленной суммы наличными, а также на личные банковские карты учредителя и председателя правления общества, утверждала прокуратура.

Госконтракты на отлов и содержание бездомных животных областное правительство регулярно заключало с «Правом на жизнь» с 2016 года. За это время организацию не раз проверяли контролирующие органы, и вопросов к законности деятельности зоозащитников не возникало, рассказала «Новому Калининграду» Екатерина Ублинская. «У нас было, по-моему, шесть проверок контрольно-ревизионного управления, УБЭП и т.д., — сообщила она, — И всё было нормально. А потом почему-то в 2018 году стало ненормально. Если посмотреть хронологию развития событий, после того, как мы „ушли с арены“ по реализации программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат — прим. „Нового Калининграда“), появилась другая организация. Только мы работали на десять миллионов, а другая организация работает на другие суммы».

В 2019 году Сергей Хлопушин заявил, что КРОО «Право на жизнь» содержит бездомных собак в «негуманных условиях». К такому выводу он пришёл на основе фото, которое ему показали сотрудники, проводившие проверку в центре содержания животных. Представители организации назвали обвинение «беспочвенным».

В сентябре 2021 года первое разбирательство по делу было завершено. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, признал руководителей «Права на жизнь» виновными в совершении указанного преступления и назначил наказание учредителю в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, председателю правления — в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В декабре 2021 года апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор и направила дело на новое рассмотрение. Ублинская тогда сообщила, что больше не имеет отношения к организации.«Право на жизнь» продолжило существовать в виде ветеринарной клиники. В ноябре 2022 года Центральный районный суд во время повторного рассмотрения дела вынес оправдательный приговор по причине «огромного количества процессуальных нарушений». Однако облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и вновь направил дело на новое рассмотрение.

Очередное решение Екатерина Ублинская считает несправедливым по ряду причин. «Все контролирующие органы, участники процесса, говорят, что претензий к организации не имеют, — рассказала зоозащитница. — Я не согласна выплачивать никакие деньги в бюджет, потому что я ничего не взяла. <...> И основывать всё обвинение на показаниях одного не совсем адекватного свидетеля, который отношения прямого к контракту абсолютно не имел, я с этим абсолютно не согласна.<...> Сторона пострадавшая — министерство сельского хозяйства, у них пробела в бюджете нет. Когда задаются вопросы представителю министерства сельского хозяйства о том, откуда, из чего у них состоит ущерб, она говорит: «Понятия не имею».

Очередной приговор не поставил точку в этой истории, считает Ублинская. «Мы будем подавать апелляцию, дальше кассацию ещё в Верховный суд, — заявила она, — Мы будем в любом случае опротестовывать это решение и идти дальше, бороться до последнего. К сожалению, наша судебная система далеко не справедливая. Это просто цирк, который длится 5 лет».

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград