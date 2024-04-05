Отрыв сметаны и «золотая» морковка: мониторинг цен на продукты в Калининграде

За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали существенный рост. Заметнее всего изменение цен на овощи и фрукты, хотя в разделе молочных продуктов также заметны колебания, хотя стоимость этих товаров производители и ритейлеры стараются удерживать примерно на одном уровне более года.



В двух супермаркетах из трех за месяц подорожала сметана (на 7-10 руб.), в «Пятерочке» ее стоимость не изменилась, зато там прибавил в цене кефир. В «Спаре» отмечается увеличение стоимости репчатого лука, яблок и лимонов. Также в сетях продолжился рост цен на бананы, их стоимость доходит сейчас до 152 руб. за кило. Кроме того, в «Спаре» В спаре кончилась акция на куриное филе и оно подорожало на 40 рублей

В «Виктории» подешевели гречка и макароны, но подорожал сахар. Лук «откатился» назад к февральской стоимости в 60 руб. Рост цены на капусту продолжился, она достигла 60 руб. за кило. Также в «Виктории» резко подорожала морковь, ее стоимость выросла на 40 руб. и перевалила за 90 руб.

В «Пятерочке» снова подорожал «Дарницкий» хлеб, его стоимость перевалила за 45 руб. Заметно подешевели лук и капуста, но морковь также прибавила в цене. Огурцы подешевели более, чем на 50 руб., зато на 10 рублей подорожали помидоры.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 45,99 (+8 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл

57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,49 «Залесский фермер» (+2 руб.)

Сметана, 20%, 315 г 78,99 (+7 руб.) «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер» (+10 руб..) 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 94,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 439,99 (+40 руб.) 399,00, по акции (цена не изм.) 379,99, по акции (-38 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

199,99 «Люблинские продукты» (цена не изм.) 169,90 «Мираторг» (цена не изм.) нет Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 229,90 «Сохраним традиции» (-30 руб.)

235,99 (+41 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 42,99 «Зернофф» (цена не изм.) 42,90 «Зернофф» (цена не изм.) 79,99 «Предпортовая» (цена не изм.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 127,99 (-2 руб.) 129,99 (цена не изм.) 139,90, своя фасовка (цена не изм.) Рис 109,99 84,99 за упаковку 800 г (-25 руб.) 88,00 за упаковку 800 г (цена не изм.) 99,99 за упаковку 900 г (-2 руб.) Гречка 49,99 54,99 за упаковку 800 г (-5 руб.)

50,90 за упаковку 800 г (-6,3 руб.) 94,99 за упаковку 900 г (+8 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (цена не изм.) 69,90 (-10 руб.) 59,99 перья, по акции (+10 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.) 162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 147,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-5 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)

119,90 по акции («Слобода») 179,99 («Слобода»)



Сахар, 1 кг 79,99, по акции (цена не изм.) 79,90 (+2 руб.) 79,99 (+10 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 19,99 (по акции, цена не изм.) 19,90 (цена не изм.) 19,99 по акции (-4 руб.) Лук репчатый, 1 кг 69,99 (+10 руб.) 59,90 (-12 руб.) 54,99 (-15 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 59,90 (+5 руб.) 57,99 (-21 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 91,90 (+42 руб.) 57,99 (+8 руб.) Огурцы, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 199,90, по акции 194,99 (-55 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 189,90 (+10 руб.) 199,99 (+10 руб.) Лимоны, 1 кг 129,99 (+10 руб.) 129,90 (цена не изм.) 124,99, по акции (-5 руб.) Апельсины, 1 кг 99,99 (цена не изм.) 99,90, по акции (цена не изм.) 129,99 (цена не изм.) Яблоки, 1 кг 109,99 «Голден» (+10 руб.) 89,90 «Голден», (цена не изм.) 90,99 «Голден», по акции (+1 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (+10 руб.) 152,90 (+10 руб.) 139,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3093,74 2939,1 2868,66

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 5 апреля 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.