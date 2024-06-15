Калининградцы сообщили о сбое в онлайн-продаже льготных билетов «Аэрофлота»

В системе онлайн-покупки субсидированных билетов «Аэрофлота» оплатить перелёт на сайте невозможно. Калининградцев отправляют в представительство авиакомпании на площади Победы, где с утра образовалась очередь. Об этом «Новому Калининграду» в субботу, 15 июня, сообщил очевидец Александр.

Мужчина рассказал, что оформлял субсидированный билет накануне. Сделал всё как надо: выбрал дату и время рейса, загрузил необходимые документы, которые проверяли двое суток. После этого на электронную почту Александра пришло письмо со ссылкой, по которой необходимо произвести оплату льготного перелёта. По словам очевидца, кнопка оплаты была некликабельна.

Он позвонил на горячую линию «Аэрофлота». Представитель авиакомпании сказал ему, что билет можно оплатить в офисе перевозчика на площади Победы. Приехав в центр Калининграда, Александр увидел длинную очередь на вход, в которой оказался 104 человеком.

«Там стоят люди, которые делают списки. Это делают сами люди [те, кто пришёл оплачивать перелёт]. Женщина, которая вот сейчас стояла, — это уже была четвертая, которой передали списки. Я говорю: „Вы со скольких тут стоите?“ Она мне: „Я с одиннадцати утра здесь стою“. Я снова спрашиваю: „А зачем вы тут стоите?“ „Ну, мне же тоже нужно туда попасть, вот я и стою“, — ответила мне она. Самоорганизуется народ», — рассказал очевидец.

Чтобы не стоять в очереди, Александр отвлёкся на личные дела с детьми. Он два раза подходил и спрашивал, какой по счёту человек уже зашёл внутрь офиса. Тем, кто не хочет ждать, порекомендовали обращаться в кассу авиакомпании в аэропорту «Храброво».

«Я ещё раз сегодня пройдусь там в 5 часов [вечера]. Прямо специально я туда не пойду: нет и нет. Ещё раз попробую потом. <...> Если я [сейчас] буду стоять там до упора, то, возможно, попаду туда, хотя если они там с утра стоят, а я 104-й, то, может, и нет», — дополнил мужчина.

«Новому Калининграду» не удалось дозвониться до представителей аэрофлота ни в Москве, ни в Калининграде, чтобы узнать причины произошедшего сбоя и сроки восстановления функционирования системы оплаты на сайте. Редакция отправила авиакомпании информационный запрос.

Ранее и.о. губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявлял, что на выделение дополнительных льготных билетов может потребоваться до миллиарда рублей. На прошлой неделе стало известно, что для жителей региона их осталось около 4000. Программа субсидирования перелётов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно».