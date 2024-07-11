Кадровый шторм на Флотской: что происходит в школе № 57 в Калининграде

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В редакцию «Нового Калининграда» обратились родители детей, которые учатся в школе № 57 на улице Флотской. Они утверждают, что последний год из учебного заведения наблюдается массовый отток педагогов. Родители полагают, что увольнения учителей связаны с действиями директора Елены Кремер. Городские власти утверждают, что в школе всё в порядке. «Новый Калининград» попытался выслушать все стороны конфликта.

Новая школа № 57 в Калининграде открылась в 2019 году на улице Флотской в активно застраиваемом многоэтажками микрорайоне. Это одно из крупнейших учебных заведений города на 1700 мест, в первый год функционирования в нём числилось 1900 школьников. Несколько лет школа, по признанию комитета образования, была самой переполненной — в 2022 году в ней было 11 первых классов.

До апреля 2022 года школой руководила Элеонора Симонова, в ноябре того же года директором стала Елена Кремер, ранее возглавлявшая школу № 4 Советска. После того, как она возглавила образовательное учреждение, в социальных сетях появились жалобы на руководство школы от родителей учеников. Весной прошлого года родители массово атаковали аккаунты в соцсетях экс-губернатора Антона Алиханова. Сейчас жалобы продолжаются, но теперь родители оставляют их под аккаунтами учреждения и в районных пабликах и телеграм-чатах, также было анонимное обращение в прокуратуру, правительство, уполномоченному по правам ребёнка.

Мама одного из учеников рассказала «Новому Калининграду» на условиях анонимности, что исход учителей был и раньше, однако не такой массовый, как сейчас. «Знаю, что в нашем классе ушли учителя, и на протяжении нескольких последних лет они довольно часто менялись, — рассказала женщина. — Я бы с удовольствием перевела детей в другое учебное заведение, но школа находится через дом от нас. Прописка у нас постоянная, территориально это максимально удобно. Это, пожалуй, единственная причина, по которой мы тут учимся». Она отметила, что попасть на приём к директору «нереально», а на все жалобы от родителей, по её словам, поступают отписки. При этом с чем связан исход учителей, собеседница объяснить не смогла.

Ещё одна собеседница «Нового Калининграда» утверждает, что из школы уволились не только педагоги, но и завучи. По её словам, в комитете по образованию городской администрации знают о проблеме, однако считают причиной исхода учителей только личные причины, а не несогласие с политикой руководства школы № 57. «Новый директор пришла в позапрошлом году. Наши учителя слышали о том, что в Советске на неё жаловались, но как-то не верилось. Решили остаться и посмотреть, что из этого получится. Знакомая учительница сказала мне потом, что пожалела о том, что осталась в школе и потеряла целый год», — рассказала женщина.

По её словам, у ребёнка часто менялись учителя в течение последнего года. Есть сложности с иностранным языком — по этому предмету специалистов, по её словам, не хватает: «Мы боимся, что качество обучения упадёт настолько, что будет поздно хвататься за голову».





Уволившийся из школы педагог в беседе с «Новым Калининградом» высказала мнение, что исход учителей из образовательного учреждения продолжится. По её словам, завучи действительно увольнялись. Следом за ними, как считает педагог, ушли и другие специалисты, которые не хотели работать с нынешним руководством школы. Учитель полагает, что её и коллектив директор подозревала в неуважительном к себе отношении, что создавало невыносимую атмосферу.

«Я учитель с большим педагогическим стажем, терпеть унижения и подозрения в свой адрес не намерена. Якобы я пускала какие-то сплетни. И не я одна: много было историй, о которых кто-то сказал, и понесло раздуваться. Я понимаю, что женский коллектив и такое часто в них бывает. Меня в грубом тоне спрашивают: „Почему там-то вы такое сказали?“. Да я не буду в этом участвовать, я такое не говорила, зачем я буду выслушивать это в свой адрес? Это беспочвенные обвинения. Вот и ушла», — рассказала педагог. При этом она не смогла точно сказать, сколько конкретно ушло учителей: «У всех разные причины, связанные с этой ситуацией, а итог один», — коротко резюмировала она.

В местном телеграм-канале «Мамы микрорайона Восточный» местная жительница, также пожелавшая остаться неизвестной, утверждает, что руководители школы ищут сообщения в свой адрес в социальных сетях и чатах и просят классных руководителей «поговорить» с родителями, чтобы те перестали писать. При этом классного руководителя обвиняют в том, что он не умеет вести работу с классом.

В управлении образования администрации Советска комментировать возможные жалобы на Елену Кремер на прошлом месте работы не стали.





В администрации Калининграда редакции сообщили, что в мае 2024 года в комитет по образованию поступило анонимное сообщение о ситуации в МАУ СОШ № 57, направленное также в правительство региона, областную прокуратуру и уполномоченному по правам ребёнка. С 20 по 24 мая власти провели выездную внеплановую проверку школы и установили, что увольнения учителей связаны не с деятельностью директора.

«Движение кадров в школе носит естественный характер и имеет объективную причину (переезд в другой регион РФ, в другой микрорайон Калининграда, по состоянию здоровья, окончание срочного трудового договора, смена сферы деятельности, в связи с выходом на пенсию, семейные обстоятельства, приглашение в другие образовательные учреждения). Волеизъявление работников на расторжение трудового договора осуществлено добровольно, каких-либо доказательств понуждения их к этому со стороны работодателя не установлено. Все вакансии своевременно заполняются квалифицированными специалистами. Обращений от работников школы по данному вопросу в текущем учебном году в комитет не поступало», — ответили «Новому Калининграду» на информационный запрос.

Калининградская администрация заявила, что не знает о жалобах на Кремер за её период работы в школе Советска. Во время назначения на пост директора школы «принималось во внимание её соответствие квалификационным требованиям к замещаемой должности».

В приёмной школы № 57 «Новому Калининграду» сообщили, что директор образовательного учреждения находится в отпуске и взять у неё комментарии в настоящее время не представляется возможным.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Виталий Невар / Новый Калининград