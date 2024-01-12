Корзина на три тысячи: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За месяц в крупнейших торговых сетях региона существенно подорожали яйца и ряд овощей. Общая стоимость условной корзины продуктовых товаров, вошедших в мониторинг «Нового Калининграда», в январе впервые превысила три тысячи рублей.

Стоимость десятка яиц первой категории выросла по сравнению с декабрем еще на 20 рублей — до 140 рублей. С августа эта продукция подорожала в Калининградской области в два раза. Яиц категории C2 у крупнейших ритейлеров по-прежнему нет. Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев, поставки ожидаются с середины января.

Белокочанная капуста подорожала еще на 8-25 рублей — до 45-60 рублей за килограмм. Из других овощей заметно увеличилась стоимость лука (на 10-20 рублей у двух из трех ритейлеров) и моркови (на 5-10 рублей). Цена на огурцы колеблется в зависимости от сети и сорта. В «Пятерочке» этой продукции в день мониторинга не было. Стоимость килограмма помидоров в двух сетях выросла на 10-20 рублей, килограмм сейчас стоит около 200 рублей.

В категории «Фрукты» колеблются цены на апельсины и бананы. Стоимость лимонов по-прежнему составляет около 130 рублей за килограмм. Цены на молочную продукцию держатся на прежнем уровне. Исключение, как и в декабре, составляет творог. В двух торговых сетях он подорожал, в третьей — напротив, подешевел.

Разница в цене куриного филе доходит до 60 рублей: килограмм продукции стоит в ритейле от 400 до 460 рублей. Цены на гречку продолжают держаться на относительно невысоком уровне: 55-61 рубль. Рис в двух из трех торговых сетей подорожал (на 5-12 рублей). В то же время сахар несколько подешевел (на 1,5-4 рубля).

В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


33,99, по акции (цена не изм.)

29,50 (-4,4 руб.)

37,99 (+3 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

45,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)

45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 20%, 315 г

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г

97,99 «Залесский фермер» (-3 руб.)

94,90 «Залесский фермер» (+15 руб.)

90,99 «Залесский фермер» (+9 руб.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 (+20 руб.)

399,00, по акции (-40 руб.)

459,99 (цена не изм.)

Фарш «Домашний», 400 г


199,99 «Мираторг»

149,90 «Останкино» для котлет. Домашнего фарша нет

169,99 «Прусский МК», по акции

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

209,99 «Сохраним традиции», по акции (+10 руб.)

349,00 «Великолукский МК»

262,99 «Великолукский МК»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

49,99 «Нижегородская» (цена не изм.)

42,90 «Зернофф» (цена не изм.)

Только в фасовке по 2 кг: 75,99 «Селяночка», по акции


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

139,99, своя фасовка (+20 руб.)

139,90, своя фасовка (+20 руб.)

139,99, своя фасовка (+20,09)

Рис

89,99 за упаковку 800 г (+5 руб.)

129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.)

106,99 за упаковку 900 г (+12 руб.)

Гречка

54,99 за упаковку 800 г (цена не изм.)


57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.)

60,99 за упаковку 900 г (+2 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

69,99 (+22 руб.)

64,90, по акции (-17 руб.)

67,99 (цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

149,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (-13 руб.)

162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна», (цена не изм.)


139,90 «Олейна», по акции (-20 руб.)

114,99 Ideal, по акции


Сахар, 1 кг

83,99 (цена не изм.)

79,90 (-4 руб.)

73,49, по акции (-1,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

24,99, по акции (+5 руб.)

19,90, по акции (цена не изм.)

22,49 (цена не изм.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99, по акции (+10 руб.)

59,90 (+20 руб.)

62,49 (+2,5 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (+25 руб.)

47,40 (+20,5 руб.)

44,99 (+8 руб.)

Морковь, 1 кг

39,99, по акции (+5 руб.)

39,90 (+10 руб.)

37,99 (+6 руб.)

Огурцы, 1 кг

199,99, «Меринда» (-70 руб.)

299,90, гладкие (+50 руб.)

нет

Помидоры, 1 кг

199,99 (+20 руб.)

199,00, по акции (-10,9 руб.)

189,99 (+19 руб.)

Лимоны, 1 кг

129,99, по акции (цена не изм.)

129,90, по акции (цена не изм.)

126,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг

139,99, по акции (+10 руб.)

129,90, по акции (цена не изм.)

123,99 (-25 руб.)

Яблоки, 1 кг

79,99 «Голден», по акции (цена не изм.)

79,90 «Голден», по акции (-10 руб.)

87,99 «Голден» (цена не изм.)

Бананы, 1 кг

129,99 (+10 руб.)

139,90, по акции (+20 руб.)

139,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3001,74 руб.

3151 руб.

2813,25 руб. (без учета огурцов и с лишним килограммом муки)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 12 января 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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