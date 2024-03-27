Вместо нового корпуса: что известно об объединении ШИЛИ с Центром развития одарённых детей

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Об объединении одной из ведущих школ Калининграда — ШИЛИ — с «Центром развития одарённых детей» (ЦРОД) стало известно в феврале. Соответствующее постановление областного правительства подписал губернатор Антон Алиханов. Он же в начале 2023 года обещал «найти возможность финансирования» и поручил начать подготовку к строительству нового корпуса ЦРОД, которому не хватает помещений. О том, что стало с этим планом и при чём здесь ШИЛИ, выяснял «Новый Калининград».

В пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что по состоянию на март 2024 года в областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов средства на строительство нового корпуса на территории ЦРОД не предусмотрены.





Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ЦРОД в 2017 году. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Вопрос о том, сможет ли объединение с ШИЛИ решить проблему нехватки помещений в центре, пока остаётся открытым. Как отметили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональное министерство образования, «для сохранения и преумножения интеллектуального потенциала Калининградской области» необходимо сформировать эффективную систему работы с одарёнными детьми. Выявляют, развивают и поддерживают их прежде всего образовательные организации региона, ключевыми из которых в минобре назвали ШИЛИ и ЦРОД. Их объединение позволит увеличить эффективность работы с талантливыми детьми, считают в министерстве.

Для этого необходимо создать единую систему управления, а также объединить трудовые и материальные ресурсы учреждений. Это, в свою очередь, должно привести к расширению спектра образовательных услуг и увеличению охвата детей и подростков дополнительными образовательными программами.

«В связи с объединением материально-технической базы [ШИЛИ и ЦРОД] гарантируется возможность получения качественных образовательных услуг в соответствии с современными потребностями обучающихся», — отметили в пресс-службе. Власти подчёркивают, что выделения дополнительных средств присоединение центра к школе не потребует.

Сейчас попасть в Центр развития одарённых детей могут ученики 7-11 классов школ региона, проявившие «высокую мотивацию к развитию в различных сферах образования, а также устойчивые лидерские качества», отметили в минобре. Также в приоритете «активисты региональных мероприятий». Отбор ведётся на конкурсной основе.

Как изменятся условия поступления в следующем учебном году, пока неизвестно. В правительстве сообщили, что правопреемником по окончании процедуры реорганизации учреждений, согласно Гражданскому кодексу РФ, станет ШИЛИ. Соответственно, организация приёма обучающихся в ЦРОД перейдёт к компетенции школы и будет определяться её руководством. Подробную информацию об этом разместят на стендах ШИЛИ, а также в интернете.





В 2023 году «Школа-интернат лицей-интернат» (ШИЛИ) заняла первое место в рейтинге образовательных учреждений региона по количеству выпускников, поступивших в ведущие российские вузы. Также в прошлом году школа вошла в число ассоциированных партнёров образовательного центра «Сириус». ШИЛИ — единственная в регионе базовая школа Российской академии наук, а также один из восьми участников регионального проекта «Медицинские классы».

«Центр развития одаренных детей» был создан 23 октября 2013 года по инициативе губернатора Калининградской области (в то время им был Николай Цуканов) на базе круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» в посёлке Ушаково Гурьевского городского округа. Его открытие министр образования области Светлана Трусенёва назвала «точкой отсчёта развития региональной системы по выявлению и поддержке высокомотивированных и способных школьников».

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград