Фактор бивака: эксперты оценили, насколько разрушительным стал туризм на Балтийской косе

На территории Балтийской косы провели комплексное экологическое обследование, в ходе которого эксперты (работы региональное министерство природных ресурсов и экологии заказывало у «Экологического центра „ЕКАТ-Калининград“») выяснили, что одной из главных угроз для уникального природного комплекса стал «дикий туризм». «Новый Калининград» ознакомился с выводами экологов и узнал о масштабах бедствия.

О том, что на Балтийской косе высадился десант исследователей, которым предстояло оценить ее значимость, описать ландшафт, растительный и животный мир, «Новому Калининграду» ранее сообщал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. По его словам, специалисты помимо описания проблемы должны были выработать рекомендации относительно дальнейшей судьбы этой территории.

Разрушительному воздействию Балткоса, по мнению экологов, подвергается не только со стороны человека. Такие природные факторы, как эоловые процессы (эрозии и движение дюн — прим. «Нового Калининграда»), подтопление, заболачивание и фитопатологии (болезни растений — прим. «Нового Калининграда») традиционно наносят урон косе и ее биоразнообразию.

Главным же разрушителем считается ветро-волновая деятельность, постоянно меняющая ландшафт. «В результате действия этого фактора в 5-километровой зоне к югу от входного канала порта сформировалась зона размыва берега, которая при продвижении на юг переходит в зоны транзита и аккумуляции наносов, — сообщают о воздействии природы на косу эксперты. — В призаливной части косы доминируют размываемые берега — 49,6% длины берега. С эоловыми процессами связано формирование и развитие аккумулятивных (наносных — прим. „Нового Калининграда“) структур косы».

Но если природные факторы чаще приносят лишь локальные повреждения и разрушения, то отдыхающие в последние годы практически непрерывно влияют практически на все природные комплексы косы, отмечают ученые.

«Ведущим антропогенным фактором, оказывающим в разной степени воздействие на все природные комплексы косы, является рекреационный, который приводит не только к трансформации природных комплексов, но и зачастую предопределяют сам факт их существования, — сообщают эксперты. — На Балтийской косе наиболее сильные изменения отмечены в окрестностях населенных пунктов, в районах стихийно сложившихся рекреационных маршрутов и местах продолжительного нахождения рекреантов. Места бивачного отдыха со стороны моря и стоянки рыбаков на берегу Калининградского залива встречаются до пограничной зоны, что связано преимущественно с нерегулируемостью рекреационных потоков, в том числе вследствие отсутствия природоохранного статуса».

Исследователи напоминают, что долгие годы Балтийская коса использовалась в военных целях, и объявление ее в 1963 году зоологическим заказником регионального значения на ситуацию повлияло незначительно. Однако в 1996 году началась демилитаризация территории косы, а в 2004 году статуса заказника она лишилась. Следствием снятия ограничений стал перманентный рост притока отдыхающих, и «природопользование приобрело четко выраженную рекреационную направленность».

Максимальные нагрузки на косе стали отмечать именно в летний период (особенно в выходные дни).

«Особую опасность для природных комплексов косы в настоящее время представляет бивачная форма рекреации, выражающаяся в установлении палаток, временных укрытий, разведении костров и т.д.» — считают экологи.

Специалисты выделяют несколько видов отдыхающих. Приезжающие с целью сбора ягод (облепиха, ежевика, шиповник) остаются в окрестностях поселка Коса; грибники чаще всего выходят за пределы пятикилометровой зоны, рыбаки базируются в основном в районе Южного мола и со стороны Калининградского залива; туристы, выбирающие однодневный отдых, располагаются преимущественно в районе поселка Коса. Но есть и те, кто приезжает на несколько дней, так образуются целые палаточные лагеря.

«Полевое обследование в июле 2022 года показало, что в настоящее время увеличилась доля многодневного отдыха „дикого“ типа, охватившего всю территорию косы, — рассказывают исследователи. — Основной путь перемещения по косе к месту отдыха — на легковом транспорте по основной дороге с выездами по просекам к морю. В этом случае фактором доступности выступает наличие сквозных просек до моря, а также их состояние, обеспечивающее возможность самого проезда. Группы в количестве от нескольких до 10 и даже более человек встречены на всем протяжении косы».

Экологи встречали туристов повсюду. Некоторые даже вставали лагерем на вершинах песчаных дюн. Рядом с палатками устанавливались дополнительные навесы, парковались автомобили и прицепы, разжигались костры, места ночевок отдыхающие, как правило, располагали на границе леса, примыкающего к открытым песчаным пространствам.

«Зона рекреационного освоения со стороны моря практически приблизилась к пограничной зоне, — добавляют эксперты. — Значительно реже на более близкие расстояния обеспечивается проезд/проход по пляжу, в частности, на транспорте повышенной проходимости с заездами по котловинам выдувания». Впрочем, некоторых туристов смущает наличие на Балткосе воинской части, для пересечения которой по грунтовой дороге необходимо специальное разрешение.

Только за время проведения исследования эксперты установили, что туристы нарушают несколько законов, а также Водный и Лесной кодексы РФ и Правила пожарной безопасности в лесах. В результате «ведущим антропогенным фактором, оказывающим воздействие на все природные комплексы косы», был назван рекреационный. Одним из результатов исследования стала карта с установленными границами стадий дигрессии (ухудшение состояния экосистем под воздействием факторов среды или человеческой деятельности — прим. «Нового Калининграда») Балтийской косы.

«Для большей части территории проведения комплексного экологического обследования Балтийской косы в 2022 году характерна I стадия дигрессии (80%), — говорится в выводах исследования. — Это преимущественно территории с низким уровнем (или отсутствием) природного и антропогенного воздействия. II стадия дигрессии отмечена на 13% территории. Это зона пляжа, приморской дюнной гряды (в основном генерация дюн, стабилизированных растительностью), на отдельных участках плоской и волнистой пальве. III — V стадии в совокупности составляют 7% (III — 2%, IV — 1%, V— 4% территории района исследования). Эти стадии характерны для территорий, наиболее подверженных деструктивным процессам».

Дигрессия природных комплексов Балтийской косы

Для спасения Балтийской косы экологи рекомендовали принять меры «по урегулированию и направлению туристических потоков в наименее уязвимые участки природнотерриториального комплекса». Однако сделать это можно лишь через придание территории косы природоохранного статуса и установления специально режима особой охраны.

Отметим, что ранее региональные власти уже озвучивали планы по созданию на территории косы национального парка по примеру Куршской косы. Препятствием является, в частности, позиция Минобороны, где считают, что после придания этой территории более жесткого природоохранного статуса ему придется столкнуться с серьезными ограничениями.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, иллюстрации из исследования