«История одних похорон»: полиция отказалась возбуждать дело против ритуальщиков

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Отдел полиции по Ленинградскому району отказался возбуждать уголовное дело по фактам нарушения законодательства при организации похорон 36-летнего калининградца, о которых «Новому Калининграду» рассказала мать умершего летом 2024 года. Женщина сообщила, что сразу после известия о смерти сына её стали атаковать похоронные агенты, которые неизвестным образом узнали её номер телефона. Делом заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре. Однако полиция не нашла состава преступления. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении редакции.

Женщина рассказала, что ранее была на приеме в Следственном комитете, руководитель подразделения согласился с тем, что в истории похорон усматриваются многочисленные факты нарушения законодательства — превышение служебных полномочий, мошенничество, разглашение персональных данных и т.п. Заявление было передано в полицию Ленинградского района.

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«На прошлой неделе мне в почтовый ящик кинули письмо из полиции, хотя я просила прислать ответ по электронной почте. Письмо оказалось открыто. Из него я узнала, что ОМВД провел проверку и отказал в возбуждении дела по фактам мошенничества, — рассказала калининградка. — Меня в полицию не вызывали, никто не опрашивал. Но, судя по ответу, следователь опросила ритуального агента, с которым я общалась, а также директоров ООО „Калининградский крематорий“, МБУ „Альта“».

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что проверку проводила лейтенант юстиции. Сотрудница полиции установила, что якобы калининградка сама обратилась к ритуальному агенту. Агент в свою очередь рассказал в полиции, что о смерти сына женщины ему «сообщили соседи, которые ранее уже обращались к нему за оказанием ритуальных услуг» и что он носил с собой визитку «МУП «Альта», потому что закупал там продукцию, но при этом ни в к каком ритуальном агентстве он не работает. Также в полицейском документе говорится, что между агентом и жительницей Калининграда была «устная договоренность» об условиях договора, агент показал сотрудникам ОМВД расписку от калининградки, в которой говорилось о возврате части денег.

«Получается, что полиция поверила этому агенту про какие-то устные договорённости, даже не поговорив со мной. Поверила ему на слово про каких-то соседей, которые сообщили ему о смерти моего сына, хотя мои соседи ничего про это не знали, — рассказала „Новому Калининграду“ женщина. — Полицейским мужчина сказал, что не помнит меня, хотя еще в августе прекрасно помнил об этой истории, когда журналисты пытались брать у него комментарий. Полиция отказала в возбуждении по фактам мошенничества, но даже не проводила проверку по поводу превышения служебных полномочий, разглашения персональных данных».

Калининградка добавила, что намерена оспаривать результаты проверки в прокуратуре, а также обращаться за помощью в федеральные структуры.

Статья «„Человек умирает лишь раз, второго уже не будет“: история одних похорон» была опубликована на «Новом Калининграде» в августе 2024 года. Жительница областного центра Анна (имя было изменено по просьбе калининградки) рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась при организации похорон единственного сына: её персональные данные без разрешения были переданы похоронному агенту, который при оформлении договора использовал бланк другого ИП и т.д.

Поскольку похоронный агент представился сотрудником муниципального предприятия «Альта», женщина решила поговорить с его руководством, нашла в интернете сайт предприятия и позвонила по указанному на сайте телефону. С ней согласился встретиться мужчина, представившийся заместителем директора «Альты». Однако в итоге оказалось, что размещённый на сайте телефон принадлежал не муниципальному предприятию, а частной организации, при этом говоривший с калининградкой мужчина на самом деле заместителем директора «Альты» не являлся.

Источник «Нового Калининграда» утверждал, что домен сайта, который ранее принадлежал муниципальному предприятию, находится в частных руках и принадлежит другим лицам, которые пользуются брендом «Альты». «У „Альты“ организационно-правовая форма давно уже не МУП — была МП, потом МБУ. Просто другие люди использовали прежний бренд и таким образом через сайт забирали клиентов, которые рассчитывали на услуги муниципального предприятия», — заявлял источник. Однако в администрации Калининграда на запросы портала ответили, что сайт действительно принадлежит муниципальному предприятию. При этом после запросов журналистов сайт был закрыт на реконструкцию и находится на техническом обслуживании по настоящее время.

В сентябре «Новый Калининград» направил официальный запрос в прокуратуру области с просьбой проверить факты, изложенные в публикации «История одних похорон». В ведомстве сообщили, что «информация о возможных противоправных действиях со стороны агента Евгения и иных лиц направлена в УМВД России по Калининградской области».

Отметим также, что ранее калининградцы неоднократно жаловались на утечки персональных данных, из-за которых похоронные агенты получают информацию о смерти близких и атакуют их родственников телефонными звонками. Кроме того, похоронные агенты зачастую не предоставляют официально утверждённых расценок на свои услуги.

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