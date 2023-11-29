Право на ответ: проектировщик — о причинах затянувшегося ремонта на Пугачева

От редакции: 1 августа редакция «Нового Калининграда» опубликовала статью «Тупиковый ремонт: как дворы на Пугачева стали полем битвы подрядчика и УК», посвященную конфликтной ситуацией между управляющей компанией «Балтдомсервис» и компанией-подрядчиком «Инпекс», сложившейся из-за благоустройства единой дворовой территории домов № 3, 5-7А, 9 и 11 по улице Пугачева в Центральном районе Калининграда. После публикации с редакцией связались представители ООО «Никор Проект» (эта компания разрабатывала проектную документацию по благоустройству), считающие высказанные мнения юриста ООО «Инпекс» Елены Евтушенко «не соответствующими действительности». В соответствии с законом «О СМИ» «Новый Калининград» предоставляет им право на ответ.



Авторская грамматика сохранена.

— Разработка проектной документации по объекту «Благоустройство единой дворовой территории многоквартирных домов № 3, № 5-7А, № 9, № 11 по улице Пугачева в городе Калининграде» осуществлялась ООО «Никор Проект» на основании договоров, заключенных 30.09.2021 года с управляющей организацией ООО УК «БалтДомСервис», в соответствии с детализированным техническим заданием Заказчика (приложение к договорам) и представленными исходными данными: материалами инженерных изысканий, техническими условиями инженерных служб.

Техническое задание Заказчика для разработки проектной документации было утверждено генеральным директором ООО УК «БалтДомСервис». Кроме того, техническое задание Заказчика было согласовано директором ведомственного учреждения администрации ГО «Город Калининград» — МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и уполномоченными представителями собственников в домах № 3, № 5-7А, № 9, № 11 по улице Пугачева. Полномочия представителей собственников, подтвержденные протоколами общих собраний в указанных домах, были проектной организацией проверены.

В процессе проектирования ООО «Никор Проект» были в полном объеме учтены условия заключенных договоров, требования технического задания Заказчика и технических условий инженерных служб. В том числе: в части улучшения гидрологических условий; обеспечения вертикальных отметок транспортных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, колодцев дождевой канализации, исключающих возможность застаивания поверхностных вод и подтапливание территорий; устройства бортовых камней согласно нормативным требованиям; реализации в границах проектирования единого архитектурного решения элементов вертикальной планировки; отделения участков озеленения бортовым камнем, исключающим смыв почвы на проезды и стоянки автотранспорта; обеспечения возможности проезда обслуживающего транспорта; учета возможности полноценного использования объекта проектирования маломобильными группами населения; реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность предлагаемых решений в процессе эксплуатации; реализации требований к мероприятиям по техническому обслуживанию.

Утверждение юриста Елены Евтушенко о том, что в проектной документации были «...неправильно установлены высотные отметки...» является голословным и не соответствует действительности.

Вопреки утверждению юриста Елены Евтушенко о том , что «...ни одного письма в проектную организацию об изменении проекта от заказчика не поступало. Нам это подтвердили...», ООО «Никор Проект» неоднократно принимало участие в организованных ООО УК «БалтДомСервис» рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей строительного контроля, подрядной организации ООО «Инпэкс», представителей КГХиС администрации ГО «Город Калининград», получало от ООО УК «БалтДомСервис» письменные запросы и отвечало на них. В ходе рабочих совещаний доказательств «...неправильного установления высотных отметок...», на которое ссылается юрист Елена Евтушенко, представлено не было. Ошибок в разработанной проектной документации не выявлено.

Предложенные подрядной организацией ООО «Инпэкс» изменения в части организации рельефа, вертикальных отметок зоны мощения, зон озеленения и колодцев ливневой канализации не позволили бы обеспечить соблюдение нормативных требований и требований технического задания Заказчика, а во многих случаях бьли способны существенно ухудшить технико-эксплуатационное состояние благоустраиваемого объекта. В решениях, предлагаемых ООО «Инпэкс», не учтены исходные данные, в том числе, результаты инженерных изысканий, что может повлечь за собой негативные последствия для имущества собственников заинтересованных домов. По мнению ООО «Никор Проект», единственной целью истребуемых подрядной организацией изменений в проект является легитимизация работ, выполненных подрядной организацией ООО «Инпэкс» в нарушение разработанной проектной документации.

Запроектированная организация рельефов придомовых территорий МКД № 3, № 5-7А, № 9 и № 11 по ул. Пугачева, запроектированные вертикальные отметки зон мощения, зон озеленения и колодцев ливневой канализации придомовых территорий были выполнены в рамках одного проекта на основании представленных инженерных изысканий и взаимоувязаны. Невозможно повышать вертикальные отметки одной из этих связанных между собой территорий без изменения вертикальных отметок других территорий.

После даты расторжения договора подряда, а именно в марте 2024 года, ООО «Никор Проект» было рассмотрено обращение генерального директора ООО УК «БалтДомСервис» о возможности согласования рабочей документации, разработанной по заказу ООО «Инпэкс» иной проектной организацией. В согласовании указанной рабочей документации отказано, поскольку она не соответствовала технической части проектной документации и действующим нормативным актам в области проектирования и строительства.

Что касается устройства ливневой канализации на придомовой территории МКД № 5-7А по улице Пугачева, то на момент проектирования собственники помещений в МКД № 5-7А по улице Пугачева категорически отказались от устройства ливневой канализации. Данное обстоятельство отражено как в представленном для проектирования техническом задании Заказчика, так и в соответствующем протоколе общего собрания собственников. Техническое задание Заказчика, а также разработанная проектная документация, не предусматривающие устройство ливневой канализации на территории данного дома, согласованы уполномоченным представителем собственников в МКД № 5-7А по улице Пугачева — Емельяненко Лилией Анатольевной.

Проектные решения, разработанные ООО «Никор Проект» в части придомовой территории МКД № 5-7 А по улице Пугачева, позволяют в полном объеме обеспечить соблюдение нормативных требований. Представленные ООО «Инпэкс» в ходе производства работ предпроектные предложения по устройству ливневой канализации на придомовой территории МКД № 5-7А по улице Пугачева не были согласованы уполномоченным лицом — ведомственным учреждением МБУ «Гидротехник». Полагаем, что высказывания юриста Елены Евтушенко направлены исключительно на оправдание выполнения подрядной организацией ООО «Инпэкс» работ в нарушение разработанной и согласованной в установленном порядке проектной документации по благоустройству на данном объекте.

Особо отмечаем высокую информативность фотоматериалов, сопровождающих статью «Тупиковый ремонт: как дворы на Пугачева стали полем битвы подрядчика и УК». Данные фотоматериалы свидетельствуют о допущенных ООО «Инпэкс» в процессе производства работ грубейших нарушениях нормативных актов в области строительства и глубоко детализированных положений проектной документации.

Генеральный директор ООО «Никор Проект» Маргарита Косенкова. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград