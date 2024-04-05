Отрыв сметаны и «золотая» морковка: мониторинг цен на продукты в Калининграде

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали существенный рост. Заметнее всего изменение цен на овощи и фрукты, хотя в разделе молочных продуктов также заметны колебания, хотя стоимость этих товаров производители и ритейлеры стараются удерживать примерно на одном уровне более года.

В двух супермаркетах из трех за месяц подорожала сметана (на 7-10 руб.), в «Пятерочке» ее стоимость не изменилась, зато там прибавил в цене кефир. В «Спаре» отмечается увеличение стоимости репчатого лука, яблок и лимонов. Также в сетях продолжился рост цен на бананы, их стоимость доходит сейчас до 152 руб. за кило. Кроме того, в «Спаре» В спаре кончилась акция на куриное филе и оно подорожало на 40 рублей

В «Виктории» подешевели гречка и макароны, но подорожал сахар. Лук «откатился» назад к февральской стоимости в 60 руб. Рост цены на капусту продолжился, она достигла 60 руб. за кило. Также в «Виктории» резко подорожала морковь, ее стоимость выросла на 40 руб. и перевалила за 90 руб.

В «Пятерочке» снова подорожал «Дарницкий» хлеб, его стоимость перевалила за 45 руб. Заметно подешевели лук и капуста, но морковь также прибавила в цене. Огурцы подешевели более, чем на 50 руб., зато на 10 рублей подорожали помидоры.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


29,99 (цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

45,99 (+8 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,49 «Залесский фермер» (+2 руб.)


Сметана, 20%, 315 г

78,99 (+7 руб.)

«Залесский фермер» (цена не изм.)

79,90 «Залесский фермер» (+10 руб..)

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г

94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

94,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 (+40 руб.)

399,00, по акции (цена не изм.)

379,99, по акции (-38 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


199,99 «Люблинские продукты» (цена не изм.)

169,90 «Мираторг» (цена не изм.)

нет

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

229,90 «Сохраним традиции» (-30 руб.)


235,99 (+41 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

42,99 «Зернофф» (цена не изм.)

42,90 «Зернофф» (цена не изм.)

79,99 «Предпортовая» (цена не изм.)


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

127,99 (-2 руб.)

129,99 (цена не изм.)

139,90, своя фасовка (цена не изм.)

Рис

109,99 84,99 за упаковку 800 г (-25 руб.)

88,00 за упаковку 800 г (цена не изм.)

99,99 за упаковку 900 г (-2 руб.)

Гречка

49,99 54,99 за упаковку 800 г (-5 руб.)


50,90 за упаковку 800 г (-6,3 руб.)

94,99 за упаковку 900 г (+8 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

79,99 (цена не изм.)

69,90 (-10 руб.)

59,99 перья, по акции (+10 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.)

162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

147,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-5 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)


119,90 по акции («Слобода»)

179,99 («Слобода»)



Сахар, 1 кг

79,99, по акции (цена не изм.)

79,90 (+2 руб.)

79,99 (+10 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

19,99 (по акции, цена не изм.)

19,90 (цена не изм.)

19,99 по акции

(-4 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

69,99 (+10 руб.)

59,90 (-12 руб.)

54,99 (-15 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

59,90 (+5 руб.)

57,99 (-21 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

91,90 (+42 руб.)

57,99 (+8 руб.)

Огурцы, 1 кг

199,99 (цена не изм.)

199,90, по акции

194,99 (-55 руб.)

Помидоры, 1 кг

199,99 (цена не изм.)

189,90 (+10 руб.)

199,99 (+10 руб.)

Лимоны, 1 кг

129,99 (+10 руб.)

129,90 (цена не изм.)

124,99, по акции (-5 руб.)

Апельсины, 1 кг

99,99 (цена не изм.)

99,90, по акции (цена не изм.)

129,99 (цена не изм.)

Яблоки, 1 кг

109,99 «Голден» (+10 руб.)

89,90 «Голден», (цена не изм.)

90,99 «Голден», по акции (+1 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (+10 руб.)

152,90 (+10 руб.)

139,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3093,74

2939,1

2868,66



Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 5 апреля 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.


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