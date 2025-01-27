Власти сообщили, когда будет построена школа в Холмогоровке

Ориентировочный период строительства школы в Холмогоровке — 2026-2027 годы. Об этом представители администрации Зеленоградского округа сообщили в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, «что с участком в Холмогоровке, который был первоначально выделен для строительство школы», но «может поменять назначение на жилую застройку», спросил один из посетителей страницы.

Представители администрации муниципалитета ответили, что разработчики должны завершить работу над проектом строительства школы в посёлке Холмогоровка «не позднее января 2025 года». Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, контракт был заключён 17 июня 2024 года. На работы отводилось 210 календарных дней. Соответственно, результат должен был быть предоставлен заказчику не позднее 12 января 2025 года. Указанный на портале срок исполнения контракта — 4 июня 2025 года (он был скорректирован).





Договор по результатам торгов был заключён с компанией ПФ «ЗСК — Проект», которая снизила начальную стоимость работ с 17 до 12,8 млн рублей. После завершения работы над проектом его необходимо будет направить на госэкспертизу. При положительном заключении власти смогут подать заявку на финансирование строительства общеобразовательного учреждения из регионального и федерального бюджетов.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:2819 площадью 3,64 га на ул. Южной в Холмогоровке. В декабре 2024 года в отношении указанной территории областные власти предложили изменить градостроительное зонирование с Ж-4 (для индивидуальных жилых домов) на Ж-3 (для малоэтажного многоквартирного жилья высотой до четырёх этажей включительно). Общественные обсуждения по проекту проводятся с 10 января по 7 февраля 2025 года.

Как пишет портал «Руград» со ссылкой на администрацию Зеленоградска, изменения вносятся «для соблюдения требований градостроительного регламента». «Отведённый земельный участок находится в территориальной зоне с индексом „Ж-4“ „Зона застройки индивидуальными жилыми домами“ с допустимой максимальной высотой 12 метров. Из-за малой площади земельного участка и ввиду его конфигурации проектным решением определена высота будущего объекта 4 этажа», — поясняли в муниципалитете.

Предполагается, что школа в Холмогоровке будет рассчитана на 1150 мест. Проектом необходимо предусмотреть 46 классов-комплектов для начального, среднего и старшего звена, а также предпрофессиональных классов: инженерно-технологического, медико-биологического, кадетского, IT и агрокласса. Также в учреждении планируют разместить кабинет для потоковых лекций не менее чем на 100 человек, комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности: студию дизайна, издательский центр и школьную телестудию.

Предполагается, что школа будет оснащена двумя бассейнами: физкультурно-оздоровительным размером 25×11 метров и бассейном для детей младшего возраста (11×7,5 метров).

На территории школы хотят разместить физкультурно-спортивную зону: стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, волейбольную, баскетбольную, гимнастическую и игровую площадки, а также полосы препятствий, в том числе для военной подготовки.

Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, стоимость и точные сроки строительства школы будут определены после разработки проектной документации на строительство объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы.





Ранее также сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой.

Как стало известно в августе 2024 года, улицу Южную в Холмогоровке планируют соединить новой дорогой с улицей Докука в Чкаловске. Проект рассчитывают подготовить в 2025 году.