СМИ: Правительство РФ начинает радикальную борьбу с вейпами

Правительство РФ намерено запретить жидкости для «электронок» с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект соответствующего распоряжения, разработанный Минздравом.

Документ запрещает «выпуск в обращение» веществ, «направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость». Поправки к ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», наделяющие правительство правом устанавливать такой запрет, были приняты в апреле 2023 года. Авторы поправок — председатель Госдумы Вячеслав Володин и более 400 депутатов всех фракций.

Перечень запрещенных веществ подготовлен межведомственной рабочей группой, куда входят медики, ученые, а также представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля и депутаты Госдумы.

Веществами, «направленными на повышение привлекательности» вейпов, они посчитали: пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также «вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции». К добавкам, «усиливающим никотиновую зависимость», авторы перечня среди прочего отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

После утверждения правительственного распоряжения в легальной продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

В пояснительной записке говорится, что цель такого радикального запрета — «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи». Авторы документа ссылаются на международные исследования, которые показывают, что для подростков вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора электронных сигарет. Несовершеннолетние любят вейпы со вкусом конфет и жвачки, кофе, ментола и вишни. Взрослые потребители предпочитают жидкости со вкусом табака.

Применение ароматизаторов и пищевых добавок создает иллюзию безопасности электронных средств доставки никотина, говорится в пояснительной записке. Однако их использование «связано с воздействием высоких уровней ультрадисперсных частиц и других токсинов», что существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Кроме того, из-за электронных сигарет и вейпов появилась новая, труднодиагностируемая и почти неизлечимая форма рака. Ее вызывают именно те вещества, которые при вдохе поступают в легкие, а после запускают онкологический процесс непосредственно в отдаленных легочных бронхиолах, сообщили в Минздраве.

Российская аудитория вейпинга оценивается в 10 млн человек. 5 млн используют только вейпы, а еще 5 млн — и другую никотинсодержащую продукцию. В основном это молодые люди 18–35 лет.

В начале 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил коллегам разработать законопроект о полном запрете вейпов. Запретить электронные сигареты, генерирующие аэрозоль, Алиханов впервые предложил в феврале 2023 года. В сентябре инициативу поддержал общественный совет при Роспотребнадзоре. В начале апреля депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов. Законопроект планировали внести в Госдуму «в скором времени».