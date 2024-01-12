Корзина на три тысячи: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За месяц в крупнейших торговых сетях региона существенно подорожали яйца и ряд овощей. Общая стоимость условной корзины продуктовых товаров, вошедших в мониторинг «Нового Калининграда», в январе впервые превысила три тысячи рублей.
Стоимость десятка яиц первой категории выросла по сравнению с декабрем еще на 20 рублей — до 140 рублей. С августа эта продукция подорожала в Калининградской области в два раза. Яиц категории C2 у крупнейших ритейлеров по-прежнему нет. Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев, поставки ожидаются с середины января.
Белокочанная капуста подорожала еще на 8-25 рублей — до 45-60 рублей за килограмм. Из других овощей заметно увеличилась стоимость лука (на 10-20 рублей у двух из трех ритейлеров) и моркови (на 5-10 рублей). Цена на огурцы колеблется в зависимости от сети и сорта. В «Пятерочке» этой продукции в день мониторинга не было. Стоимость килограмма помидоров в двух сетях выросла на 10-20 рублей, килограмм сейчас стоит около 200 рублей.
В категории «Фрукты» колеблются цены на апельсины и бананы. Стоимость лимонов по-прежнему составляет около 130 рублей за килограмм. Цены на молочную продукцию держатся на прежнем уровне. Исключение, как и в декабре, составляет творог. В двух торговых сетях он подорожал, в третьей — напротив, подешевел.
Разница в цене куриного филе доходит до 60 рублей: килограмм продукции стоит в ритейле от 400 до 460 рублей. Цены на гречку продолжают держаться на относительно невысоком уровне: 55-61 рубль. Рис в двух из трех торговых сетей подорожал (на 5-12 рублей). В то же время сахар несколько подешевел (на 1,5-4 рубля).
В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
33,99, по акции (цена не изм.)
|
29,50 (-4,4 руб.)
|
37,99 (+3 руб.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
45,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)
|
45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
97,99 «Залесский фермер» (-3 руб.)
|
94,90 «Залесский фермер» (+15 руб.)
|
90,99 «Залесский фермер» (+9 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 (+20 руб.)
|
399,00, по акции (-40 руб.)
|
459,99 (цена не изм.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
199,99 «Мираторг»
|
149,90 «Останкино» для котлет. Домашнего фарша нет
|
169,99 «Прусский МК», по акции
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
209,99 «Сохраним традиции», по акции (+10 руб.)
|
349,00 «Великолукский МК»
|
262,99 «Великолукский МК»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49,99 «Нижегородская» (цена не изм.)
|
42,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
Только в фасовке по 2 кг: 75,99 «Селяночка», по акции
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
139,99, своя фасовка (+20 руб.)
|
139,90, своя фасовка (+20 руб.)
|
139,99, своя фасовка (+20,09)
|
Рис
|
89,99 за упаковку 800 г (+5 руб.)
|
129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
106,99 за упаковку 900 г (+12 руб.)
|
Гречка
|
54,99 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
60,99 за упаковку 900 г (+2 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
69,99 (+22 руб.)
|
64,90, по акции (-17 руб.)
|
67,99 (цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
149,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (-13 руб.)
|
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна», (цена не изм.)
|
139,90 «Олейна», по акции (-20 руб.)
|
114,99 Ideal, по акции
|
Сахар, 1 кг
|
83,99 (цена не изм.)
|
79,90 (-4 руб.)
|
73,49, по акции (-1,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
24,99, по акции (+5 руб.)
|
19,90, по акции (цена не изм.)
|
22,49 (цена не изм.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99, по акции (+10 руб.)
|
59,90 (+20 руб.)
|
62,49 (+2,5 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (+25 руб.)
|
47,40 (+20,5 руб.)
|
44,99 (+8 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
39,99, по акции (+5 руб.)
|
39,90 (+10 руб.)
|
37,99 (+6 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
199,99, «Меринда» (-70 руб.)
|
299,90, гладкие (+50 руб.)
|
нет
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 (+20 руб.)
|
199,00, по акции (-10,9 руб.)
|
189,99 (+19 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
129,99, по акции (цена не изм.)
|
129,90, по акции (цена не изм.)
|
126,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
139,99, по акции (+10 руб.)
|
129,90, по акции (цена не изм.)
|
123,99 (-25 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
79,99 «Голден», по акции (цена не изм.)
|
79,90 «Голден», по акции (-10 руб.)
|
87,99 «Голден» (цена не изм.)
|
Бананы, 1 кг
|
129,99 (+10 руб.)
|
139,90, по акции (+20 руб.)
|
139,99 (цена не изм.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
3001,74 руб.
|
3151 руб.
|
2813,25 руб. (без учета огурцов и с лишним килограммом муки)
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 12 января 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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