Олень наш: как три российских города делят бронзовую скульптуру из «враждебной страны»

Калининградские власти все еще надеются на диалог с властями Смоленска по поводу возвращения бронзовой скульптуры оленя из парка Блонье на историческую родину. Пока смоляне поднимали волну возмущения в соцсетях из-за передела наследия, к спору подключилась глава админситрации подмосковной Истры. По ее словам, этот город также имеет законное право обладать оленем. За хитросплетениями дискуссии следил «Новый Калининград».



История с возвращением скульптуры начала раскручиваться еще два дня назад. Тогда стало известно, что смоленские чиновники отказались признавать объектом культурного наследия бронзовую скульптуру оленя из парка Блонье, вывезенную красноармейцами после Великой Отечественной войны из Роминтской пущи.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Возглавляющий смоленский «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталий Казепин подтвердил «Новому Калининграду», что основанием для отказа признать скульптуру памятником стал тот факт, что она была «создана во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России». Ранее отрывок из письма Казепина, направленного начальнику Главного управления Смоленской области по культурному наследию Дмитрию Толмачеву, распространили местные СМИ.

«Такое мнение было высказано на экспертном совете не только мной, но и другими членами совета, — сообщил Казепин. — Но вы сами понимаете, в какое время мы живем. Мы разделяем мнение нашего общества».

Далее по теме впервые высказался руководительСлужбы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. «Мы как раз разрабатываем варианты возвращения скульптуры на историческую родину, — заявил чиновник „Новому Калининграду“. — Пока не могу сказать, как это будет организовано, и не хотелось бы делить шкуру неубитого медведя. Могу только сказать спасибо смоленским коллегам. В случае, если бы объект был включен в реестр, вариантов возвращения скульптуры бы уже не было».

Все тот же Виталий Казепин сообщил «Новому Калининграду», что «возвращение скульптуры — это полномочия руководства города». «Но все вопросы обсуждаются. Как говорит наш президент Владимир Путин, надо уметь договариваться», — добавил чиновник.

К дискуссии вскоре присоединилась директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Она заявила, что очень не против того, чтобы скульптура переехала в Калининград и даже пообещала подыскать ей место.

«Не одну анималистическую скульптуру сохранил Калининградский зоопарк, и работать с её реставрацией мы готовы (в этом году запускаем работы сразу на двух скульптурах) — почти наверняка она понадобится», — сообщила Соколова.

Сообразив, что парк Блонье вскоре может остаться без одной из своих достопримечательностей, жители Смоленска обратились к своему мэру Александру Новикову. Городской голова тут же отреагировал в своем телеграм-канале, попросив прервать дискуссию о «враждебной» скульптуре.

«Хочу заверить смолян, — написал он, — что перемещение скульптуры в другое место или населенный пункт не рассматривается и рассматриваться не будет. Скульптура Оленя, безусловно, является неотъемлемой частью сада, она любима жителями и гостями города и является значимой достопримечательностью Смоленска».

Далее Новиков написал, что администрация города не будет принимать какие-либо решения относительно скульптуры, «основываясь на личном мнении и предложениях отдельных граждан». «Олень останется на положенном ему месте», — добавил он.

Вечером 16 июля Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области сообщила в своем официальном паблике, что от оленя отказываться не собирается.

«Вчера весь день и сегодня нас замучивали вопросами по поводу странной информации про нашего Оленя из Роминтенской пущи [авторства] Рихарда Фризе. Максимально честно отвечали. Он нам нужен, но к вечеру все успели от передачи и приема отказаться. Не мы. Давайте, хоть уж, определимся! Как эта инфо с утра вчера попала в Смоленск, вопрос. Однако, смоляне уже считают нас похитителями произведений искусства», — сообщили в Службе.

Рихард Фризе (слева) у памятника оленю в Роминтене. Фото предоставлено

Александром Казенновым

Далее руководитель Службы Евгений Маслов публично ответил на информационный запрос смоленских журналистов: «От Оленя мы бы не отказались, в Калининграде и области целая коллекция „копытных“ довоенных скульптур».



О том, что это уже не первые переговоры по поводу передачи скульптуры, «Новому Калининграду» рассказал калининградский архитектор Юрий Забуга. По его словам, в переговорном процессе даже принимали участие немецкие представители, которые собирались привлечь к мероприятию и самого Забугу.

«Землячество „Голдап“ в лице господина Вольфганга Роте выходили с такой инициативой на Смоленск, — вспомнил Забуга. — Они планировали сделать копию скульптуры оленя и оставить её в Смоленске, а оригинал вернуть в Калининградскую область. Финансирование этой процедуры немцы брали на себя. Какое-то время велись переговоры, в Смоленск приезжало доверенное лицо от немецкой стороны, калининградец С. Серебряков, но не для обмеров, а для переговоров (два года тому назад он умер). С его слов, администрация Смоленска отказалась в итоге».

Забуга заметил, что немцы выяснили, что ещё две скульптуры сидящих оленей (они также были изготовлены Рихардом Фризе и находились на Оленьем мосту в Роминтене — прим. «Нового Калининграда») до сих пор находятся в подмосковном военном санатории.

«Они сидят у главного входа администрации санатория, — добавил Забуга. — По поводу аналогичной схемы обмена военные вообще отказались разговаривать».

Впрочем, на этом дискуссия себя не исчерпала. Во вторник вечером к ней присоединилась глава администрации подмосковной Истры Татьяна Витушева (к слову, уроженка Смоленской области). Оказалось, что вывозом скульптуры оленя из Роминтской пущи в Смоленск занимался ее дед Роман Григорьевич Ильин.

Татьяна Витушева (справа) у скульптуры в парке Б

лонье. Фото: телеграм

-канал Татьяны Витушевой

«Уже ближе к завершению войны бронзовый олень пропал. А после — появился на Смоленщине, в центральном парке Блонье. О том, кто и как вывозил скульптуру из Германии, долгое время было загадкой. Однако сделал это мой легендарный и бесстрашный дедушка Роман Григорьевич Ильин, который встретил Победу в Берлине, — написала Витушева. — Он служил в железнодорожных войсках во время войны. На обычных поездах и бронепоездах подвозил боеприпасы и оружие прямо на линию фронта, забирал раненых под постоянными артобстрелами и бомбежками со стороны врага. Однажды в Кенигсберге, находясь в очередной поездке, к нему подошли наши бойцы одного гвардейского полка и попросили отвести бронзового оленя, как военный трофей от победителей, детям Смоленска, настрадавшимся от нацистов-карателей. Дедушка пошёл на крайне серьезный риск, так как скульптура вывозилась без оформления соответствующей документации. В итоге олень был спрятан под солдатскими шинелями, а сама спецоперация проходила при непосредственном содействии коменданта Берлина».

Далее Витушева решила пристыдить смоленские власти, отказавшиеся внести оленя в реестр объектов культурного наследия из-за того, что она «создана во враждебной стране».

«Не будем судить, почему. Но именно Истра, может и должна претендовать на это произведение искусства, — неожиданно добавила глава. — К этому наследию необходимо отнестись с уважением, даже если оно не признано культурным наследием. Жителям Истры, которая выстояла в жесточайших и кровавых боях под Москвой зимой 41-го, напоминать об этом не требуется».

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков / Новый Калининград, архивное фото предоставлено Александром Казённовым, телеграм-канал Татьяны Витушевой