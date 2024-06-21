Суд отказал Евгению Любивому в восстановлении в должности главврача БСМП

Суд Центрального района Калининграда отказал экс-главврачу БСМП Евгению Любивому в восстановлении на работе и компенсации в один миллион рублей. Как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, решение было вынесено на заседании 21 июня.

Любивый подавал иск к областному минздраву и больнице с требованием восстановить его в должности руководителя учреждения. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее экс-начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков утверждал, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце 2023 года пограничники задержали главврача БСМП на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.

В апреле 2024 года Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. В суде выяснилось, что главврач был уволен по инициативе работодателя (ст.71, 81 ТК РФ).