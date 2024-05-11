«Сад призраков» и главная ель района: чем хотят наполнить бульвар Снегова (фото)

Концепцию «Футуристического парка», который власти задумали на бульваре имени Сергея Снегова, с момента первой презентации (проект был представлен в центре «Горпросвет» в декабре 2023 года) решено несколько изменить. В канун праздников архитектор проектного бюро «Артпроект» Лада Гвоздарева продемонстрировала новые слайды с предложением разбить линейную зеленую зону на 14 участков. В их числе откорректированные пешеходные зоны, детская и спортивная площадки. Предусмотрены также малые архитектурные формы и озеленение.



В ходе презентации на очередном «Горпросвете» модератор Александр Попадин сообщил, что в Калининграде «впервые за всю историю начинает формироваться респектабельный немалоэтажный район». В связи с этим задачей бульвара Снегова будет не только соединение улицы Молодой Гвардии с запланированной Благовещенской, но и создание соответствующего фона для выросшего в поле жилого комплекса «Русская Европа».

Фото: слайд презентации проектировщиков ПБ «Артпроект»

Главный архитектор города Андрей Анисимов отметил, что после первой презентации «радикально ничего не поменялось», но кое-какие уточнения были сделаны проектировщиками по теме транспорта и парковок, а также по велопешеходным связям. «Проект причесался и улучшился в части улично-дорожной сети, — уточнил Анисимов. — Коллеги уточнились по решениям, связанным с благоустройством и инженерией. Мы приближаемся к завершенному виду, и про включение проекта в бюджет можно будет говорить уже этой осенью».

Протяжённость бульвара — около 600 метров. Вдоль него запланированы: двухполосная проезжая часть (каждая по 3 метра шириной), двусторонняя асфальтовая велодорожка, парковка на 96 машин и озелененная (192 дерева, около 2500 кустарников и примерно 600 злаковых растений) пешеходная зона.

Автомобильная парковка вдоль бульвара должна быть рассчитана еще и на туристические автобусы. Связано это с тем, что в непосредственной близости запланировано «поэтапное освоение территории аэродрома Девау». «Это огромный рекреационный магнит, — заявил Анисимов. — В будущем совместно с парком Девау тут планируется реализовать пешеходный и велосипедный маршрут над дорогой. Таких в городе у нас пока нет. Но это позднее».

Фото: слайды презентации проектировщиков ПБ «Артпроект»

Сам бульвар, по задумке проектировщиков, будет разбит на полтора десятка функциональных участков. Первый, примыкающий к улице Молодой Гвардии, архитектор Лада Гвоздарева назвала арт-кластером. В нем она предлагает разместить скульптуру «Люди как боги» в виде крылатого человека. Рядом с этой фигурой на тротуарной плитке будет зашифрованное послание «Удивительное стало обычным» из книги Снегова, а напротив расположат перголу с теневым навесом и входную группу из арок (часть этих арок предлагается «повалить» и превратить в скамейки). Второй участок будет представлять собой зигзаг из тротуара, образованный семью полукруглыми бетонными клумбами-скамейками. Третья зона — это спортивная площадка с различным оборудованием и резиновым покрытием площадью около 400 квадратных метров. Четвертый участок — березовая роща, по которой будут хаотично разбросаны скамьи-лайтбоксы. Подобные «светящиеся камни» из стеклопластика, как уточнил Андрей Анисимов, горвласти планируют установить также вдоль улиц Эпроновской и Багратиона. Во время презентации появилось предложение назвать рощу «Садом призраков».

Центр бульвара (пятый участок) Гвоздарева назвала площадью. На самом видном ее месте планируется посадить «главную новогоднюю ель района». Вокруг ели расположена зона с сиденьями и навесами различной конфигурации. На шестом участке проектировщики задумали установить несколько арт-объектов, среди которых «космические зайцы» и шар. Между деревьями и МАФами на слайдах петляют дорожки из гранитного отсева. Седьмая зона носит условное название «Зеленые берега», и замостить ее предлагается тротуарной плиткой, сквозь которую будет пробиваться зелень. На этой территории также задумана высадка деревьев-крупномеров, вокруг которых будут смонтированы круглые и полукруглые скамейки. Восьмой участок — тоже подобие парка, но засадить его Гвоздарева предлагает хвойным миксом. Девятая зона — большая детская площадка с резиновым покрытием и игровым оборудованием из природных материалов. Десятый участок — кленовая роща, которая по расположению пешеходных дорожек напоминает зону с «космическими зайцами» (собственно, зайцев планируется «заселить» и тут, однако они будут крупнее и с подсветкой). Одиннадцатый и двенадцатый участки — это газон с единственным крупным дубом, рядом с которым располагается «полуспортивная» территория со скамейками, веломастерской и столами для настольного тенниса. Тринадцатая часть — снова кусочек парка с хвойно-лиственным миксом, в который «запустят» семью стальных оленей с грунтовой подсветкой. Последняя, четырнадцатая, часть примыкает к улице Благовещенской. Это треугольник с плоскостным фонтаном, сиреневым сквером, качелями, своей входной группой и арт-объектом, напоминающим светящуюся театральную тумбу.

Вдоль велодорожки, вытянувшейся вдоль бульвара, по словам Гвоздаревой, появятся велоурны, парковки и специальные поручни с подставкой для ног (подобные уже ставили по городу в рамках «туркода»). Учитывая высотную застройку рядом, бульвар будет переполнен, считает главный городской архитектор. Однако, убежден он, в плац (мало деревьев и много покрытий) эту территорию превращать все равно не нужно. А вот озеро Медведь оказалось не учтено в откорректированной концепции вообще. При том, что предыдущий вариант предполагал променад с природным амфитеатром на его берегу, а неподалеку — детская площадка с необычными арт-объектами и другими малыми архитектурными формами. После замечания одного из горожан Гвоздарева согласилась, что водоем необходимо «ввести в гражданский оборот», но как будет (и будет ли) учтено теперь это пожелание — вопрос.

Подводя итог по встрече, Андрей Анисимов и Александр Попадин заявили, что в части создания бульвара Снегова интересы застройщика совпали с интересами городских властей. Впрочем, что из задуманного окажется реализовано, будет понятно после включения проекта в городской бюджет.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото: слайды презентации проектировщиков ПБ «Артпроект»