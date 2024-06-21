«Я не филолог»: как прошло окончательное заседание по делу Евгения Любивого

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21 июня в стенах Центрального районного суда Калининграда состоялось третье и последнее заседание по иску Евгения Любивого к областному минздраву и БСМП с требованием восстановить его на работе и выплатить компенсацию морального вреда в миллион рублей. Суд не удовлетворил иск действующего депутата горсовета. За финальным заседанием наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Вновь стартовое слово было за экс-главврачом БСМП. Любивый в начале заседания передал судье детализацию звонков кадровика Больницы скорой медицинской помощи и пояснил, что «это номер начальника отдела кадров минздрава».

«Вот тот, что в 11:30, он подчеркнут, подтверждает, что звонок состоялся, и было сообщено о моём нахождении на больничном в стационаре», — пояснил истец.

Тут же возразила представитель регионального министерства здравоохранения Анна Попова. По её словам, номер, на который совершался вызов, принадлежит «лицу, имеющему охраняемый законом статус, — судье федеральному», и не может быть полноценным доказательством в суде. «Согласие от лица-владельца для обсуждения данного вопроса не получено», — отметила ответчица.

Помимо этого, Любивый уточнил требования и подал соответствующий иск. К заседанию он привлёк третье лицо: работника отделения Социального фонда России по Калининградской области. На вопрос, почему ему потребовалась сторона, не имеющая отношения к делу, Любивый пояснил: «Ответчик пытается оспорить факт моего нахождения в стационаре и оплату больничного листа». Судья заметила, что на заседание не выносится оспаривание больничного листа, однако истец парировал это тем, что его «историю болезни по странному стечению обстоятельств направили в Москву на повторную экспертизу», поэтому и нужно третье лицо. Минздрав опротестовал уточнённый иск, аргументировав это тем, что его требования полностью совпадают с теми, которые прописаны в основном исковом заявлении.

Новый свидетель был не единственным, кого привёл Любивый. На заседании выступили также двое врачей из БСМП, которые лечили истца в стационаре. Сторона ответчика снова возразила, что якобы они не имеют отношения к делу.





Представитель больницы представил судье копию приказа расторжения трудового договора между БСМП и штатным кадровиком, который выступил в поддержку истца на прошлом заседании. Туда же передалась и копия приказа о создании рабочей группы по поводу обстоятельств увольнения экс-главврача из медицинского учреждения. Любивый попросил ознакомиться с документами и провёл с юристом БСМП небольшую беседу.

«Здесь есть фраза, на которую хочу обратить внимание: „Указанный приказ об увольнении с 0,25% ставки подписан действующим главным врачом Любивым<...>“, — зачитал истец. — То есть я сам подписал приказ? А где он, этот приказ?». Представитель больницы заявила, что «сейчас проводится проверка». В беседу вклинилась Попова и заявила, что эти документы — проделки недавно уволившегося начальника отдела кадров БСМП, и её словам на прошлом заседании следует дать правовую оценку.

«В настоящий момент медицинская организация ведёт проверку относительно утраты либо уничтожения начальником отдела кадров документа. Если это просто утрата, то есть ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, либо уничтожение, то это, соответственно, объясняет её поведение: после судебного заседания она незамедлительно обратилась в администрацию БСМП с заявлением об увольнении по собственному желанию», — отметила представитель минздрава. Истец же парировал, что на суде не видел у главы отдела кадров желания покинуть своё рабочее место.

Взяв затем слово, Любивый ещё раз отметил «вклад» журналистов «Нового Калининграда» в медиаосвещение его задержания на Куршской косе и заявил, что, по его мнению, связать увольнение из больницы ему больше не с чем. К тому же, как считает истец, комиссию по его увольнению создали сразу после информационного запроса «Нового Калининграда» в правительство области 11 января, хотя первый материал об инциденте в нацпарке вышел днём позже — 12 января. Здесь же Евгений Любивый рассказал об информации, которую в СМИ «запустило» региональное правительство: якобы бывший главный врач БСМП переходит на новую работу вне Калининградской области. Анна Попова подметила, что заявитель везде пишет слово «дискриминация», упоминая статью в СМИ и последующее расторжение трудового договора.

— По какому признаку вы полагаете, что вас дискриминируют? Половозрастной, профессиональный? Что вы вкладываете в это понятие? — спросила она.

— Я считаю, что мои профессиональные качества не имели отношения к данной публикации, и они не могут являться основанием для увольнения, поэтому считаю действия дискриминацией, — ответил экс-главврач.

— То есть вы не понимаете различия понятий «дискриминация» и «дискредитация»? Для вас это одно и то же, правильно понимаю? — Попова не унималась.

— Я не филолог. Я объясняю так, как это понимаю, — парировал Любивый.





«Истец при заключении трудового договора согласился с условиями, которые предусматривают увольнение по инициативе работодателя без объяснения причин, при этом согласился получить единовременную денежную компенсацию. <...> Именно это условие соблюдено, трудовой договор расторгнут, компенсация денежная предусмотрена и в законном объеме начислена, принята истцом и не возвращена, при этом истец обращается в суд с надуманными исковыми требованиями», — заключила диалог с Любивым Попова.

Она пояснила, что даже если и брать во внимание статью «Нового Калининграда», то всё равно нужно понимать имиджевую ответственность главного врача больницы. Как заявила сторона ответчика, жизнь экс-главврача компрометировала функционирование БСМП. «Руководитель медицинской организации — он в любом случае лицо публичное, его жизнь в любом случае отражается на репутации и авторитете учреждения здравоохранения, которое является одним из крупнейших учреждений в субъекте», — подчеркнула Попова, не усомнившись при этом в заслуженности тех наград, которые Любивый собрал за годы профессиональной деятельности.

Она снова рассказала о жалобах на недоступность медпомощи в БСМП. На Любивого жаловались не только пациенты, но и подчиненные. Некоторые, как стало известно на прошлом заседании, писали письмо президенту России Владимиру Путину. «Более 700 жалоб за всё время работы поступило в адрес министерства. Это большой процент. <...> Поэтому полагаем, что в данном случае это необоснованная отсылка на публикацию в СМИ. <...> Как сейчас стало известно, в обеденное время появилась публикация (в 13:36 12 января 2024 года — прим. „Нового Калининграда“). Мы про неё вообще ничего не знали», — опровергла доводы истца ответчик и отметила, что факта «дискриминации» в этом нет.

После этого заседание закрыли для слушателей, сославшись на врачебную тайну. В это время обсуждались обстоятельства больничного, на который ушёл Любивый, опрашивались свидетели и задавались вопросы самому истцу. Спустя 2,5 часа судья зачитала окончательное решение по делу.

«Именем Российской Федерации <...> суд решил исковые заявления Любивого Евгения Дмитриевича <...> оставить без удовлетворения», — резюмировала Инесса Иванова.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив Нового Калининграда