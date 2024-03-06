«Почти как раньше»: инвестор не отказывается восстановить историческое здание школы в Высоком (фото)

Три года назад в поселке Высокое Славского района разобрали школу, пообещав построить вместо нее учебный центр для специалистов сельского хозяйства. Муниципальные власти, избавившиеся от здания, и сегодня не считают, что населенный пункт потерял что-то ценное. «Новый Калининград» попытался выяснить, что ждет когда-то «оптимизированное» здание.

В январе 2021 года стало известно, что здание школы 1927 года постройки разбирает компания «Залесские корма», выкупившая его у муниципалитета в сентябре 2020 года за 1 562 201 рубль (первоначальная цена объекта — 1,837 млн рублей). Тогда же глава администрации Славского района Эдуард Кондратов пообещал, что разберут школу не полностью, а до уровня первого этажа, после чего восстановят «в первозданном виде» и откроют учебное заведение для подготовки кадров для сельского хозяйства.

«В планах нового собственника все-таки разобрать старое и построить новое здание, сохранив его внешний облик, фасад, в котором в дальнейшем разместится административное здание и учебный центр для специалистов сельского хозяйства, — рассказывал сити-менеджер. — Планируется привести в порядок территорию, а также организовать на месте стадиона культурно-спортивный объект для поселка и окультурить заброшенный школьный сад. А что касается цены, то была проведена независимая оценка, которая эту цену и определила».

Почему на инвестора не было наложено никаких обременений, Кондратов тогда же ответить затруднился, но отметил, что у закрывшейся школы протекала крыша. Тогда же глава администрации муниципалитета отметил, что здание ему «самому дорого», потому что в нем учились его дети«.

Снос школы в январе 2021 года. Фото Ольги Дмитриевой

На начало марта на месте школы находится ровная площадка, и напоминают об учебном заведении только старый яблоневый сад, кучи камней и квадратное основание памятника погибшим в Первую мировую местным жителям (памятник уцелел в войну, но потом был демонтирован). Житель Высокого Александр Чуриков (его дом на улице Школьной находится ближе всего к бывшей школе) уверяет, что кирпич какое-то время лежал на паллетах, после чего его вывезли и, вероятно, продали.

«Была нормальная школа, а теперь пустырь, — сообщил Чуриков. — Я не знаю, почему ее нельзя было отремонтировать. Будет тут что-то или нет, нам не говорят, но когда-то писали, что классы какие-то построят».

Чтобы прояснить ситуацию, «Новый Калининград» обратился за комментариями в агрохолдинг «Залесский Фермер» и администрацию Славского района.

«Насколько нам известно, проект разрабатывается под учебный центр, как и планировалось, — уточнили в администрации муниципалитета. — Это будет школа аграриев. Здание восстановят, конечно, как новодел, но вид его будет почти как раньше. Насколько мы понимаем, какой-то исторической значимости у разобранного здания не было. Что касается собственника, то раньше им был Курбанов Нухтар Рамазанович (муниципальный депутат, директор ООО „Новое Высоковское“, входящего в агрохолдинг „Залесского Фермера“ — прим. „Нового Калининграда“), а сейчас сложно сказать».

В самом агрохолдинге не стали уточнять, какое именно общество с ограниченной ответственностью на сегодняшний день владеет земельным участком, однако по поводу планов на строительство учебного заведения высказались. «В текущем году планируется проведение проектных работ по созданию учебного центра агрохолдинга, — сообщили в компании в ответ на официальный запрос. — В 2025 году в планах начать реализацию проекта».

Первый советский выпуск Высоковской школы, 1947 год. Фото из архива Ивана Маркова

Как сообщает портал prussia39.ru, школа в Попелькене (немецкое название поселка Высокое — прим. «Нового Калининграда») была построена в 1927 году и на момент ввода в эксплуатацию была самой современной в округе Хайнрихсвальде (бывшее название Славска — прим. «Нового Калининграда»). С 1947 года здание занимала Высоковская средняя общеобразовательная школа. 30 октября 2013 года учебное заведение было упразднено «путем реорганизации в форме присоединения» к Большаковской средней общеобразовательной школе.

С 2006 года в в Калининградской области активно внедрялся нацпроект «Образование», в соответствии с которым только за первые три года в регионе закрыли 73 школы. На момент запуска проекта в области действовало 247 школ.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, Ольга Дмитриева, архив Ивана Маркова