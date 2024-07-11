С новым носом: волонтеры отреставрировали «Каменотеса» на улице Баранова (фото)

В Калининграде волонтеры отреставрировали горельеф Германа Брахерта «Каменотес», встроенный в стену Дома техники (сегодня торговый центр «Эпицентр») со стороны улицы Баранова. Перед тем как приступить к делу, организатор акции, координатор сообщества «Наследие стен» Евгений Мосиенко, направил письмо в Службу госохраны объектов культурного наследия с просьбой разрешить очистку скульптуры и проведение на ней противоаварийных работ. Правда, после их окончания возникли некоторые недопонимания.



«Мы обратились в надзорные органы и получили ответ: „Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области поддерживает проведение работ по сохранению горельефа „Каменотес“ (скульптор Г. Брахерт)“, — сообщил Евгений. — Заручившись такой поддержкой, мы обратились в мастерскую реставрации и воссоздания скульптуры Санкт-Петербургской Академии художеств».

Из Академии художеств на помощь волонтерам направили калининградца Сергея Кудрявцева (он студент мастерской реставрации и воссоздания скульптуры Санкт-Петербургской Академии художеств и как раз должен был проходить летнюю практику по твёрдым материалам). В итоге все работы проводились за счет собственных средств и под руководством старшего преподавателя факультета скульптуры, реставратора высшей категории Павла Петровича Игнатьева, имеющего большой опыт в противоаварийных и реставрационных работах по скульптуре из различных пород камня (он работал над памятниками Летнего сада, скульптурными группами Горного института, аллегорическими изображениями рек Ростральных колонн в Санкт-Петербурге, а также занимался воссозданием статуи королевы Луизы в Советске).

«Состояние скульптуры было неважным: объект был неравномерно загрязнен цементным покрытием, грубо нанесенным кистью в несколько слоев, по всей поверхности наблюдались множественные трещины, отслоения и осыпи материала. В местах отслоений просматриваются следы масляной краски нескольких оттенков — желтого, бордового, серебряного и серого, — сообщила участница работ, керамистка Таисия Казанцева. — На поверхности цементного покрытия и в местах его растрескивания и осыпания визуально наблюдались множественные колонии грибов темноокрашенного цвета, продукты жизнедеятельности которых ведут к разрушению известняка, из которого выполнена скульптура».

Кроме того, на голове скульптуры реставраторы обнаружили капли битумной смолы и вросший мох. Правда, это были лишь незначительные проблемы. «Каменотес», по словам активистов, имел и утраты: отсутствующий нос был грубо восполнен куском цемента, лишь отдалённо напоминающим своей формой утраченную часть лица (неправильный нос к тому же был приклеен на силиконовый герметик). Утрачена была и внутренняя часть левой надбровной дуги — ее ранее частично заменили цементным составом. Выбоины в левой части свода черепа были грубо замазаны цементом, а в располагающейся в левой руке скульптуры шестерне отсутствовали два фрагмента зубьев, которые также были замазаны цементом. Была еще выбоина в правой части груди, рядом с примыканием правого плеча.

В течение нескольких дней волонтеры и реставраторы проводили противоаварийные работы, очищая горельеф от ненужных наслоений грязи и цемента, после чего брахертовское произведение прошло противогрибковую обработку.

«Мы также провели восполнение утрат при помощи известняковой крошки с эпоксидной смолой, покрыли камнеукрепителем для известняка „Рунит“ в два слоя», — сообщил «Новому Калининграду» Евгений Мосиенко.

Уже после того, как работы были завершены, по этой теме высказался руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Причем его комментарий не был хвалебным.

«То, что они делают — это грубейшее нарушение. Ни одного официального разрешения эти люди не получили, — заявил Маслов. — Они присылали в Службу уведомление, но речь там шла лишь о том, что скульптуру помоют и почистят. Для каких-то более серьезных работ необходимо сделать экспертизу, разработать проект и так далее. То, что сделано — это самоуправство».

Правда, через некоторое время выяснилось, что волонтеры находились со Службой с контакте, а оформление всех необходимых для реставрации памятника документов было в процессе. Но бюрократия бюрократией, а «Каменотеса» можно поздравить с новым носом.

Текст: Иван Марков, фото Юлия Власова / Новый Калининград