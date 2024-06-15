Вместо развалившихся: на улицу Баранова вернули вазоны-лавки за 12,5 млн рублей (фото)

В Калининграде на улице Баранова завершилась реконструкция лавок-вазонов, на которую в общей сложности город потратил около 12,5 млн рублей. Заместитель главы администрации города Вадим Борисов, прибывший на место, сообщил журналистам, что старые клумбы были переданы муниципалитету в 2019 году, но за три с небольшим года они пришли в полную негодность.



«Они были возведены без привлечения бюджетных средств, — пояснил Борисов. — Потом произошло разрушение основания клумб. Мы снесли их полностью абсолютно, в ноль, потом были возведены монолитные армированные каркасы, которые были обложены тем самым клинкером, оставшимся от старых клумб. Заново сделали гидроизоляцию и вывод дренажных трубок, гранитная облицовка новая, а лавки восстановлены в тех же местах и в том же количестве».

Глава администрации Елена Дятлова тут же поправила своего подчиненного, что речь идет не о бюджетных средствах вообще, а о бюджете муниципалитета, который не имел отношения к проекту благоустройства. Далее Дятлова пояснила, что предыдущего подрядчика не стоит обвинять в том, что он некачественно выполнил работу: «Если техническое решение было неверным, то подрядчик выполнил ровно то, что было написано в контракте. Здесь мы говорим о неверном техническом решении. Проектировщик должен нести ответственность, но гарантийные сроки уже вышли».

Завершил презентацию директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко, которрый заявил, что отвечает за новое техническое решение, так как сам его выбрал, и готов нести ответственность в том случае, если разрушение повторится.

Напомним, что ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. В декабре 2023 года стало известно, что калининградским властям придется расплатиться за конструктивный просчет проектировщиков на улице Баранова: необходимо заплатить 16 миллионов рублей за четыре пришедших в негодность лавки-вазона. В конечном итоге, на торгах удалось сэкономить 3,5 млн.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград