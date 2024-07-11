С новым носом: волонтеры отреставрировали «Каменотеса» на улице Баранова (фото)

В Калининграде волонтеры отреставрировали горельеф Германа Брахерта «Каменотес», встроенный в стену Дома техники (сегодня торговый центр «Эпицентр») со стороны улицы Баранова. Перед тем как приступить к делу, организатор акции, координатор сообщества «Наследие стен» Евгений Мосиенко, направил письмо в Службу госохраны объектов культурного наследия с просьбой разрешить очистку скульптуры и проведение на ней противоаварийных работ. Правда, после их окончания возникли некоторые недопонимания.
«Мы обратились в надзорные органы и получили ответ: „Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области поддерживает проведение работ по сохранению горельефа „Каменотес“ (скульптор Г. Брахерт)“, — сообщил Евгений. — Заручившись такой поддержкой, мы обратились в мастерскую реставрации и воссоздания скульптуры Санкт-Петербургской Академии художеств».
Из Академии художеств на помощь волонтерам направили калининградца Сергея Кудрявцева (он студент мастерской реставрации и воссоздания скульптуры Санкт-Петербургской Академии художеств и как раз должен был проходить летнюю практику по твёрдым материалам). В итоге все работы проводились за счет собственных средств и под руководством старшего преподавателя факультета скульптуры, реставратора высшей категории Павла Петровича Игнатьева, имеющего большой опыт в противоаварийных и реставрационных работах по скульптуре из различных пород камня (он работал над памятниками Летнего сада, скульптурными группами Горного института, аллегорическими изображениями рек Ростральных колонн в Санкт-Петербурге, а также занимался воссозданием статуи королевы Луизы в Советске).
«Состояние скульптуры было неважным: объект был неравномерно загрязнен цементным покрытием, грубо нанесенным кистью в несколько слоев, по всей поверхности наблюдались множественные трещины, отслоения и осыпи материала. В местах отслоений просматриваются следы масляной краски нескольких оттенков — желтого, бордового, серебряного и серого, — сообщила участница работ, керамистка Таисия Казанцева. — На поверхности цементного покрытия и в местах его растрескивания и осыпания визуально наблюдались множественные колонии грибов темноокрашенного цвета, продукты жизнедеятельности которых ведут к разрушению известняка, из которого выполнена скульптура».
Кроме того, на голове скульптуры реставраторы обнаружили капли битумной смолы и вросший мох. Правда, это были лишь незначительные проблемы. «Каменотес», по словам активистов, имел и утраты: отсутствующий нос был грубо восполнен куском цемента, лишь отдалённо напоминающим своей формой утраченную часть лица (неправильный нос к тому же был приклеен на силиконовый герметик). Утрачена была и внутренняя часть левой надбровной дуги — ее ранее частично заменили цементным составом. Выбоины в левой части свода черепа были грубо замазаны цементом, а в располагающейся в левой руке скульптуры шестерне отсутствовали два фрагмента зубьев, которые также были замазаны цементом. Была еще выбоина в правой части груди, рядом с примыканием правого плеча.
В течение нескольких дней волонтеры и реставраторы проводили противоаварийные работы, очищая горельеф от ненужных наслоений грязи и цемента, после чего брахертовское произведение прошло противогрибковую обработку.
«Мы также провели восполнение утрат при помощи известняковой крошки с эпоксидной смолой, покрыли камнеукрепителем для известняка „Рунит“ в два слоя», — сообщил «Новому Калининграду» Евгений Мосиенко.
«То, что они делают — это грубейшее нарушение. Ни одного официального разрешения эти люди не получили, — заявил Маслов. — Они присылали в Службу уведомление, но речь там шла лишь о том, что скульптуру помоют и почистят. Для каких-то более серьезных работ необходимо сделать экспертизу, разработать проект и так далее. То, что сделано — это самоуправство».
Правда, через некоторое время выяснилось, что волонтеры находились со Службой с контакте, а оформление всех необходимых для реставрации памятника документов было в процессе. Но бюрократия бюрократией, а «Каменотеса» можно поздравить с новым носом.
Текст: Иван Марков, фото Юлия Власова / Новый Калининград
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