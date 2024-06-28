«Море отомстило»: что случилось с новым пляжем в Светлогорске (фото)

В Светлогорске шторм смыл новый пляж, организацией которого занималась компания, построившая панорамный лифт. Как появилась и практически полностью исчезла новая зона отдыха, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор компании «СЛК-Инвест» Александр Башин.



О том, что арендатором пляжа является Александр Башин, «Новому Калинингралу» сообщил глава администрации города Владимир Бондаренко. Сам же архитектор пояснил, что пляж в Светлогорске не платный, то есть доступ к нему свободный, однако там есть возможность оказания услуг.

— Пляж мы финансировали через «СЛК-Инвест», директором которого я являюсь. Мы заключили договор по использованию этой территории с городом на летний период. И, значит, платим городу за использование этой территории. И организовали пляж. Мы профинансировали привоз песка. В районе 300 машин мы туда завезли песка. Мы исследовали дно с МЧС, установили там буйки, договорились со спасателями, с охраной, огородили территорию.

— Территорию вы зачем огородили?

— Чтобы строительная техника, которая возит материалы на строительную площадку... чтобы не было пересечений. Мы договорились с «Геоизолом», что мы в дневное время загораживаем проезд. «Балтберегозащита» разрешила нам убрать камни на летний период, чтобы сформировать пляж. Мы расчистили его с помощью «Геоизола». Провели там очень много работ по подготовке пляжа.

— Платные услуги там какие у вас?

— Платные услуги — это сдача в аренду вонгов, полотенец. У нас, конечно, штормом смыло половина пляжа. Мы рассчитывали установить там 200 лежаков. Сейчас у нас там осталось всего 50. Ну и с каждым штормом, к сожалению, наш пляж уменьшается.

— А когда штормом смыло?

— Вот на тех выходных, на той неделе был шторм. И там процентов, ну, наверное, пятьдесят смыло, морем затянуло. В общем, пока как бы мы проинвестировали, как говорится, в убыток тебе. Бороться с морем весьма сложно. Мы пробовали в этом году сделать пляж, чтобы и горожане могли пользоваться им, и чтобы мы могли оказывать услугу. При этом потратили будь здоров, чтобы все расчистить.

— А сколько в итоге потратили?

— В районе 5 миллионов мы проинвестировали в это мероприятие.

— Отобьется или не отобьется, как вы считаете?

— С учетом того, что все смывает, большие сомнения у нас. Если бы пляж не уходил, море не вытягивало бы его, то, вероятно, если бы мы не в плюсе были, то где-то близко окупали бы его. Но с учетом того, что сейчас первым штормом все стянуло, у нас большие сомнения в том, что мы вернем инвестиции. По-любому пляж мы будем до конца пляжного сезона содержать в том виде, в каком он получился. Там уже посмотрим, как погодные условия будут складываться. Дополнительно возить песок — это весьма накладно. И, наверное, мы пока остановимся в этом размере. Договор с городом у нас на сезон. В общем-то, такая история получилась, что, с одной стороны, я хотел сделать пляж. У нас нет в Светлогорске пляжа. И для этого предприняли массу усилий, чтобы расчистить, насыпать, организовать. Невероятная история произошла. И при этом негатив со стороны граждан происходит, что вообще странная для меня история. И то, что еще и море как бы отомстило. Но ради опыта и работаем.

Беседовал Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград