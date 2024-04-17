Для Холмогоровки заказывают проект школы с бассейнами и футбольным полем

Фото: Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

На ул. Южной в посёлке Холмогоровка Зеленоградского района планируют построить общеобразовательную школу на 1150 мест. Власти заказывают разработку проекта и рабочей документации объекта. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта — порядка 17 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 26 апреля. Работы необходимо выполнить в течение 255 дней с даты заключения контракта. В техническом задании указано, что основанием для проектирования является адресная инвестиционная программа муниципалитета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

Проектом необходимо предусмотреть 46 классов-комплектов для начального, среднего и старшего звена, а также предпрофессиональных классов: инженерно-технологического, медико-биологического, кадетского, IT и агрокласса. Также в учреждении планируют разместить кабинет для потоковых лекций не менее чем на 100 человек, комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности: студию дизайна, издательский центр и школьную телестудию.

Предполагается, что школа будет оснащена двумя бассейнами: физкультурно-оздоровительным размером 25×11 метров и бассейном для детей младшего возраста (11×7,5 метров).

На территории школы хотят разместить физкультурно-спортивную зону: стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, волейбольную, баскетбольную, гимнастическую и игровую площадки, а также полосы препятствий, в том числе для военной подготовки.

Ранее власти уже заказывали проект школы в Холмогоровке, однако «контракт был расторгнут в связи с тем, что подрядная организация не выполнила своих обязательств, нарушила сроки по условиям контракта». Тогда школу хотели построить на 198 мест. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на администрацию Зеленоградского муниципального округа.

В региональном министерстве образования отметили, что зеленоградская служба заказчика «уточняет технико-экономические показатели для подготовки технического задания на проектирование» не только школы, но и детского сада на 110 мест в Холмогоровке. Администрация муниципалитета включила объекты «в проект плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населённого пункта г. Зеленоградск и прилегающих территорий на 2027-2029 годы».

«Стоимость и точные сроки строительства школы и детского сада будут определены после разработки проектной документации на строительство объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой.

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