Социальная незащита: что нового в деле о гибели воспитанника «Нашего дома»

3 июня в Зеленоградске в море утонул 16-летний воспитанник центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следственный комитет проводит по данному факту проверку. До её завершения власти отказываются комментировать ситуацию, которая складывалась в социальном учреждении в последнее время. «Новый Калининград» поговорил с несколькими собеседниками, знакомыми с ситуацией (большинство предпочли остаться анонимными), и выяснил дополнительные подробности, которые, как мы полагаем, могли стать первопричиной трагедии.



Все трое ребят, купавшихся в море в тот день, были из одной «квартиры». В «квартирах» живут воспитательные группы, которые называют в «Нашем доме» «семьями», чтобы дети чувствовали себя комфортно. На сайте учреждения отмечается, что «воспитательные группы формируются по принципу совместного проживания детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего сиблингов, детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье».

Те ребята не были кровными родственникам, более того — не всегда жили одной «семьей». Как утверждают собеседники портала, 16-летний Сергей* и 13-летний Максим* — воспитанники «Нашего дома». 13-летний Максим* рос и воспитывался в Зеленоградске. Сергей переехал в «Наш дом» несколько лет назад, одно время жил в Гусеве в центре «Росток» для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. 14-летний Иван* переехал в Зеленоградск год назад, летом 2023 года из бывшего «Ростка» в составе группы из 10 подростков.

Как заявила на следующий день после трагедии пресс-служба правительства области, ребята ушли из «Нашего дома» без спроса.

«Они прыгали в волнах около бун (берегозащитных укреплений — прим. „Нового Калининграда“) на том участке набережной Зеленоградска, где купание запрещено. Спасателей поблизости уже не было — рабочий день их заканчивается в 20.00, после чего купание не разрешается даже на официальных пляжах, — рассказал „Новому Калининграду“ пожелавший остаться неизвестным источник, знакомый с ситуацией. — На море было волнение, ребят стало затягивать в море. В итоге 14-летнего мальчика спас самый младший из них. А вот 16-летний погиб...».

Утонувшего подростка нашли на пляже спустя час. Сергея положили на променаде и накрыли пледом. Тело пролежало на набережной Зеленоградска несколько часов до глубокой ночи, пока за ним не приехали, чтобы отвезти в морг. Всё это время рядом находился назначенный в декабре врио руководителя центра «Наш дом» Михаил Дивинский, в декабре сменивший Берту Травничек, возглавлявшую социальное учреждение последние десять лет.





Михаил Дивинский. Фото: Федерация спортивной борьбы Калининграда «ВКонтакте»

«Новый Калининград» уже рассказывал про Михаила Дивинского — временно исполняющего обязанности директора представил в своём телеграм-канале сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. «Михаил — служивший в Херсоне ветеран СВО, лидер движа „Спартака“, лидер рок-группы „От Юности Моея“», — написал сенатор 30 декабря. Но отметим, что не сенатор назначал нового врио директора. Решения о назначении директоров социальных учреждений в регионе принимаются в правительстве области руководителями социального блока — министерством соцполитики.

Как утверждают собеседники «Нового Калининграда», Михаил Дивинский за полгода руководства учреждением начал приучать воспитанников к спорту, организовывать состязания. Он получил от министерства социальной политики, которое курирует подобные учреждения в Калининградской области, карт-бланш — ему разрешили увеличить штатную численность сотрудников. «Но при этом зарплата у директора соцучреждения была на уровне 65000 рублей в месяц, у воспитателей и психологов — гораздо меньше. Попробуйте найти сотрудников на такие деньги. Официанты в Зеленоградске зарабатывают больше», — рассказал один из собеседников.

Проблемы в «Нашем доме» возникли ещё до прихода Дивинского. Как утверждают источники «Нового Калининграда» серьёзные трудности навалились на некогда образцовое учреждение после того, как министерство социальной политики приняло решение перевести в Зеленоградск десять подростков из Гусева, многие из которых отличались девиантным поведением.

«Все они — из бывшего центра „Росток“. Этот тот самый детдом, который попал в центр внимания СМИ в 2022 году после того, как один из детей рассказал о якобы имевших место сексуальных отношениях между малолетними воспитанниками, — рассказал „Новому Калининграду“ один из собеседников из Гусева. — Дело ничем не закончилось. Минсоц поменял там директора, сам центр в итоге переименовали и как-то переформировали. Но когда эти дети были в Гусеве, у местных властей с ними было очень много головной боли».

Историей центра для детей «Росток» в своё время активно интересовался депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В августе 2022 года он даже лично съездил в Гусев, чтобы разобраться в ситуации, о чём написал на своей странице «ВКонтакте».

«Скандал не вчерашний, и даже не недельной или месячной давности — все произошло несколько лет назад! Около года в статусе депутата курирую Калининградскую область, но об этом инциденте слышу впервые. Единственное, что сейчас известно, это сведения о смене руководства детдома, а также то, что на днях вроде (!) было возбуждено уголовное дело. Всё! Больше никому ничего не говорят — ни депутатам областного ЗАКСа, ни муниципальным депутатам. <...> На нашем совещании было решено создать специальную комиссию во главе с руководителем фракции ЛДПР в Калининградском ЗАКСе Евгением Мишиным. Он вместе с депутатами и активистами ЛДПР посетит детский дом „Росток“ и на месте соберёт всю необходимую информацию. Кроме того, направлю обращения в Генпрокуратуру и Следственный Комитет. Это дело необходимо скрупулезно изучить и взять на контроль. От информации, которую только сейчас начинают обнародовать, волосы, честно говоря, дыбом встают».





Гусев

Однако, как сообщили «Новому Калининграду» в региональном управлении Следственного комитета, дело в итоге завершилось ничем: «Уголовное дело прекращено в 2023 году в связи с отсутствием события преступлений. Все сведения были тщательно проверены и не нашли своего подтверждения».

Тем не менее летом 2023 года два десятка подростков были переведены в центры «Наш дом» в Зеленоградске и «Надежда» в Калининграде. С появлением новеньких в «Нашем доме» начались большие проблемы — некоторые из приехавших к морю подростков оказались не просто сложными, но и подозреваемыми в преступлениях. Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, один из них проходил по уголовному делу об убийстве, но в силу малолетнего возраста был освобождён от наказания. Ещё один был подозреваемым в тяжёлом избиении человека. Несколько — с психиатрическими диагнозами.

«Они были совершенно неуправляемыми, наглыми. Хамили, смеялись в лицо, угрожали. Даже когда к ним в комнату заходили с полицейскими, валялись в кровати и матерились. Была история с грабежом — отобрали кошелек у проходившего мимо человека. Бывший директор центра писала на них заявления в полицию — вот даже до чего дошло», — рассказал один из источников.

«Местные власти, кстати, не раз поднимали вопрос о том, чтобы вообще перевести центр для детей-сирот из Зеленоградска, а в здании открыть новый детсад или еще одну школу. Тут же сплошные соблазны для детей и подростков — Куршская коса рядом, электрички ходят часто, море в двух шагах, а заведение-то не закрытого типа — дети же могут гулять днём по городу без проблем, — добавил собеседник. — И когда они 9 класс заканчивают, куда идти учиться — тут никаких учебных заведений для детей, кроме школ... А в Гусеве и Советске есть, в Черняховске есть училища. Но минсоц был категорически против — „лишаете детей моря“».

Как утверждает собеседник, бывший директор Берта Травничек била во все колокола из-за внезапно навалившихся проблем с девиантными подростками, из-за которых атмосфера в «Нашем доме» стала серьёзно накаляться.

Зарплаты в учреждении невысокие. В штате не полагается психиатров (а большинство детей прибыли именно с психиатрическими диагнозами). «Она ушла, ничего не добившись от министерства по социальной политике. Хотя официальная причина отставки — состояние здоровья. Минсоц назначил нового врио директора, и ему дали дополнительных людей. Но, увы, справиться с ситуацией оказалось нереально, начались побеги», — рассказал источник.





Променад Зеленоградска

Берта Травничек рассказала «Новому Калининграду», что действительно в учреждении возникли сложности после перевода в него подростков из Гусева.

«На посту директора учреждения я неоднократно предупреждала о рисках, которые могут возникнуть при переводе в учреждение детей с девиантным поведением, вносила ряд предложений на этот счёт, — рассказала Берта Травничек. — Исходя из своего профессионального опыта, я выступаю против единого типа учреждений. Дети, которые совершают преступление, должны находиться в другом месте. Потому что когда мы даём возможность малолетним преступникам жить среди обычных детей, то мы нарушаем права последних, потому что мы не думаем про их благополучие... Выражаю искренние глубокие соболезнования семье погибшего мальчика, его друзьям и близким. Он был добрым, отзывчивым, готовым прийти на помощь. Очень горько, что жизнь его прервалась так рано».

Пообщаться с врио директора Михаилом Дивинским журналистам не удалось — в центре «Наш дом» предложили осуществлять все коммуникации через пресс-службу правительства. Не ответили на вопросы журналистов и в министерстве соцполитики, курирующем работу сиротских учреждений региона. Там также предложили писать запросы. «Новый Калининград» направил их в правительство уже два, ни на один на момент публикации ответы не получены.

Источник в правительстве сообщил, что курирующий социальный блок вице-премьер Илья Баринов рассматривает вариант создания в регионе специального центра для подростков с девиантным поведениям. Либо планируется обсудить вопрос с переводом таких несовершеннолетних в федеральный специнтернат в Немане. Но официальной информации об этом также пока не поступало.

Не исключено, что уголовного дела в итоге не будет — ребята покинули учреждение самовольно, купались в светлое время суток там, где купаться запрещено. ЧП, вероятно, признают несчастным случаем. В органах социальной защиты, призванных помогать детям, оставшимся без родителей, скорее всего всё останется как прежде.

*Имена изменены

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»