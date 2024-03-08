Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото)

Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Цветочные баррикады: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото)
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Ежегодно прибавляющие «по объективным причинам» в цене цветы 8 марта покупали и будут покупать. Именно поэтому почти каждую улицу Калининграда в эту пятницу перегородили цветочные баррикады. Цветочники уверяют, что розы, которые еще недавно продавали по 80 рублей в рознице, сейчас почти невозможно продать по 80 рублей в опте. Однако самый ходовой в Международный женский день товар — тюльпан. В прошлом году он стоил 50 рублей в рознице (по 35-40 рублей его продавали в опте), а сегодня от 50 рублей начинается опт.

Импортозаместить цветы калининградским оптовикам до сих пор не удается, и поэтому цена букета по-прежнему зависит от курса валют. Однако, судя по ажиотажу, за которым наблюдала фотограф «Нового Калининграда» Юлия Власова, стоимость тюльпанов и мимоз — последнее, что волнует горожан 8 марта.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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