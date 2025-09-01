В Калининград вернулась скульптура Германа Брахерта, считавшаяся утраченной (фото)

В Калининград вернулась скульптура «Танец» Германа Брахерта, которая считалась утраченной в годы Великой Отечественной войны. Кёнигсбергский скульптор создал её в 1921 году, и, согласно каталогу Кунстхалле, работа «Танец» экспонировалась в том же году на 55-й выставке искусства в Кёнигсберге, организованной объединением Kunstverein.

Калининградский коллекционер Сергей Попов, вернувший скульптуру в Калининград, рассказал «Новому Калининграду», что из поля зрения специалистов она пропала более чем на 100 лет. До недавнего времени она находилась в Якутске.

Фото предоставлены Сергеем Поповым

«Со слов наследницы, скульптуру нашёл её дядя после войны в развалинах Кёнигсберга, и в 1957 году она была вывезена в Южно-Сахалинск, — рассказывает Попов. — С 1961 года до недавнего времени она находилась в Якутске».

Калининградский историк Денис Дунаевский, поддерживающий отношения с семьёй Германа Брахерта, сообщил «Новому Калининграду», что сомнений в подлинности скульптуры нет.

Фото: Денис Дунаевский

«Потомки Брахерта были очень рады и удивлены, так как находка экстраординарная, из раннего периода творчества скульптора, — говорит Дунаевский. — Внучка скульптора Фелиситас Брахерт-Шнайдер ссылается на тот же каталог Кунстхалле. На 1921 год эта работа была оценена в три тысячи марок и, возможно, продана в частное собрание одного из кёнигсбергских коллекционеров».

Фото из семейного архива бывших владельцев скульптуры предоставлено Сергеем Поповым

Дунаевский сообщил также, что скульптура «Танец», высота которой 57 см, а вес 20 кг, выполнена в манере, очень характерной для раннего творчества Брахерта, и отметил, что сам факт обнаружения этой работы — большое событие, которое ещё предстоит оценить специалистам.

Уроженец Штутгарта Герман Брахерт в 1919 году получил приглашение из Школы искусств и ремёсел в Кёнигсберге. Переехав в Восточную Пруссию, он стал профессором Школы искусств и ремёсел, вёл классы скульптуры, основ интерьера и ювелирного дела. Брахерт проработал в Художественной школе до 1926 года. Созданные им монументальные скульптуры и рельефы украшали многие здания Кёнигсберга и других городов восточной провинции Германии. В течение десяти лет Брахерт был художественным консультантом Государственной янтарной мануфактуры в Кёнигсберге. Сейчас в Отрадном работает музей в доме скульптора, где собрана большая коллекция его работ.