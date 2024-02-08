«Цель — биоразлагаемая упаковка»: в регионе хотят открыть завод по переработке мискантуса

В Калининградской области планируют построить предприятие по переработке мискантуса (это тропический злаковый многолетник, адаптированный к условиям средней полосы России) в целлюлозу. Руководителем проекта стал бывший бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов. Он рассказал «Новому Калининграду» о сроках запуска предприятия, о продукции, которую предполагается изготавливать, и о необходимых площадях, которые нужно будет засеивать пока экзотической для региона культурой.

По словам Дыханова, завод должен появиться в индустриальном парке «Черняховск» в 2027-2028 годах. Строительством займется компания «Био Фарминг», которая специализируется на выращивании рассады, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей и находится в Доваторовке Черняховского района.

«Чтобы завод, который появится в районе Черняховска, вышел на полную мощность, нам нужно будет засеять мискантусом примерно полторы тысячи гектаров, — рассказывает Дыханов. — По меркам Калининградской области это не очень много. Кроме того, для данной культуры не нужны первоклассные земли, которые необходимы для выращивания той же пшеницы, картофеля или даже рапса. Здесь скорее нужны даже польдерные земли, в которых много влаги».

Дыханов пояснил, что в Калининградской области уже сегодня есть небольшие плантации мискантуса, которые занимают около 100 гектаров.

«Пока он выращивается в питомниках, оттуда и произойдет размножение этого растения, — пояснил он. — Из него можно производить пеллеты, его можно добавлять в стройматериалы. Из питомника мы биомассу отправляли в Москву, где на сегодняшний день уже есть перерабатывающие заводы. Но работать на удаленные рынки экономически невыгодно — биомасса мискантуса достаточно легкая, и в один грузовик вмещается всего от 6 до 10 тонн (это зависит от степени влажности)».

Все действующие в России заводы по переработке мискантуса, как говорит Дыханов, носят название опытных предприятий. Одно из них выпускает строительные блоки, второе (которого будет использоваться как типовой проект для региона) производит целлюлозу, а третье собирается «печатать» дома на 3D-принтере.

«Нашей продукцией будет целлюлоза, — продолжил Дыханов. — Вполне возможно, что будем делать и конечный продукт. В регионе уже есть заводы, которые выпускают изделия из целлюлозы, но там много технических вопросов к качеству. Наша конечная цель — делать биоразлагаемую упаковку (в том числе биоразлагаемую пленку), но об этом пока рано говорить, поскольку речь идет о 2027-2028 годах. С точки зрения самого продукта и его качества сомнений у нас нет. Главные вопросы на сегодняшний день чисто экономические: окупаемость, тип оборудования и так далее. Наши московские партнеры эти вопросы сейчас просчитывают».

Засеивать мискантусом производители намерены в том числе поля, которые на данный момент не обрабатываются. «Эти поля сейчас заросли кустарником и их достаточно в Озерском, Гусевском и Черняховском районах. Не хочу предвосхищать события и называть конкретные участки, которые нас интересуют», — заключил предприниматель.

Дыханов не стал называть инвесторов, которые заинтересованы во вложениях в предприятие, но отметил, что «переговоры уже ведутся».

В июле 2020 года в региональном минсельхозе сообщали, что власти выделяют бюджетные субсидии на поддержку сельхозпроизводителей, которые намерены выращивать в регионе многолетний злак мискантус гигантский. Как сообщала на заседании профильного комитета облдумы на тот момент министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, растение используют для производства топливных гранул. Уточнялось, что министерство выделяло 20 тысяч рублей на выращивание каждого гектара этого растения.

Наталья Шевцова также сообщала, что «Мискантус гигантус» — это «новое направление, которое позволит создать новые рабочие места и производить конкурентоспособные пеллеты». «Мы идем к этой теме несколько лет, это „слоновья трава“, которая имеет большое количество целлюлозы, которая позволит нам освоить те земли кислые, болотистые, на которых, кроме подобных растений, больше ничего не растет, — поясняла она. — Либо мы об этой земле забываем, либо ее вовлекаем в оборот, получая от нее определенную добавленную стоимость после переработки растений, которые могут на ней произрастать».

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото: Hamsterdancer / Wikimedia Commons (CCA-Share Alike 3.0 Unported)