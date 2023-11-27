Власти: крематорий на кладбище в Сазоновке построен на частной земле, без договора концессии

Крематорий на муниципальном кладбище в поселке Сазоновка Гурьевского округа построен на земельном участке, который находится в частной собственности. Концессионное соглашение с инвестором, по которому объект мог бы перейти в муниципальную собственность, власти Калининграда не заключали, следует из ответа городской администрации на запрос «Нового Калининграда». Редакция просила сообщить, оказывал ли город финансовую или иную поддержку на этапе разработки проекта крематория и его строительства, а также участвуют ли власти Калининграда в организации работы этого комплекса и принятии решений об установлении цен на его услуги.

В мэрии указали, что крематорий был введен в эксплуатацию на основании акта, выданного правительством Калининградской области. «Иная информация о построенном крематории и об оказании услуг в соответствии с видом деятельности данного объекта похоронного назначения в комитете городского хозяйства и строительства отсутствует», — говорится в ответе за подписью замглавы администрации Калининграда Вадима Борисова.

В Калининграде на сегодняшний день нет крематория, находящегося в муниципальной собственности, добавили в мэрии. Вместе с тем горвласти указали, что в действующем Генплане Калининграда предусмотрен земельный участок площадью около 10 гектаров под строительство крематория в западной части города, южнее проспекта Победы. Он расположен «в границах функциональной зоны спецназначения в районе ручья Воздушного», говорится в ответе на запрос. В перспективе там планируется размещение крематория мощностью в одну-две печи на территории площадью 2 га и колумбария, под который предполагается выделить 8 га.

Однако в ближайшие годы объект возводить не планируют ни за бюджетные средства, ни в рамках концессионного соглашения, указали в администрации. Речь идет о периоде с 2024 по 2026 годы. На вопрос, по какой причине власти отказались от строительства крематория в концессию на кладбище в Сазоновке, в мэрии не ответили. В компании «Калининградский крематорий» запрос «Нового Калининграда» о проекте возведенного крематория и его реализации проигнорировали.

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В 2019 году власти Калининграда сообщали, что крематорий с колумбарием планируется построить на муниципальном кладбище в Сазоновке. «Если решение возводить крематорий в Сазоновке будет принято окончательно, то на его возведение понадобится три года. Строить будет концессионер, который, после того как восполнит затраты, безвозмездно передаст объект городу», — поясняли в мэрии.

До этого городские власти заявляли о планах разместить крематорий в бывшем Балтрайоне, на улице Петрозаводской. После того как сотрудники судостроительного завода «Янтарь» выступили против, объект решили перенести в Центральный район, в промышленную зону недалеко от микрорайона Прегольский. Однако и от этого плана впоследствии отказались.

Как писал «Новый Калининград», созданная в 2019 году компания «Калининградский крематорий» юридически является владельцем кремационного комплекса, построенного около года назад на участке, прилегающем к городскому кладбищу в Сазоновке. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, ее гендиректором является Сергей Балекин, а учредителями — Павел Процко (владеет 20% фирмы) и ООО «Специализированная похоронная служба „Ритуал“» (80%), которой, в свою очередь, владеет Анатолий Быков. По данным портала Rugrad, он приходится отцом Олегу Быкову, до недавнего времени возглавлявшего ритуальное муниципальное предприятие «Альта».

Формально крематорий располагается на земельном участке в поселке Аистово, соседствующем с сазоновским кладбищем. Инвестор получил разрешение на строительство объекта общей площадью 728 квадратных метров в июне 2021 года и завершил его меньше чем за два года. Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в декабре 2022-го.