Литовский транзит: как изменились правила вывоза кошек и собак за границу

Региональное управление Россельхознадзора обновило перечень правил и требований для владельцев кошек и собак, планирующих выехать со своими питомцами за границу. Некоторые нововведения вступят в силу лишь с середины сентября, но есть и те, что актуальны уже сегодня.

В частности, с 3 июня запрещен ввоз собак, кошек и других живых животных на территорию Литвы. Исключение составляют лишь животные, следующие с пассажирами транзитом в другие страны через Литву при наличии необходимых ветеринарных документов, прививок и транзитной декларации.

Кроме того, в Россельхознадзоре напомнили об изменениях в правилах ввоза домашних животных в Евросоюз, которые вступят в силу с 16 сентября. Уже через три месяца ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС будет возможен только при проведении лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства. Правда, в настоящее время провести указанный анализ возможно лишь в двух лабораториях: ветеринарном центре ФГБУ «ВГНКИ» в Москве и лабораторно-диагностическом центре ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире. Вопрос возможности проведения исследований в других лабораториях в настоящий момент прорабатывается Россельхознадзором.





В ведомстве настоятельно рекомендуют владельцам кошек и собак перед совместной поездкой заранее изучить правила ввоза страны, в которую планируется путешествие. «Оформление домашних животных в страны Евросоюза возможно в компоненте eCert информационной системы ФГИС „ВетИС“, на основании поданной электронной заявки от владельца (законного представителя) животного. Заранее подать сведения, необходимые для оформления ветеринарных документов, и записаться в режиме онлайн в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для их получения можно на официальном сайте Россельхознадзора в разделе „Выезд за рубеж с домашними питомцами“», — подчеркивают в Россельхознадзоре.

Калининградцам напоминают, что на территории области оформление животного для выезда в ЕС осуществляется в ПКВП «Аэропорт Храброво», ПКВП СВХ «Инмар», а также в пунктах пропуска при пересечении границы. Режим работы ПКВП МАПП «Мамоново-Гжехотки» понедельник — пятница 08:00 — 17:00, суббота — воскресенье — выходной.

Идентификация животного проводится при пересечении границы в пункте пропуска. За дополнительной информацией, а также за оформлением ветеринарного сертификата по форме, установленной в Европейском союзе, можно также обратиться в пункт пропуска. График их работы размещен на сайте регионального Управления Россельхознадзор.

Как уточнили в ведомстве, в апреле-мае в Калининградской области было оформлено 588 ветеринарных сертификатов на вывоз животных-компаньонов в 21 страну мира. Среди наиболее популярных направлений страны: ЕС и Турция, а также Иран и Грузия.