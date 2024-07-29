В списках больше не значатся: что происходит с калининградскими мемориалами (фото)

Ошибочное увековечение бойцов, погибших в годы Великой Отечественной, на воинских мемориалах не является чем-то исключительным. Однако после того, как в регионе началась работа по замене мемориальных плит на памятниках, у волонтеров и местных властей стали вспыхивать конфликты с родственниками погибших. Зачастую это происходит из-за того, что последним не объясняют, что происходит, их не предупреждает о реконструкции памятников и корректировке списков. «Новый Калининград» решил разобрать эту проблему на примере крупного воинского мемориала в поселке Низовье Гурьевского района.



Фамилия исчезла

В редакцию «Нового Калининграда» обратилась калининградка Елена. Она рассказала, что на майские праздники ее семья по традиции пришла на воинский мемориал в Низовье почтить память погибшего деда Василия Васильевича Суздалева, но не нашла его фамилию на плитах.

Семья Елены бывает на мемориале в День Победы на протяжении десятков лет. По её словам, могилу деда нашёл её отец, переехавший в Калининградскую область с женой в советские годы. В семейном архиве есть извещение о гибели бойца, в нём указан немецкий населенный пункт Шудиттен, в окрестностях которого в конце февраля 1945 года погиб младший сержант Суздалев. В советские времена в военкомате родственникам подтвердили, что Василий Васильевич был похоронен именно в Низовье, об этом же говорили местные юные следопыты. Для семьи стало потрясением, что теперь в списках увековеченных фамилия деда не значится.

С аналогичной историей столкнулись потомки гвардии рядового Ивана Семеновича Кузьмина, которые приезжали в Калининградскую область каждый год на майские праздники, чтобы почтить память героического прадеда. После того, как мемориал отремонтировали, фамилия исчезла. Что произошло, выяснить они так и не смогли и обратились в правительство области. В ответ пришло письмо, в котором сообщалось, что Иван Семенович Кузьмин погиб и был похоронен 31 января 1945 года в районе поселка Голлау (сейчас Поддубное), а потому нет оснований включать его в список увековеченных на мемориале в Низовье.

«Мы заказывали через сайт ОБД „Мемориал“ (официальный сайт Министерства обороны РФ, содержащий банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период) паспорт захоронения, у нас на руках документы с печатями и подписями, подтверждающими, что Иван Семенович похоронен именно в Низовье. Но вдруг оказалось, что он похоронен в Поддубном, и там даже уже спустя полтора месяца была выбита его фамилия. Разве такое возможно?» — недоумевают родственники.

Выяснилось, что часть фамилий убрали с плит после актуализации списков увековеченных воинов (эта работа проводится в Калининградской области уже много лет по поручению президента РФ). Однако потомкам погибших воинов об изменении списков и причин, по которым это произошло, никто не сообщал.

Полномочия по увековечению памяти возложены на региональное министерство по внутренней политике. Муниципалитеты, ремонтируя мемориалы, руководствуются новыми списками. Что касается мемориала в Низовье, он был отремонтирован в рамках федеральной программы, и заказчиком работ выступал областной научно-производственный центр по охране памятников.

Как утверждают власти, новый паспорт захоронения в пос. Низовье с актуализированными списками погибших уже отправлен в Минобороны РФ, но пока нигде не опубликован.

Актуализация списков

Масштабная работа по актуализации списков погибших велась в регионе несколько лет. Краеведы проводили её на основе рассекреченных данных о боевых потерях, обнародованных, в том числе, на сайте «ОБД-Мемориал». Поднимали и другие документы, указывающие, где в тот или иной временной отрезок воевало то или иное воинское подразделение. Исследователи нашли тысячи ошибок на плитах и составили новые списки, согласно которым имена павших теперь отнесены к тем братским могилам, где на самом деле должны были быть похоронены воины на основании документов, представленных в базах данных.

Заместитель председателя Совета при губернаторе Калининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отечества Дмитрий Востриков: мы нашли десятки тысяч ошибок на мемориалах Великой Отечественной

Василий Васильевич Суздалев, согласно извещению, которое хранится у его потомков со времён Великой Отечественной, погиб 20 февраля 1945 года и был захоронен в 200 метрах севернее ныне несуществующего населенного пункта Шудиттен. Этот поселок располагался на территории современного Светловского округа. По данным портала KPKO.ru, Василий Суздалев похоронен в районе поселка Черепаново Светловского округа, а на мемориале в Низовье он все эти десятки лет был отмечен ошибочно (ошибочная информация о захоронении в Низовье, как утверждают исследователи, попала также в «Книгу Памяти Калининградской области»).

Краеведы говорят, что на некорректную информацию в «Книге памяти» указывает несколько фактов. В частности, бои в районе сегодняшнего поселка Черепаново (до войны он назывался Повайен) и находившегося рядом с ним Шудиттена проходили как раз 20 февраля 1945 года, и дислоцировался в этой местности именно 622-й стрелковый полк 124-й стрелковой дивизии, в составе которого воевал младший сержант Суздалев. Поселок Вальдау (сегодняшнее Низовье) был взят Красной армией месяцем раньше, в 20-х числах января 1945 года, и во взятии участвовало совсем другое воинское соединение — 221-я стрелковая дивизия.

С похожей проблемой в мае этого года в «Новый Калининград» обратились родственники сержанта Аубикира Музафарова, погибшего 29 января 1945 года. Обычно на День Победы они посещали мемориал в поселке Саранское Полесского округа, где был увековечен сержант Музафаров, однако в этом году они фамилии своего деда не нашли, зато заметили следы свежего ремонта.

Выяснилось, что Аубикир Музафаров, согласно донесению о безвозвратных потерях от 1945 года, был похоронен в местечке Гамзау, что чуть севернее Вальдау (Низовье), и поэтому в поселке Лаукен (Саранское) он был увековечен ошибочно. После того, как произошло укрупнение воинского захоронения в Низовье, фамилия Музафарова появилась на этом мемориале. Но родственников Музафарова об этом никто не предупреждал, они смогли выяснить, что произошло, только после обращения в СМИ.





Увековеченные, но живые

О том, что в списках воинов на мемориале в пос. Низовье есть ошибки, было известно еще в советское время. Случай, когда отмеченный на памятной доске красноармеец оказывался живым, описывала «Комсомольская правда в Калининграде». Издание рассказывало, что клуб «Поиск», членами которого были воспитанники СПТУ № 20 из поселка Низовье, в конце 1960-х связался с матерью увековеченного на мемориале рядового 275-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии Николая Александровича Борисенко Агафьей Ивановной в надежде получить о нем какую-то информацию. Ответ был неожиданным.

«Дорогие ребята, вы пишете мне, что мой сын похоронен в братской могиле вашего поселка, но мой сын живой, — писала поисковикам Агафья Ивановна. — Сейчас он живет недалеко от нашей деревни в одном районе. Во время войны я получила извещение, что он погиб, но спустя неделю он прислал мне письмо с госпиталя. Он писал, что лежит в госпитале и крепко раненный в голову. А произошло это вот как. Во время боя он был ранен в голову и потерял сознание. Когда шли немцы, они думали, что он мертвый, и ушли, не взяв его. Когда шли наши санитары, они нечаянно нашли его и перенесли в госпиталь. Там он вылечился и вернулся домой. Сейчас он живет в деревне Большое Бабино Оршанского района Витебской области. Он имеет троих детей. У самой старшей дочери уже тоже есть ребенок. Он коммунист и работает бригадиром».

Николай Борисенко. Фото: Электронная книга памяти Калининградской области

Создатель портала KPKO.ru Дмитрий Востриков уверяет, что это не единственный такой случай в Низовье. В именном списке мемориала также до сих пор значится младший сержант Алексей Михайлович Королев, который был ранен 30 января 1945 года, но остался жив, что подтверждается именным списком ошибочно показанных безвозвратных потерь 1189-го стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии. Также значатся погибшими, но в ходе боев остались в живых: лейтенант 919-го артиллерийского полка 358-й стрелковой дивизии Петр Павлович Пигарев; гвардии сержант 4-й гвардии танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса Павел Васильевич Навознов и другие.

За историческую правду

Ошибки на плитах в Низовье могли появиться в огромном количестве еще в советские времена из-за «укрупнения» мемориала — в братскую могилу не раз подхоранивали останки воинов из так называемых первичных захоронений, датированных 1945 годом — небольших и единичных могил, располагавшихся на территории современного Гурьевского округа.

Информация о фамилиях перезахороненных должна была заноситься в учётную карточку мемориала, утверждаемую военкоматом. Свою роль в умножении ошибок, как полагают краеведы, в советские годы могли играть отсутствие нормальных технических средств и человеческий фактор — данные переписывались вручную, печатались на машинке — что-то могли упустить, где-то продублировать и т.д.

Как проводилась систематизация данных:

Каждая дивизия раз в десять дней составляла донесение о безвозвратных потерях, так называемую форму 2/БП. В нём для каждого погибшего указывались: фамилия, имя, отчество, звание, год рождения, партийность, откуда родом, каким военкоматом призывался, причина и дата выбытия, где похоронен, адрес родственников.

В графе «где похоронен» исследователями выбирались все первичные захоронения, эта информация сопоставлялась с реальной точкой на карте.

Далее, на основе имеющихся документов, алгоритмов и логики каждое первичное захоронение сопоставлялось с существующим мемориалом.

Дмитрий Востриков обращает внимание, что мемориал в Низовье в настоящее время имеет две учетные карточки на ОБД-Мемориал. Одна из них за 1992 год, а более свежая, пока ещё действующая — за 2014 год.

Сейчас уже есть и третья учетная карточка, которую формировали после актуализации списков и которая, как утверждают региональные власти, находится в процессе согласования с Министерством обороны РФ (после чего должна будет появиться на "ОБД Мемориал"). В третью карточку внесены все последние изменения.

По данным на 1992 год на мемориале в Низовье было похоронено 411 пофамильно известных военнослужащих Красной Армии, а в 2014 году — уже 582. Востриков говорит, что в обоих этих списках были ошибки. Мемориал в Низовье «укрупняли» в советские времена, до 1982 года включительно. В начале 1980-х здесь было перезахоронено 442 человека, что уже больше, чем указано в карточке военкомата за 1992 год. При этом работа по «укрупнению» мемориала могла проводиться и в 1970-е годы, но данных об этом нет.

Что касается карточки от 2014 года, в ней содержатся сведения о большом числе советских военнослужащих, изначально похороненных на территории других муниципальных образований Калининградской области, а также в соседних государствах.

Более того, под вопросом и дата появления братской могилы в бывшем Вальдау. «Согласно опубликованным на портале документам, воинское захоронение в Вальдау (Низовье) было создано 12 января 1945 года. Но в эти дни советские войска находились восточнее и северо-восточнее Инстербурга (Черняховск), — рассказывает Востриков. — То есть населенный пункт Вальдау на тот момент был в глубоком тылу противника, в 80 километрах от линии фронта, и советских военнослужащих в этот день там похоронить не могли».

Ещё один момент, который вызывает сомнения — данные о бойцах, которые могли быть перезахоронены на мемориале с 1992 по 2014 год. В карточке за 2014 год этих сведений нет, в итоге, не понятно, почему список воинов увеличился. Военный комиссар Гурьевского округа Олег Каменев сообщил «Новому Калининграду», что список за 2014 год более актуален. Однако не смог оперативно ответить, есть ли в распоряжении комиссариата акты на перезахоронения с 1992 года по 2014 год (редакция сделала в военный комиссариат Калининградской области соответствующий запрос).

Ремонт сделан, но вопросы остались

В министерстве муниципального развития и внутренней политики, в ведении которого находится поисковая работа и формирование списков воинских захоронений, расположенных на территории Калининградской области, в ответе на запрос «Нового Калининграда» пояснили, что «на всех, без исключения, воинских захоронениях на территории Калининградской области, включая Гурьевский муниципальный округ, имеются многочисленные ошибки, как в указании мест увековечения воинов, так и в их именах, фамилиях и воинских званиях».

«Иногда списки имен увековеченных воинов превышают по численности реально захороненных на мемориале на 50-80 %. Реальные места захоронений воинов удалось уточнить благодаря публикации архивных документов Министерства обороны РФ, основанных на ранее секретных архивных данных», — сообщили в министерстве.

Власти подтвердили, что работы по замене мемориальных табличек в Низовье проводились в 2023 году в рамках ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Перед началом этих работ администрацией Гурьевского округа и Службой госохраны объектов культурного наследия «было проведено уточнение, формирование и согласование списков имен погибших согласно актуализированным данным о погибших при защите Отечества».

«Для этого использовались архивные документы Министерства обороны РФ, размещенные на сетевых ресурсах „Память народа“, „ОБД-Мемориал“ и „Подвиг народа“. В соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 14.10.2021 № 605 актуализирован и согласован с военными комиссариатами области 41 паспорт воинских захоронений», — говорится в ответе на запрос.

В министерстве подтвердили, что из 582 погибших воинов, фамилии которых ранее были нанесены на мемориальные плиты, большая часть в Низовье не захоронена. При этом указанные воины «захоронены и уже увековечены на других мемориалах, расположенных поблизости от их первичного захоронения». Власти подтверждают, что часто военнослужащие увековечены не единожды, либо захоронены на территориях Литовской Республики и Республики Польша.

«По состоянию на 18.06.2024 большая часть имен погибших воинов, ранее нанесенных на мемориальные плиты мемориального комплекса в Низовье, уже увековечена на плитах воинских захоронений, на которых они реально похоронены. Например, на воинских захоронениях в посёлках Чехово — 18 имен, Комсомольск — 18 имен, Люблино — 28 имен, Ельники — 10 имен, Муромское — 9 имен, Рассвет — 13 имен, Добрино — 7 имён, Ладушкин — 4 имени, Полесск — 9 имён, Ушаково — имена наносятся в текущем году (17 имен), Калужское — 3 имени, по 2 имени нанесены в посёлках Полевое, Владимирово, Романово, Красногорское, Цветково, Добровольск, Саранское, Междуречье, по 1 имени — в посёлках Каменское, Рощино, Долгоруково, Доваторовка, Маломожайское, Славинск, Зайцево, Филипповка, Жилино, Березовка, Ясная Поляна, Богатово, Русское. Остались живы 3 человека. Работа по увековечению имен погибших воинов, которые еще не были увековечены на местах фактического захоронения, будет продолжена администрациями муниципальных образований в рамках порученных им полномочий», — сообщили в министерстве.

87 военнослужащих, ранее увековеченных в Низовье, погибли на территориях Республики Польша (83), Литовской Республики (2), Латвии (1) и Чехословакии (1). Их предлагается увековечить отдельно на одном (или отдельном) из мемориалов в Калининградской области «в связи с невозможностью их увековечения на местах захоронения в условиях сложной международной обстановки».

Что касается информирования родственников о переносе фамилий с одного мемориала на другой, то, как говорится в ответе властей, в полномочия министерства это не входит. Тем не менее чиновники планируют привлекать для этих целей региональные и муниципальные средства массовой информации, информационные ресурсы региональных органов исполнительной власти, ветеранские и поисковые общественные организации, а также органы местного военного управления в Российской Федерации.

«Также родственники погибших при защите Отечества и похороненных в братских могилах на военных мемориалах, расположенных на территории региона, могут обратиться непосредственно к администрации муниципального образования, где располагается мемориал, для получения информации», — заключили в министерстве.

Правда, как это может быть реализовано на практике, представляется с трудом. Получается, что приехавшие в Калининградскую область специально на День Победы жители других регионов, столкнувшись с отсутствием на мемориале фамилии своего родственника, должны искать местные администрации и спрашивать, почему теперь фамилии их родных в списках не значатся. Вряд ли такой подход властей к памяти павших можно назвать достойным. Выходом из ситуации могла бы стать установка на отремонтированных мемориалах специальных информационных табличек, ведущих на портал с актуальной информацией. Также актуализированные списки размещены на сайте «Электронная книга памяти Калининградской области».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград