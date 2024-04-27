Оправдание братской могилой: как в Поддубном заблокировали жителей

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Две семьи из пос. Поддубное Гурьевского округа оказались буквально заблокированы на своей улице из-за того, что подъездные пути к ней перегородили бетонными блоками. Власти всех уровней считают это правильным. Перспективы появления новой дороги весьма туманны. Почему так вышло, как живут жители одного из самых активно развивающихся муниципалитетов региона и при чём тут братская могила, разбирался «Новый Калининград».



Поселок располагается по пути в «Мамоново-2» — указатель «Поддубное» на большом перекрестке «берлинки» недалеко от Калининграда не заметить невозможно. Территориально он относится к Гурьевскому округу, который, как недавно говорил глава администрации Сергей Подольский, «сейчас является одним из самых динамично развивающихся муниципалитетов в стране «в плане заселения населением».

Столь выгодное расположение и отношение к Гурьевскому округу, казалось бы, давно должно было вдохнуть жизнь в Поддубное. Ведь, как опять же не так давно говорил Сергей Подольский, округ «очень дружный», и «то, что район кажется сплоченным, красивым — он такой и есть». Но в данном случае что-то пошло не так.

В редакцию «Нового Калининграда» обратилась местная жительница Ирина. В 2021 году она купила земельный участок в Западном переулке недалеко от мемориального комплекса — братской могилы воинам, павшим в годы Великой Отечественной. Через год её семья уже заехала в небольшой дом с собственным подворьем. А осенью 2023 года начались странности — проезд к переулку, где живет семья Ирины, перегородили бетонными блоками.

«Сначала к нам вела была дорога через соседнюю улицу. Но потом там поставили шлагбаум. В итоге единственной дорогой к нам оказалась грунтовка вдоль ограды мемориала. И вдруг за одну ночь там появились бетонные блоки. Нам предложили объезжать их или ездить по полю», — рассказывает женщина. Жители переулка в буквальном смысле оказались отрезанными от внешнего мира — однажды до них не смогла доехать скорая помощь. Младший сын Ирины — подросток — из-за бездорожья осенью несколько дней не мог выбраться в школу (он учится в одной из калининградских школ).

Единственная дорога в Западный переулок ведет мимо мемориального комплекса

«Очень хотелось бы осветить беду поселка: дороги только около дома важных людей. В поселке постоянно перебои со светом, воды нет, канализации нет, газа нет, дорог нет. Жители как могут, так выгребают из грязи — сами за свой счет отсыпают дороги, ровняют. В то время, как другие поселки все в асфальте и с газом», — посетовала Ирина.

Откуда появились бетонные блоки и кто их поставил, жителям выяснить так и не удалось. По одной из их версий, блоки мог поставить один из местных авторитетных селян, владеющий шикарным особняком и земельными участками неподалеку. «Он в партнерских отношениях с местным депутатом и был недоволен тем, что мы отказались скидываться на строительство дороги», — предполагает Ирина. Другая версия, которую озвучили женщине, — проезд к её дому проходит мимо мемориала, а значит через охранную зону памятника, и там ездить нельзя.

Из-за того, что неподалеку расположен мемориальный комплекс, возникли проблемы у соседей Ирины — калининградской многодетной семьи, которая купила участок, отчаявшись дождаться обещанную бесплатную землю от властей областного центра. «Десять лет назад встали в очередь на бесплатную землю. Но очередь так и не подошла, поэтому решили действовать сами — нашли землю, решили строиться», — рассказала Екатерина. В июне 2022 года глава семейства направил в администрацию Гурьевского округа уведомление о планируемом строительстве, но получил ответ за подписью главы администрации Сергея Подольского.

В ответе говорилось, что земельный участок расположен в «границах защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения „Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 г., Памятник истории“». А в соответствии с законодательством «Об объектах культурного наследия» в границах защитных зон запрещается капитальное строительство и реконструкция объектов «в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам)». Ответ вызвал недоумение, поскольку от мемориала до участка расстояние довольно значительное. Но с законом не поспоришь.

Позади Екатерины — та самая поляна, по которой должна пройти дорога к домам жителей



Тем временем Ирина начала бороться за право иметь дорогу домой и обратилась к местным властям. В письме за подписью всё того же главы администрации Сергея Подольского ей ответили, что «улично-дорожная сеть общего пользования в данном квартале отсутствует», а для обустройства дороги необходимо выполнить ряд мероприятий, которые «возможны только при комплексном подходе, предусматривающем значительные финансовые затраты».

«Планирование мероприятий по благоустройству территорий и дорожной деятельности в отношении вновь образованных улиц осуществляется поэтапно, по мере завершения собственниками земельных участков основных строительных работ. Обустройство дороги на земельном участке в настоящее время не представляется возможным», — говорилось в ответе администрации от октября 2023 года.

Ирина написала в правительство. Из министерства развития инфраструктуры за подписью министра Евгении Кукушкиной ей ответили то же самое, что писали из администрации, но добавили пункт про мемориал:

«По информации Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, зоны охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения „Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года“, 1949 год, установлены приказом Службы от 17.04.2023 № 138. В границах зон охраны данного объекта культурного наследия отсутствует запрет на размещение участков улично-дорожной сети».

Своими силами Ирина убрать бетонные заграждения не смогла, поэтому попросила о помощи клиентов (она работает юристом), и они разровняли ей временную грунтовую дорогу, ведущую мимо блоков.

Журналисты «Нового Калининграда» съездили в Поддубное и своими глазами убедились, что до процветания поселку действительно далеко. Будущая дорога к переулку, которую когда-нибудь, возможно, построят местные власти, — пока что заросшее травой поле, размеченное вешками. В переулке стоят столбы без фонарей, дренажные канавы отсутствуют. Особо впечатлила территория около братской могилы — та самая, перегороженная блоками. Буквально в метрах от объекта культурного наследия — грязь, хлам, пустые бутылки из-под алкоголя.

Редакция направила в администрацию Гурьевска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с проездом к дому Ирины и с земельным участком многодетной семьи по соседству. В письме (за подписью всё того же главы администрации) нам сообщили, что сотрудники отдела дорожного хозяйства съездили в Поддубное и никакого криминала в блоках не нашли.

«Установленные бетонные блоки не препятствуют проезду (проходу) к земельным участкам на пер. Западный», — заверил Сергей Подольский. Более того, как утверждает глава администрации, «блоки установлены в качестве дополнительного ограждения мемориала во избежание осыпания земляной насыпи и ее разрушения, поскольку движение транспорта происходило вплотную к установленному ограждению мемориала».

Далее администрация вновь пересказала ранее уже отписанные неоднократно тезисы про «значительные финансовые затраты», «поэтапность планирования» и то, что «обустройство дороги на земельном участке в настоящее время не представляется возможным».

Что же касается отказа в разрешении на строительство дома многодетной семье из-за того, что участок попадал в защитную зону памятника, то запрет больше не действует. В настоящее время вместо запретной зоны установлена охранная зона, а это меняет весь подход к строительству. «На земельном участке установлена охранная зона объекта культурного наследия, не затрагивающая границы смежных земельных участков и не препятствующая их освоению, согласно видам разрешенного использования, — отмечается в письме. — Правообладатель вправе повторно направить в адрес администрации уведомление о планируемом строительстве».

Впрочем, соседи Ирины решили, что больше не хотят жить в Гурьевском округе в постоянной борьбе за дороги, освещение, канализацию и т.п. Семья решила вовсе покинуть Калининградскую область и уехать в другой регион России: «Там к домам подводят дороги, освещение, даже газ».





В этой связи стоит отметить, что чуть больше года назад — в марте 2023 года — Верховный суда РФ принял решение, которое «Российская газета» назвали революционным. Суд кардинально пересмотрел вердикт местных судов по иску хозяйки дома к чиновникам, отвечающим за состояние дорог, ведущих к так называемому частному сектору. «Наличие входящего в улично-дорожную сеть населенного пункта подъездного пути и содержание его в надлежащем состоянии является одним из условий соблюдения прав и законных интересов собственника жилья», — заявил суд. В том числе и права собственника на свободный доступ к объектам социальной инфраструктуры, и доступ к нему экстренных служб.

Но в Калининградской области, по всей видимости, решения Верховного суда читать не торопятся. Куда проще объяснить заблокированный проезд сохранением мемориального комплекса, а отсутствие иных дорог к дому — отсутствием возможностей. Так что будущим жителям Гурьевского округа, рассчитывающим поселиться в этом динамично развивающемся районе и влиться в этот «очень дружный и сплоченный» муниципалитет, видимо, стоит крепко подумать и семь раз отмерить.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, личный архив Ирины Шальковой