«Лютый ужас»: производители и переработчики региона выступили против закрытия мусорных полигонов

С 10 ноября мусорные полигоны Калининградской области временно приостановили прием отходов от промышленных предприятий. Запрет и его последствия вызвали бурления не только в среде промышленников, но и непонимание переработчиков. Больше всего проблем оказалось у пищевых производств, связанных с непрерывным появлением огромных объемов жиров и илов. Для них, как оказалось, проблема отходов может стать роковой. «Новый Калининград» попытался разобраться в причинах запретов и понаблюдал за острой дискуссией чиновников и бизнеса на площадке Калининградской торгово-промышленной палаты.



Полигоны, исчерпавшие мощности

Для того, чтобы сообщить о закрытии полигонов для приема промышленных отходов, первым слово взял министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. По его словам ограничение связано с необходимостью разобраться, сколько места еще есть на полигонах, а также с переводом «расчета по завозу с кубов на тонны» и необходимостью учета через весовой контроль. «Мы анонсировали [эту меру] и не раз. Может, наши выступления в СМИ просто не особо слушают, — прокомментировал Ступин. — Конечно, с промышленными отходами мы будем работать, задача поставлена президентом по снижению захоронения этих отходов. Мы столкнулись с банальными накопленными проблемами: наши полигоны ТКО (твердых коммунальных отходов — прим. „Нового Калининграда“) проектировались и строились в основном за федеральные деньги и были рассчитаны на население, именно на твердые коммунальные отходы, а „промку“ не учитывали».

Действующие полигоны, по словам министра, подходят к исчерпанию своих мощностей, а новые полигоны, на которых будут учитываться промышленные отходы, еще только строятся. «Если мы оставим все так, [как есть], на следующий год у нас будет стопроцентная заполняемость, и у нас просто физически не будет возможности принимать ни ТКО, ни промышленные отходы, — добавил министр. — Сейчас мы начали первый этап перехода».

Если ранее Ступин только сообщал об скорой выработке действующих полигонов, то теперь он решил воспользоваться административным рычагом. Кроме того, министр предупредил, что калининградским предприятиям в ближайшем будущем предложат новые тарифы на утилизацию промышленных отходов. «Сегодняшнее ценообразование не учитывает имеющиеся мощности [полигонов], — продолжил Ступин. — То, что стоит в соседнем субъекте, на Северо-Западе, полторы тысячи рублей за тонну (это в Брянской области), у нас — 168 рублей за куб. Десятки лет, пока правительство субсидировало и в некотором смысле поддерживало промышленность Калининградской области, то, что стоило тысячу рублей, позволяли захоранивать за пять копеек. Нам ситуацию нужно менять, должно быть рыночное ценообразование за захоронение. Это во-первых. А, во-вторых, мы понимаем, что сегодня захоронение — это самое плохое, что мы можем предложить».

При этом, как добавил министр, в целом по России стоимость захоронения промотходов стоит около 3 тыс. рублей за тонну.

Переработчики готовы переработать все, кроме жиров

Доводы министра натолкнулись на контраргументы местных переработчиков — они оказались не готовы принимать все отходы от предприятий. В частности, серьезной проблемой уже сейчас становятся жиры и ил, который извлекается при расчистке водоемов. Председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко и вовсе назвал шаг по приостановке приема отходов несвоевременным.

«Нам нужно было пообщаться перед тем, как принимать эти решения, — заявил Лавриненко. — Есть действительно сложные группы отходов. Они перерабатываются, но не в том объеме, который образуется на территории региона. Руководители [перерабатывающих] предприятий, которые вложили свои собственные деньги без поддержки государства, сейчас пытаются нести бремя, чтобы соответствовать тем требованиям, которое заложило правительство России. Не потянут они те объемы, которые формируют федеральные предприятия и компании».

Лавриненко добавил, что твердые отходы, накопленные предприятиями, «еще могут полежать месяц-два», но есть и отходы, приготовленные для захоронения на полигонах. «Переработчики не смогут все принять, сепарировать и обезвредить. Этот вопрос по определенным видам отходов уже сегодня нужно решить, чтобы часть отходов, которая не может попасть на наши предприятия, уже сегодня по вашему поручению, — обратился он к министру природных ресурсов и экологии Олегу Ступину, — должна идти на полигоны для захоронения на прежних условиях».

Глава союза также сообщил, что на данный момент не до конца сформирован рынок заказа товарной продукции. «Спасибо, как говорится, за подгон предприятий, но мы не сможем „съесть“ и переработать то, что формируется, а переработав, не сможем продать то, что мы переработали в товарную продукцию», — пояснил он и указал на необходимость оказания переработчикам финансовой поддержки.

Несмотря на то, что перерабатывающие предприятия, по словам Лавриненко, не справятся с объемами промышленных отходов, он сообщил, что порой его предприятия простаивают, так как загружены «на 10-15, максимум 20%».

Лавриненко напомнил, что конкретно его предприятия перерабатывают нефтяные отходы, полимеры, остатки резиновой крошки, смёт, а также кровельные изоляционные материалы и частично бумагу. Он также пояснил, что жиросодержащие отходы с предприятий члены его союза готовы перерабатывать, но в небольших объемах. При этом, по словам Лавриненко, утилизация жиров будет стоить в 20 раз больше, чем захоронение.

Угроза приостановки производств

Компаньон Святослава Лавриненко Марк Балановский добавил, что их предприятие готово «переварить» все нефтяные и строительные отходы (кирпич, бетон и асфальт) региона, кроме того, они готовы перерабатывать весь легкоплавкий пластик.

«Когда речь идет о том, что с одного предприятия поступает 170 тонн жиров и 400 тонн илов, с другого 200 тонн. Извините, мы жиры перерабатываем каждый день, но нам их нужно всего 5-10% от всей массы отходов. Столько мы не переварим, а это те отходы, которые сейчас уже выливаются. Той самой инфраструктуры, о которой мы в последние годы говорили, нет. Сейчас обвинить переработчиков и сказать „вы же хотели, забирайте“ — это, извините, лукавство. Мы не госпредприятие и примем только то, что можем».

Балановский добавил, что в случае, если предприятия не смогут никуда сливать жиры, то они встанут, и это будет «лютый ужас», либо отходы будут нелегально вывозить «под покровом ночи в леса, поля, реки и так далее».

«Уже сегодня начали формироваться отвалы этих жидких отходов, — продолжил мысль Балановского Лавриненко и обратился к Олегу Ступину. — Формально из-за этого экстренного перехода вы способствовали формированию этих нелегальных свалок, с которыми боролись несколько лет назад и успешно победили».

Ступин на замечание отметил, что переработчикам выданы лицензии на 10 тысяч наименований отходов, и бизнес, наконец, получил возможность «показать свои реальные мощности». Он также заметил, что переработчики не раскрывают реальных объемов отходов, которые они готовы на себя взять.

Градус дискуссии повысился после подключения к ней промышленников. Начальник отдела экологии группы компаний «Содружество» Анатолий Кутырев заявил, что предприятие уже копит те отходы, которые еще может копить, но с жидкими отходами (жирами и илами) проблема стоит очень остро уже сейчас. Кроме того, Кутырев признал, что полное прекращение приема полигонами жидких отходов с 2025 года (с этого момента в регионе должны проводить только их утилизацию) — нереальная задача: «Жидкие отходы мы накопить не сможем. Главный риск, что предприятие либо закроется, либо кто-то будет придумывать серые схемы. Мы не хотим этого. Закрыться можем не только мы, но и другие предприятия, производящие жировые отходы, которые сейчас невозможно никуда деть».

Представитель «Мираторга» инженер по охране окружающей среды Юлия Костыря также отметила, что на решение проблемы нужно продолжительное время.

«Понятно, что мы „гадим“ много, — сообщила она. — Порядка 12 тонн у нас в сутки. Где-то мы копим, но самое главное — мы пока приостановили производство (не все), ввели жесткий KPI на производстве, чтобы в канализацию никто ничего не скидывал».

Кутырев и Костыря заметили, что обращались к переработчикам с жирами, но там «не работают с крупными объемами».

Поддержали коллег по несчастью и представители предприятия «Продукты питания», у которого объем отходов сравним с «мираторговскими». По словам представителя компании, «приостанавливать производство не хотелось бы», а сушить илы, чтобы превратить жидкие отходы в твердые — слишком энергоемко.

В качестве резюме представители предприятий сейчас решили объединить усилия. Выходом из ситуации, по их словам, могло бы стать создание общего завода по переработке илов и жиров. Однако на решение проблемы потребуется как минимум полтора-два года, и что делать сейчас, не совсем понятно.

«Если по результатам сегодняшнего совещания мы поймем, что у нас есть лицензии, но никто их (отходы — прим. „Нового Калининграда“) не принимает, мы с этой ситуацией дальше будем разбираться и предлагать какие-то другие решения, — заметил Ступин. — Никакие предприятия мы останавливать не собираемся. Если возможности переработки нет, мы дальше продолжим принимать. У нас будут какие-то десятки тысяч тонн до конца года. Нам надо понять, как распределить их между предприятиями. Я считаю, что нужно сделать приоритет перед теми, у кого непрерывный производственный цикл, а остальным предприятиям, если они могут, обеспечить хранение на несколько месяцев (по закону это можно делать до 11 месяцев)».

Уже после встречи Олег Ступин пояснил «Новому Калининграду», что пока прием отходов от предприятий остановлен на две недели. «Также мы вводим требование по запрету смешивания отходов из разных категорий и разных видов. Цель — четкий учет, снижение риска мошенничества со стороны тех, кто отходы завозит, а также снижение рисков техногенных аварий на полигоне», — добавил министр.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, Владимир Силиневич