Тупиковый ремонт: как дворы на Пугачева стали полем битвы подрядчика и УК (фото)

В ноябре 2023 года «Новый Калининград» рассказывал историю затянувшегося ремонта на улице Пугачева в Центральном районе Калининграда. Прошел почти год, но ремонт все еще не завершен. Более того, работы не проводятся уже несколько месяцев. Все это время управляющая компания забрасывает исками подрядчика, подрядчик отвечает взаимностью и тоже подает в суд, а жители нескольких домов уже два года не могут пользоваться своими дворами и враждуют между собой. Какую роль играют в этом споре городские власти (реконструкция на 95% финансируется из местного бюджета), кого в этой истории стоит считать главным пострадавшим, и с какими проблемами сталкиваются жители домов, признанных объектами культурного наследия, выяснял «Новый Калининград».



В программу «Формирование современной городской среды» «пугачевцы» из домов № 3, № 5-7А, № 9 и № 11 рассчитывали попасть несколько лет, необходимые документы начали собирать еще в 2017 году. Чтобы на пути к ремонту было меньше бюрократических препятствий, все четыре дома заключили договоры с одной и той же управляющей компанией — ООО «УК Балтдомсервис». Далее выяснилось, что значительная часть дворовой территории находится в охранной зоне объектов культурного наследия (дом № 3 и гостиница «Чайка» на улице Пугачева, а также дом № 90 на проспекте Мира — памятники архитектуры). По словам жительницы дома № 11 Александры, эти обстоятельства потребовали создания проекта и получения положительного заключения Государственной историко-культурной экспертизы. Заниматься этим должна была управляющая компания, но по факту работа легла на плечи самих жителей.

После того как жители «потрясли» местных депутатов на предмет финансирования (экспертное заключение не было бесплатным) и получили «открытый лист» на археологические раскопки в Минкульте РФ, им удалось завершить проектирование и получить положительное заключение экспертизы.

Только в 2022 году дома включили в желанную программу, и тогда же проект вышел на аукцион по поиску подрядчика. В декабре того же года управляющая компания заключила договор с подрядной организацией «Инпекс», имеющей солидный опыт ремонта тротуаров и дворовых проездов в Калининграде.

А дальше произошло то, в чем подрядчик обвиняет жильцов и управляющую компанию, а они — подрядчика: УК не принимала работы, подрядчик не был согласен с претензиями. Конфликт привел к исключению застрявшей в ремонте дворовой территории из программы «Формирование современной городской среды» и подаче многочисленных исков.

Само руководство компании-подрядчика от каких-либо комментариев по затянувшемуся ремонту отказалось, однако за него побеседовать согласилась юрист Елена Евтушенко, представляющая интересы фирмы. Евтушенко уверяет, что ее клиент из-за противодействия жителей и УК «попал» примерно на 40 миллионов рублей.

«По графику мы не смогли приступить к работам, потому что по вине заказчика не был вовремя получен ордер на раскопки, — поясняет Евтушенко. — Когда компания вышла на объект 18 апреля 2023 года, выяснилось, что там работают подрядчики Фонда капремонта, которые занимались фасадами и прокладывали канализацию. В общем, были сложности, клиент не мог начать работу. Когда они все закончили, грунт, который они там насыпали, не убрали».

Далее у подрядчика, по словам Евтушенко, начались проблемы с проектной документацией. Юрист уверяет, что в проект необходимо было вносить корректировки, так как в нем были «неправильно установлены высотные отметки: «Нужно было сделать уклон, чтобы вода сливалась в дождевые колодцы и не стояла во дворе. А высотные отметки в проекте не соответствовали нужным. Мы несколько раз писали, но ответа не получили. Ни одного письма в проектную организацию об изменении проекта от заказчика не поступало. Нам это подтвердили. Чтобы нам самим же сделанное потом не переделывать, мы сделали так, как нужно по строительным нормам, с учетом коммуникаций, которые пролегают во дворе. А управляющая компания заявила, что не примет наши работы, так как они не соответствуют проекту».

Евтушенко добавила, что «затык» случился и по дому № 5-7А, так как проектом рядом с ним не была предусмотрена ливневая канализация. Юрист назвала этот факт ошибкой проектировщика, нарушающей интересы жильцов.

«Жильцы собрали общее собрание, на котором приняли решение внести изменения в проект и добавить ливневую канализацию, — объясняет Евтушенко. — Но и этого не было сделано. Тогда мы написали управляющей компании письмо, где сообщили, что приостанавливаем работы по указанному дому до внесения изменений в проект. В итоге, на конец прошлого года у нас было по дому № 3 95% готовности, по дому № 5-7А — 20%, по дому № 9 — 80%, а по дому № 11 (там живут самые активные жители) — 30%. По муниципальному тротуару все было сделано на 98%».

Выполненные работы, как уверяет Евтушенко, управляющая компания приняла лишь частично, выдвинув ряд возражений. Эти возражения подрядчик назвал «надуманными» и «необоснованными» и обратился в суд, чтобы подкрепить свою позицию.

«Как мы полагаем, приемка выполненных работ затягивается для того, чтобы нам выставить штраф за просрочку, — продолжает юрист. — Не уплатив ни копейки, в конце года они нам отправили уведомление о расторжении договора из-за нарушения сроков. Они препятствовали выполнению работ, не вносили изменения в проект, не принимали выполненные работы, теперь просрочка и уведомление о расторжении. И такой еще выпад был. А у нас же обеспечительные меры принимаются. Есть банковская гарантия, которая оценивается в 14 миллионов рублей. Если мы не выполним условия договора, то по банковской гарантии управляющая компания получит эти средства. Они обратились в банк и сказали: „Выдайте нам 14 миллионов, так как подрядчик нарушает сроки выполнения работы“. А мы обратились в банк с возражением, потому что мы свои обязательства выполнили — у нас почти стопроцентное выполнение в срок помимо тех работ, которые мы не можем выполнить по вине заказчика».

Пока подрядчик и УК вместе с жителями, в среде которых также зреет раскол, ломают копья в судах, городские власти не желают вмешиваться в спор. Как пояснила «Новому Калининграду» глава горадминистрации Елена Дятлова, функция муниципалитета в этом деле — только перечисление денежных средств.

«Там действительно возник конфликт между подрядной организацией и жителями этих дворов, — подтвердила Дятлова. — Так как они не смогли решить его мирным путем, то было подано обращение в суд от управляющей компании. Администрация Калининграда выступает там третьим лицом, и следующее заседание будет 15 августа текущего года. Администрация исполнит любые решения суда, вступившие в законную силу».

По словам Елены Евтушенко, проблема в том, что бюджет не может оплатить работы, пока управляющая компания не принесет в мэрию акты выполненных работ. В случае же, если УК получит банковскую гарантию, эти деньги не увидит подрядчик. Учитывая, что выполненные работы экспертиза оценила в 20 млн рублей, а закупленные материалы (они сейчас на складе) примерно в 6 млн, то вместе с банковской гарантией подрядчик понесет 40-миллионные убытки.

УК не подписывает акты, поскольку на нее давят жители, считающие, что нарушений «огромное количество».

«Так как я была катализатором всех этих процессов и именно я уговорила жителей поучаствовать в благоустройстве, на меня теперь смотрят косо, — говорит жительница дома № 11 Александра*. — Конечно, такого результата мы не ожидали. Тут и наша территория в таком состоянии, и соседние дворы в аналогичном. Пока город нам подтвердил, что деньги у него есть, но, к сожалению, на новую аукцион мы выйти не смогли по той причине, что подрядная организация предъявляет требования по оплате работ, которые мы оплатить не можем, поскольку они не соответствуют проекту. Мы сейчас в судах, а подрядная организация просто ходит по домам и морочит людям голову. Они говорят, что хорошо все делают, но каким образом заказчик может принять не то, что в проекте? А работы у нас выполнены за счет бюджетных средств. В общем, ситуация достаточно мутная, неприятная, и, конечно, так нельзя».

Есть и еще одна проблема: если в этом году суды не закончатся (а они традиционно могут затянуться), то может пропасть и субсидия, которая должна быть освоена до конца этого года. Сможет ли город зарезервировать эту сумму на 2025 год, пока неизвестно.

В итоге, в минусе могут оказаться и подрядчик, и месяцами шлепающие по грязи жители. Последние, к слову, считают, что администрация в споре занимает сторону подрядчика.

«Администрация полностью на стороне подрядчика, — полагает Александра. — Данный подрядчик получил массу городских объектов, далеко не один, и администрация города в таком ручном режиме их с объекта на объект переставляла. На нас плюнули, и вот мы в такой ситуации, в общем-то, пребываем. Люди в ужасе, люди в шоке. Ну, сами все видите. Говорить тут нечего».

*Имя изменено

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград