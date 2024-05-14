Власти Калининграда выделяют ещё порядка 2,7 млн рублей на пиар в СМИ

Фото: Новый Калининград
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Власти Калининграда выделяют порядка 2,7 млн рублей на освещение деятельности горадминистрации и городского совета депутатов в СМИ. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Самый дорогой контракт планируют заключить с телеканалом, осуществляющим кабельное вещание на территории Калининграда. Начальная стоимость информационных услуг — почти 2 млн рублей. Подрядчику предстоит изготовить и разместить в ежедневных и итоговых новостных программах 80 одноминутных сюжетов, посвящённых деятельности власти «с обязательным комментарием» сотрудников горадминистрации или депутатов. Цена каждого такого ролика — 17433 рубля. Также в стоимость контракта входят 14 пятиминутных сюжетов или интервью той же тематики, которые должны выйти в утреннем эфире. Цена минуты — 3000 рублей.

Также необходимо будет изготовить 14 социальных роликов продолжительностью полминуты. Стоимость такого контента — 12300 рублей за штуку. Разместить ролики в телеэфире нужно не менее 60 раз. На это выделено порядка 207 тыс. рублей. Услуги должны быть оказаны во втором полугодии 2024 года.

Полмиллиона рублей выделено на пиар в еженедельном бесплатном цветном печатном СМИ тиражом не менее 25 тыс. экземпляров и содержанием рекламы не более 50%. Стоимость квадратного сантиметра опубликованного материала — 96 рублей. Объём работ — 5210 см² . Время публикации — второе полугодие.2024 года

165 тыс. рублей предназначены информационному интернет-порталу. Статьи, фото- и видеоматериалы должны быть предварительно согласованы и затем размещены в новостной ленте, а также в группах исполнителя в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Viber, Youtube. Всего должно выйти 12 материалов стоимостью 13750 рублей каждый. Время публикации — IV квартал 2024 года.

Ещё одна закупка для интернет-портала предполагает изготовление 10 материалов на общую сумму 91666 рублей в тот же промежуток времени. Итоги аукционов планируют подвести с 17 по 24 мая.

В марте городские власти заключили контракты на освещение своей деятельности с ГТРК «Калининград» на 2,5 млн рублей, с ЗАО «Балтик Плюс» на 255 тыс. рублей.

Администрация Калининграда и горсовет ежегодно направляют на пиар в СМИ около 15 млн рублей, еще 6-7 млн достаются газете «Гражданин».

В I полугодии 2024 года победителями двух аукционов среди телекомпаний стали ГТРК «Калининград» и «Каскад». За рекламу деятельности администрации города и горсовета они получили 2,4 и 1,8 млн рублей соответственно. Победителем в аукционе на рекламу в еженедельном бесплатном цветном печатном СМИ за почти 250 тыс. рублей в первом полугодии стал издатель газеты «Медицинский караван». Контракт на полмиллиона рублей на публикацию в бесплатном еженедельном цветном печатном СМИ достался ООО «КП-Ва-Банкъ».

Торги на миллион рублей среди еженедельных цветных печатных СМИ с электронной версией выиграл издатель еженедельника «Страна Калининград». «Комсомольская правда — Калининград» получила за пиар горадминистрации около 897 тыс. рублей. Победителями аукционов среди интернет-порталов стали «Балтик Плюс» и «Калининград.ру», заработавшие на пиаре 155 и 232 тыс. рублей соответственно.

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