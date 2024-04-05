Отрыв сметаны и «золотая» морковка: мониторинг цен на продукты в Калининграде

За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали существенный рост. Заметнее всего изменение цен на овощи и фрукты, хотя в разделе молочных продуктов также заметны колебания, хотя стоимость этих товаров производители и ритейлеры стараются удерживать примерно на одном уровне более года.
В двух супермаркетах из трех за месяц подорожала сметана (на 7-10 руб.), в «Пятерочке» ее стоимость не изменилась, зато там прибавил в цене кефир. В «Спаре» отмечается увеличение стоимости репчатого лука, яблок и лимонов. Также в сетях продолжился рост цен на бананы, их стоимость доходит сейчас до 152 руб. за кило. Кроме того, в «Спаре» В спаре кончилась акция на куриное филе и оно подорожало на 40 рублей
В «Виктории» подешевели гречка и макароны, но подорожал сахар. Лук «откатился» назад к февральской стоимости в 60 руб. Рост цены на капусту продолжился, она достигла 60 руб. за кило. Также в «Виктории» резко подорожала морковь, ее стоимость выросла на 40 руб. и перевалила за 90 руб.
В «Пятерочке» снова подорожал «Дарницкий» хлеб, его стоимость перевалила за 45 руб. Заметно подешевели лук и капуста, но морковь также прибавила в цене. Огурцы подешевели более, чем на 50 руб., зато на 10 рублей подорожали помидоры.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
45,99 (+8 руб.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (+2 руб.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
78,99 (+7 руб.)
«Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер» (+10 руб..)
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
94,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 (+40 руб.)
|
399,00, по акции (цена не изм.)
|
379,99, по акции (-38 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
199,99 «Люблинские продукты» (цена не изм.)
|
169,90 «Мираторг» (цена не изм.)
|
нет
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
229,90 «Сохраним традиции» (-30 руб.)
|
235,99 (+41 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
42,99 «Зернофф» (цена не изм.)
|
42,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
79,99 «Предпортовая» (цена не изм.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
127,99 (-2 руб.)
|
129,99 (цена не изм.)
|
139,90, своя фасовка (цена не изм.)
|
Рис
|
109,99 84,99 за упаковку 800 г (-25 руб.)
|
88,00 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
99,99 за упаковку 900 г (-2 руб.)
|
Гречка
|
49,99 54,99 за упаковку 800 г (-5 руб.)
|
50,90 за упаковку 800 г (-6,3 руб.)
|
94,99 за упаковку 900 г (+8 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
69,90 (-10 руб.)
|
59,99 перья, по акции (+10 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.)
|
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
147,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-5 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
119,90 по акции («Слобода»)
|
179,99 («Слобода»)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99, по акции (цена не изм.)
|
79,90 (+2 руб.)
|
79,99 (+10 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
19,99 (по акции, цена не изм.)
|
19,90 (цена не изм.)
|
19,99 по акции
(-4 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
69,99 (+10 руб.)
|
59,90 (-12 руб.)
|
54,99 (-15 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
59,90 (+5 руб.)
|
57,99 (-21 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
91,90 (+42 руб.)
|
57,99 (+8 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
199,90, по акции
|
194,99 (-55 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
189,90 (+10 руб.)
|
199,99 (+10 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
129,99 (+10 руб.)
|
129,90 (цена не изм.)
|
124,99, по акции (-5 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99 (цена не изм.)
|
99,90, по акции (цена не изм.)
|
129,99 (цена не изм.)
|
Яблоки, 1 кг
|
109,99 «Голден» (+10 руб.)
|
89,90 «Голден», (цена не изм.)
|
90,99 «Голден», по акции (+1 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (+10 руб.)
|
152,90 (+10 руб.)
|
139,99 (цена не изм.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
3093,74
|
2939,1
|
2868,66
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 5 апреля 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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