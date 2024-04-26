40 тыс. тонн в год: как будет работать мусоросжигательный завод под Гурьевском

Под Гурьевском в середине этого лета должна заработать первая в Калининградской области мусоросжигательная установка. Об интересе инвесторов к этой теме еще 18 лет назад говорил губернатор Георгий Боос, обещавший, что предприятия станут не только утилизировать отходы, но и вырабатывать электричество. «Мы сейчас размещаем эти заводы по территории области. В результате утилизация мусора будет происходить цивилизованным способом, как это принято в мире», — рассказывал Боос, но дело тогда не сдвинулось с мертвой точки. Какой объем отходов возьмет на себя приобретенная нынешним инвестором установка, в какую цену обойдется сжигание мусора, будет ли эта деятельность представлять опасность для жителей, и появятся ли в области другие подобные предприятия, выяснял «Новый Калининград».



Кто выступает инвестором?

На инвестсовете при губернаторе проект предприятия 25 апреля презентовал Дмитрий Урвачев, известный в Калининграде как директор предприятия «Регент — школьное питание» (ранее он также занимался мясопереработкой и обслуживанием пивных установок в калининградских кафе, торговал casual-одеждой и вел другой бизнес). По его словам, специально для организации завода в прошлом году было создано ООО «Центр рециркуляции и утилизации» (его учредителем является сам Урвачев, а гендиректором — Ольга Кожанова, возглавляющая также предприятие «Полезные сервисы», занимающееся созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов).

Где планируют разместить предприятие?

Инвестсовет одобрил выделение под предприятие участка площадью 2 га (аренда с правом выкупа) в районе поселка Степное Гурьевского района (он находится 10 в километрах от Гурьевска). Министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил «Новому Калининграду», что до ближайших домов от него будет не менее километра, а по документам санитарно-защитная зона у подобных предприятий — 500 метров.

Как будет работать предприятие?

Завод, как рассказал Дмитрий Урвачев, будет представлять из себя термодеструкционную установку, собранную в России и прошедшую государственную экспертизу. «Это ротационная печь, в которой существует несколько видов горелок, которая позволяет с минимальным вредом для экологии утилизировать отходы, о которых мы говорим», — сообщил он.

Инвестор уверяет, что некоторые виды отходов (в частности, жиры) будут сжигаться практически полностью (с остатком до 1%). Шламы, загрязненные нефтепродуктами грунты и другие подобные отходы при помощи установки будут «обезвреживаться». В дальнейшем полученные продукты переработки можно будет использовать вторично.

Олег Ступин сравнил установку с большой скороваркой, а технология, по его словам, представляет собой «не совсем сжигание, а обезвоживание, уменьшение по массе и объему с последующим вывозом на полигон». Губернатор Антон Алиханов пояснил, что все отходы, после прохождения через установку «не гниют и не пахнут».

Какие виды отходов и в каком объеме планируется там утилизировать?

Также министр Олег Ступин сообщил, что приобретенная инвестором установка сравнительно маломощная. Принимать она сможет в среднем около 40 тысяч тонн отходов в год (при этом, в регионе только за 2022 год был образован миллион тонн мусора). «Отходов в виде жиров предприятия региона как раз производят около 20-40 тысяч тонн в год, однако установка будет принимать не только их, так как она рассчитана на утилизацию нескольких тысяч видов отходов. По меркам России мощность установки небольшая, однако достаточная для Калининградской области чтобы решить вопрос обезвреживания и утилизации наиболее сложных видов отходов с очистных сооружений предприятий», — добавил министр.

Дмитрий Урвачев отметил, что предприятие намерено заняться утилизацией промышленных и других видов отходов «с минимальной нагрузкой на экологию региона». По его словам, установка будет способна перерабатывать 4 тонны отходов в час. То есть, когда предприятие выйдет на полную мощность (20 часов в сутки), оно сможет перерабатывать 80 тонн отходов ежедневно.

Как быстро заработает предприятие?

Все необходимое для сборки оборудование предприниматели завезли еще в ноябре прошлого года, а реализовать проект они готовы в течение месяца. В течение двух — планируют начать принимать отходы. Министр экологии и природных ресурсов уверяет, что инвестор может собрать завод и за неделю.

«Собрать — это быстро. Но далее — лицензирование. На это, по нашим прогнозам, уйдет около месяца. Пакет документов у него готов. Если все пройдет хорошо, то через пару месяцев, начиная со вчерашнего дня, предприятие будет готово принимать отходы на утилизацию», — сообщил Олег Ступин.

На чем будет работать установка?

По словам Олега Ступина, установка может работать на газу, дизтопливе, а также на любом другом жидком топливе. «Газ к участку в районе поселка Степное еще не подведен, и на это потребуется еще около года, поэтому первое время предприятие будет работать на дизеле», — сообщил министр.

Насколько при помощи предприятия планируют снизить объемы отходов?

По словам Ступина, за счет внедрения новой технологии власти хотят снизить объемы захоронения промышленных отходов в десятки раз. По некоторым видам отходов (например, по жирам) — в сотни.

Срок окупаемости предприятия и цена утилизации

По словам Урвачева, окупиться предприятие должно в течение двух лет. Делать это оно будет за счет предприятий, которые станут оплачивать утилизацию своих же отходов. Расчеты инвестор сделал исходя из того, что платить предприятия будут по 7 рублей за килограмм.

Однако Олег Ступин считает, что утилизация жиров обойдется предприятиям все же дороже. «Чем более водонасыщенные жиры, тем выше будут издержки. Для предприятий, которые выкачивают верхний остаток жиров и 80% воды, стоимость утилизации будет даже не 20 тысяч рублей, потому что выпаривать придется очень много. Если жиры будут собираться аккуратно в жироловушках, то цена выпаривания будет ниже. Стоимость будет зависеть от самого отходообразователя. Если кого-то из отхзоодообразователей не устраивает цена, то они самостоятельно могут организовать процесс утилизации на своих территориях и мощностях».

Как будут доставляться отходы?

Урвачев уверяет, что большая часть крупных производителей имеет свой грузовой транспорт, и эти издержки лягут на них. «Мы тоже имеем в планах приобретение своего транспорта», — добавил инвестор.

Будут ли другие подобные предприятия?

По словам Олега Ступина, в ближайшей перспективе в регионе будут введены дополнительные мощности по утилизации промышленных отходов, и часть проектов уже находятся в стадии реализации. Во время инвестсовета Ступин сообщил, что министерство настаивает на строительстве более сложных конструкций. Губернатор заявил, что в ближайшее время планируется реализовать запуск подобных предприятий у ЕСОО и «Водоканала».

Текст: Иван Марков, фото Виталий Невар / Новый Калининград