Иноагенты, нейросеть и толпа детей: как прошла встреча с Екатериной Мизулиной

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Глава «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина 29 июля встретилась с калининградскими студентами и школьниками и ответила на интересующие их вопросы о нейросети, иноагентах, артистах и т.п. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на встрече и записал, что рассказывала Мизулина местной молодёжи.



«Лига безопасного интернета» — организация, созданная для противодействия распространению опасного (по мнению самой ЛБИ) контента, появляющегося на просторах Интернета. Лига известна прежде всего разработкой первоначального проекта, позже принято как ФЗ 139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», из которого вырос Единый реестр запрещённых сайтов. С недавних пор Мизулина даже стала своеобразным кумиром российской молодёжи.

Встречу в БФУ им. Канта запланировали на 14:00, но студенты и школьники начали собираться на ул. Невского примерно за два часа. Незадолго до времени Х стало понятно, что попасть в актовый зал университета удастся далеко не всем — он рассчитан только на 800 человек, желающих же увидеться с Мизулиной было гораздо больше. Те, кто не смог попасть на встречу, остались ждать фотосессию с главой Лиги на улице, которая пообещала сделать фото со всеми желающими.

Мизулина начала встречу в 14:10 со вступительного слова об информационной войне: «Во многом это [информационная война] происходит, потому что наш противник поработал в другом направлении, и многие базы данных оказались уязвимыми. Данные наши с вами утекли в открытый доступ, и это даёт невероятную почву и для мошенников, и для злоумышленников. Каждый день мы пользуемся разными сервисами доставки, арендой самокатов, велосипедов, различными государственными порталами, но не всегда они, к сожалению, защищают эту информацию. Так она попадает в руки злоумышленников, и мы находимся в такой уязвимой ситуации, потому что сталкиваемся и с преследованием, и мошенничеством. К сожалению, взломали не только базы данных, где хранится информация о россиянах, взломали и многие данные критической инфраструктуры. Мы сейчас видим, например, атаку беспилотников, которая совершается, потому что они очень чётко знают, куда лететь. Многие базы за несколько лет до начала СВО попали в руки нашего противника. Конечно, в особой сложной ситуации находятся и семьи участников СВО, потому что их данные тоже доступны, и они попадают под особую атаку».





Свою речь Екатерина Мизулина завершила советами подрастающему поколению: необходимо включать настройки безопасности, делать свои аккаунты в социальных сетях приватными, думать о возможных последствиях перед публикацией и быть бдительными при общении с незнакомцами. «Каждый день вы публикуете очень много „кружков“ (короткие видеосообщения в ВК и телеграме — прим. „Нового Калининграда“), видео, фото, комментариев, постов, и это могут видеть не только ваши друзья, родные, близкие, не только хорошие люди, но и люди с не совсем добрыми намерениями, которые могут вас потом найти, преследовать, могут быть какие-то опасные ситуации. Поэтому будьте аккуратнее, включайте все возможные настройки безопасности и лучше делайте ваши аккаунты приватными. Это в ваших интересах и интересах ваших родителей, которые за вас переживают, беспокоятся. <...> Будьте аккуратнее и в другом моменте. Вы постите очень много контента. Сегодня он вам кажется смешным, весёлым, а завтра вы можете совершенно неожиданным для вас образом оказаться в новостных пабликах в результате такого постинга. И каждый день я в своей работе такие примеры вижу, когда подростки просто не задумываются, а потом оказывается, что их привлекают к ответственности за совершение какого-то преступления. Сегодня вам что-то кажется смешным, подумайте о том, покажется ли вам смешным это завтра, через год, или когда вы захотите устроиться на работу или поступить в вуз», — дала наставления глава Лиги безопасного интернета.

По её словам, сейчас многие работодатели смотрят социальные сети, когда человек пытается устроиться на работу. Мизулина считает, что таким образом можно разрушить себе и будущее, и свою карьеру. «Многие из вас так же смело, открыто общаются и с незнакомыми людьми в социальных сетях, получают сообщения от незнакомцев, сидят в разных анонимных ботах, в группах знакомств, в группах знакомств по интересам. К сожалению, часто вот эти незнакомые люди, которые вам пишут, могут оказаться совсем не теми, за кого пытаются себя выдать. Будьте осторожнее, не доверяйте каждому», — завершила она.

«Новый Калининград» записал также ответы на вопросы калининградских школьников и студентов, которые прозвучали на встрече.

Об искусственном интеллекте

— Нейросеть стала очень популярной во всём мире и в России, в том числе. Как вы относитесь к разработке нейросети и считаете ли вы это полезной инновацией? Думаете ли вы, что данная реализация может негативно сказаться на будущем нашей страны?

— Искусственный интеллект очень быстро развивается. И, например, чем больше мы с вами выкладываем видео, прокручиваем через тот же ChatGPT наши фотки, видео, тем больше пищи мы им даём для развития, потому что он растёт именно на контенте. Чем больше в базе информации, тем быстрее он развивается. Здесь большой вопрос связан с тем, что технологии изначально придуманы для того, чтобы помочь человеку, упростить его жизнь, убрать моменты бытового характера для того, чтобы человек быстрее развивался и все это делалось во благо человечества, на помощь.

Сейчас многие создатели технологий, в том числе искусственного интеллекта стали задумываться о перспективе и о том, не навредит ли это развитию всего человечества. Мы уже видим что из-за появления той же нейросетки многие люди лишаются работы.

Насколько я знаю, создатели самих технологий немного притормозили рост, сейчас думают о том, в какую сторону двигаться, но действительно проблем это создает уже очень много. Здесь нужно думать и над законодательным регулированием этой сферы, потому что, как минимум, с точки зрения мошенничества, обмана человека, фальсификации, введения в заблуждение, это даёт очень большой простор для манипуляций. Поэтому всё зависит от человечества, в какую сторону мы пойдём. То, что планы у них грандиозные, и то, что они будут пытаться каким-то образом подменить человека, создателя этих технологий физически живого человека — это факт, это уже ведётся, в эту сторону работа двигается. Но здесь вопрос ко всем странам, наверное. Одна страна не может быть вне какого-то мирового контекста и самостоятельно то или иное явление полностью ограничить. Я думаю, что сдержать развитие этих технологий будет достаточно сложно.





— Как вы думаете, возможно ли их внедрение в государственный сервис, допустим, в госуслуги? Мне кажется, что было бы довольно удобно использовать какую-нибудь нейросеть, которая бы позволяла пользователям удобнее находить ответы на свои вопросы.

— С одной стороны, соглашусь с тобой. С другой стороны, иногда хочется с живым оператором пообщаться, а дозвониться до него невозможно. Иногда это создаёт сложности, когда ты общаешься с нейросеткой, а не с живым человеком. Тут есть свои плюсы и минусы, потому что нейросеть всё равно до конца не сможет дать вам тот ответ, которые вы хотите услышать.

Естественно, в базовых моментах это серьезно упростило бы жизнь. Я знаю, что работа в этом направлении ведётся, но сложностей здесь достаточно много. Я вот столкнулась с приёмной кампанией в вузы. Мне многие писали о том, что подавали заявления через Госуслуги, а потом вузы их не видели. И когда начала разбираться с этой ситуацией, оказалось, что вузы в первую очередь заинтересованы в развитии собственных порталов, нежели в развитии госуслуг и в том, чтобы было единое окно подачи всех документов. И многие просто направляют поток через свой портал, свой сайт для подачи заявлений. И в итоге идут сложности с синхронизацией с госуслугами. С точки зрения удобства этого сервиса я считаю, что наоборот нужно максимально нагружать госуслуги. Потому что это всё-таки портал, который устойчив, который, несмотря на большое количество атак, всё равно держится. Данные не утекали из Госуслуг, и сделать это будет очень сложно. Только если Украине поможет «американский брат», ну, и то много вопросов. Он всё-таки защищенный портал, и, конечно, упрощает многие моменты.

Об образовании

— Сейчас в школах запретили телефоны, но при этом всё равно учителя задают какие-то задания на телефонах, на компьютерах и на презентациях. И даже если у человека нет возможности, они всё равно требуют сделать эту презентацию. Как вы относитесь к этому?

— Согласна с тем, что получается двойственная ситуация. С одной стороны, телефоны в школах ограничили во время уроков для того, чтобы дети не отвлекались, слушали учителя, изучали материалы, не «тапали хомяка», не играли в игры.

Но при этом есть вторая ситуация, когда у нас действительно чересчур активно в образовании используются цифровые технологии. Планшеты, гаджеты, электронные доски... Действительно, презентации эти ваши бесконечные. Нифига не понимаю, зачем это надо. Я вообще не люблю презентации. Даже будучи взрослым человеком, меня они просто вымораживают. И я не вижу пользы от этого обучения, со мной многие могут поспорить, но я не вижу пользы для ребёнка в этом плане. Лучше бы от руки писал и книги читал.

И действительно получается, что государство само себе противоречит. Запрещает гаджеты, при этом продвигает цифровые технологии. Это осознают многие из ваших родителей, мне они об этом очень часто пишут, и этот вопрос, в первую очередь, к Министерству просвещения. С точки зрения ограничения гаджетов, я тоже вижу, что не до конца закон реализуется, многие как сидели с телефонами на уроках, так и сидят. Если вы запрет ввели, значит, его надо всё-таки соблюдать. Ситуация странная, но я думаю, что с ней еще разберутся со временем.





— Для поступающих в колледжи и вузы есть утвержденный приказ, который предоставляет возможность участникам СВО и их детям поступить на бюджет. Почему предусмотрели льготы только детям-участникам СВО, но не отнесли внуков? Ведь они относятся к первой линии родства по 14-й статье Семейного кодекса РФ. Будет ли планироваться поправка в приказе?

— Во-первых, в этом году небывалое количество бюджетных мест в вузах. Такого никогда не было. У нас, насколько я помню, 654 тысячи ребят, которые закончили 11 класс и планируют поступать в вузы, и 338 тысяч бюджетных мест. Таких цифр никогда не было. Количество бюджетных мест просто выросло.

Во-вторых, нужно понимать, что дети участников СВО, как и сами участники идут по отдельной квоте. Они не участвуют в общем конкурсе, они не занимают ничьи места. Это отдельные места, финансируемые из бюджета. Не только России, но часто финансируется за счёт бюджетов региона и отдельных высших учебных заведений. Часто просто разгоняют в том же TikTok фейк о том, что дети участников СВО пришли и заняли там наши места. И при этом я получаю, например, очень много писем от внуков-участников СВО, от братьев, сестёр, от разных категорий, которые, к сожалению, не попадают под квоту. Кроме того, есть и ситуации, когда дети участников СВО хотели бы пойти по этой квоте, но не могут, потому что они не знают, каким образом получить справку о том, что их отец — участник СВО, а сам он находится на фронте, и связи с ним никакой нет, и они вообще не знают, где этот человек находится.

Здесь вопросов проблем достаточно много и нужно приказ, мне кажется, в этом плане реформировать и облегчать эти моменты. Кроме того, мне пишут участники других боевых действий. Они считают тоже несправедливым что есть приоритет для семьи СВО, а для них как бы его нет. То есть здесь тоже вопрос возникает.

О блокировке интернет-ресурсов

— Сейчас ходят новости о том, что хотят заблокировать YouTube для русского народа. Как вы думаете, почему и как вы к этому относитесь?

— YouTube сам себя заблокировал для русского народа, потому что он начал удалять всё русское, и это происходит последние несколько лет. Дошло до идиотизма, когда уже он стал блокировать нашу музыку. И не только YouTube, сейчас я вижу, что и Apple этим занимается. YouTube сам всё довёл до этой ситуации. Это было, в принципе, предсказуемо и ожидаемо, что то замедление, которое сейчас происходит, мы увидим.

YouTube по закону должен был открыть в нашей стране официальное представительство, работать в белую. Он этого не сделал. YouTube никогда ни копейки денег в нашу инфраструктуру не вложил. Ведь надо понимать, что за этим видеохостингом стоит гигантское количество оборудования. Это дата-центры, оборудование, серверные мощности, которые обслуживают всю машину на территории нашей страны. У него это оборудование в России. Это коммерческие компании, которые получали от YouTube, то есть от Google, деньги за обслуживание их оборудования. Старого, кстати, которое устаревает и которое нужно менять.

Потом случились санкции, которые не мы с вами ввели, а США и ЕС. YouTube не может российским коммерческим компаниям платить в белую. Они могут это делать, так скажем, по серым схемам, то есть незаконным. Таким образом, наши компании, которые обслуживают их оборудование, их серваки, по сути, должны нарушать закон. И тогда к ним придёт налоговая и все остальные. И наши компании в какой-то момент взяли и сказали о том, что они не готовы больше таким образом работать. В этом основная причина. На этой неделе они скорее всего отключат всё это оборудование, за которое никто не платит. Скорость трафика на десктопах упадёт, на мобильных версиях пока останется прежней. YouTube всё сделал сам для того, чтобы это произошло. Эта ситуация не сегодня произошла, не год назад. Это давно понятная ситуация для них была. Естественно, а кто должен за них платить? Мы с вами, что ли, из наших налогов?

Другой момент, связанный с дискриминацией. Практически любые видео пророссийского характера в YouTube выпиливаются просто моментально. Разве у нас нет какой-то национальной гордости? Разве у нас нет какой-то идентичности? Мы все будем терпеть и хавать постоянно? Понятно, что YouTube — это передовой видеохостинг. Аналогов пока у нас в России нет. Те хостинги, которые есть, не доросли до этого уровня, но ситуация такая, какая она есть, а значит, будут последствия.





— Ходят слухи, что хотят вернуть TikTok в России. Что вы думаете насчет этого?

— Давайте вспомним, что в 22-м году TikTok ушел сам. Государство ничего не делало с ним, он сам принял такое решение, свернул офисы и уехал. Сотрудников тоже всех вывез с территории нашей страны.

Но при этом, я так понимаю, что в последние полгода TikTok начал осознавать, что аудитория российская сидит там очень активно. Особенно молодая аудитория. Действительно, пользовательский трафик достаточно большой с территории нашей страны, хоть его и сложно, так скажем, до конца увидеть, как российский трафик, потому что все пользуются разными штуками для того, чтобы заходить в TikTok. Поэтому мне кажется, что TikTok начал делать шаги для того, чтобы вернуться на территорию нашей страны. И здесь важно понимать, что TikTok политически нужно сохранять аудиторию, потому что, вероятно, на территории США он будет ограничен в ближайшее время полностью. И, может быть, он считает Россию альтернативой. Посмотрим, поживём-увидим.

Меня лично в TikTok напрягают некоторые моменты, и в первую очередь эти свастики бесконечные. И это, конечно, вопрос не к TikTok, это вопрос к школам, к изучению истории, к тому, почему дети настолько легкомысленно это все пишут и не вкладывают какую-то суть в это. Вот это я считаю проблемой. И травлю. Травли тоже в TikTok очень много, и вы все это видите.

— Когда будет работать Instagram** (компания-владелец Meta** признана в России экстремистской организацией) без VPN?

— Instagram** и его владельцы допустили дискриминационные действия по отношению к русским, разрешили на этой платформе публиковать призывы убивать наших граждан. Именно поэтому, из-за этих действий Верховный суд признал эту организацию экстремистской. Кроме того, эти посты про убийство русских продвигались с помощью рекламы, и это подтверждённые факты.

Я никогда не видела ни одной ситуации, чтобы решение Верховного Суда по признанию какой-то организации экстремистской было отменено. Я думаю, что это вряд ли произойдет в ближайшее время, если политика компании Meta*** (компания признана в России экстремистской организацией) не изменится по отношению к нашей стране.

Об артистах

— Как вы видите продвижение русских деятелей искусства за пределами страны? Ведь в последнее время многие страны не дают голоса нашим соотечественникам.

— Действительно вырубают нас, нашу музыку. Ограничивать группу «Любэ» в iTunes — ну серьёзно? Уровень маразма доходит до каких-то нереальных пределов, и исполнители сейчас активно начали страдать. Но зачем ограничивать там ту же Полину Гагарину? Абсолютно гражданский, мирный человек без политических нюансов. Я этого не понимаю, но они сами создали Интернет, они создатели многих социальных сетей. Они должны прекрасно понимать, что их ограничения, запреты, блокировки нашей музыки не сработают. Это вызовет только обратный эффект, больший интерес к нашей культуре, нашему искусству, и есть идеи, как это сделать просто вирусным на весь мир.





— Насчёт исполнителя Face* (признан иноагентом). Почему он является иноагентом?

— Видимо, получал иностранное финансирование, я не знаю. Про иностранных агентов очень много недопонимания. На самом деле, когда какие-то исполнители, какие-то лица получают эти статусы, фактура о том, что они получили деньги от какого-то западного человека или посольства, всегда есть в материалах. Другой вопрос, что это нам с вами не показывают. Мы этого не видим, мы не знаем, с каким он там представителем на видео, где он, с кем встречался, у кого получал эти деньги.

Естественно, что поскольку мы этого с вами не знаем, у нас возникает очень много вопросов и очень много недоверия. И я уже не раз говорила о том, что я считаю, что должна быть прозрачность, что нам, россиянам, надо объяснять по каждому кейсу: «Где взял деньги?». Показывали бы, чтобы выписки со счетов, видео этих встречи, чтобы этого недопонимания не возникало.

В чём нюанс? Если наше государство будет эту информацию публиковать, оно нарушит закон. Потому что выписки со счетов — это банковская тайна, и без согласия человека эту информацию публиковать нельзя. Если это какие-то его встречи личные, то это неприкосновенность частной жизни и нарушение Конституции. Таким образом, эти иностранные агенты государство исками завалят за публикацию этой информации, и будут правы. Но, я считаю, что закон надо менять, все эти сведения публиковать в открытую, чтобы у вас этих вопросов не возникало, чтобы всё было честно и понятно. Если предатель, то об этом все должны знать с пруфами (молодёжный сленг, означающий доказательство — прим. «Нового Калининграда»).





Школьники и студенты задавали вопросы около часа. После завершения встречи прошла фотосессия с Мизулиной, на которую впустили молодёжь с улицы. Фотосессия, по словам главы ЛБИ, продлилась пять часов: школьники и студенты вместе с ней пели гимн России и песни певца Shaman.

Стоит упомянуть, что встреча с Екатериной Мизулиной также дала конкретный результат. Одна из школьниц подняла вопрос о том, планируется ли что-то делать с калининградцским телеграм-каналом, который занимается публикацией оскорбительных недостоверных постов в адрес городской молодёжи, после которых подростков начинают травить. Глава Лиги безопасного интернета после встречи в своём блоге репостнула сообщение о том, что этот канал проверяет УМВД России по Калининградской области.

Текст: Алевтина Краснова, фото: Алевтина Краснова / Новый Калининград

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.