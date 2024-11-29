Благородные манеры и поведение в Сети: интервью со специалистом по этикету

Лариса Макарова — специалист по светскому и деловому этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП). В интервью «Новому Калининграду» она рассказала о том, что такое хорошие манеры, кого можно назвать воспитанным человеком, как вести себя в театре, в интернете и о многом другом.

От редакции: интервью опубликовано в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие интервью из этой серии читайте по ссылке.

— Лариса, для начала хотелось бы узнать, что вообще такое этикет? В чем заключаются его основные задачи?

— Выражаясь официальным языком, этикет — это совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении в определенной ситуации и формализующих процесс коммуникации людей в обществе. А если менее официально — это сочетание формальных правил поведения в заранее определенных ситуациях со здравым смыслом. Ну, а на лекциях я называю этикет правилами дорожного движения в отношениях между людьми. И главная его задача — сделать нашу жизнь максимально приятной и безопасной при общении друг с другом через демонстрацию взаимного уважения, чтобы предотвратить ссоры, претензии и обиды.

— А кому нужен этикет? Некоторые убеждены, что и без него можно жить.

— Жить можно. Однако все же он будет полезен абсолютно каждому, кто общается с другими людьми. Только живя в одиночестве на необитаемом острове или в полной изоляции, можно не соблюдать никакие правила и условности без всяких последствий. Но там, где появляется другой человек, каждому следует в общении демонстрировать уважение, учитывать интересы другого, разность взглядов и культур. Мудро сказано: «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». И без знаний общепринятых правил тут никак не обойтись. Ведь они были выработаны людьми на протяжении тысячелетий совместного сосуществования.

— Насколько все эти правила актуальны на сегодняшний день?

— Во-первых, не существует какого-то общечеловеческого «сборника» правил поведения во всех жизненных ситуациях. Во-вторых, в разных культурах правила существенно отличаются друг от друга. И, в -третьих, этикет — такой же живой организм, как и наша жизнь. Одни правила уходят совсем, другие изменяются или заменяются, и конечно, появляются на свет совершенно новые. О каком этикете в Сети могла идти речь еще 40 лет назад? А сейчас уже книги на этот счет издаются.

Степень следования правилам во многом зависит от знаний и воспитания человека и от среды, в которой он вращается. Многие, кто напрочь отрицает свою причастность к хорошим манерам и считает этикет анахронизмом, даже не подозревают, что, произнося банальные «спасибо» или «здравствуйте», уже соблюдают правила этикета. Так что свой «набор» нужных и актуальных для общения правил этикета каждый определяет сам.

— Можно ли как-то определить культурного человека с первого взгляда?

— Начнем с внешности: он будет опрятно и уместно для ситуации одет. Лицо, волосы, руки чисты и ухожены, от него исходит приятный запах. По всем этим деталям понятно, что человеку небезразлично, как он выглядит, он сам себя уважает, и главное заключается в том, что он приложил усилия, чтобы его внешний вид производил на других приятное впечатление.

Хорошо воспитанный человек полон чувства собственного достоинства и уважения к другим, он сдержан, вежлив и доброжелателен. И он знает, что, когда и какими словами высказать.





— Какие самые частые ошибки, заблуждения существуют у людей сейчас в плане поведения и манер?

— Наверное, главные — две крайние точки зрения: этикет совершенно никому не нужен, я не буду соблюдать никакие правила и абсолютная формализация общения и поведения согласно правилам этикета. Как и везде, тут нужна золотая середина. В итоге кто-то даже «спасибо» может не сказать, а кто-то не поможет упавшей даме, потому что до нее без разрешения нельзя дотрагиваться.

В повседневной же жизни приходится констатировать массовое отсутствие вежливости и доброжелательности в общении. Очень часто люди забывают даже о простых словах приветствия, благодарности, забывают о том, что просто улыбка — уже залог успешной коммуникации. Еще большая ошибка — не распространять свои хорошие манеры на родных и близких, считая, что они предназначены только для чужих.

Очень часто мы не перенимаем благородные манеры хорошо воспитанных людей, а, напротив, повторяем явные нарушения правил этикета, несмотря на внутреннее сопротивление. Кто-то самозабвенно пользуется зубочисткой прямо за столом — со стороны это зрелище выглядит крайне неприятно, но вот и мы уже делаем то же самое. Ведь «все уже это делают», а значит, и нам можно. На самом же деле нельзя никому!

Не так много сейчас поистине хорошо воспитанных людей, демонстрирующих свои хорошие манеры естественно, с чувством собственного достоинства. Многие стесняются этого. Ведь сейчас нужно быть продвинутым, активным, целеустремленным, а воспитанным совершенно необязательно. Хотя именно с такими людьми нам приятно и комфортно общаться, именно с такими хочется налаживать отношения и иметь дело.

— Наверное, это потому, что молодежь этому не учат?

— Еще пару веков назад знанием этикета отличались только представители аристократии. Их «учебная программа» обязательно включала в себя изучение и выработку хороших манер. Аристократа от простолюдина как раз и можно было отличить не только по одежде, но и по наличию благородных манер. Сейчас эти знания доступны всем и передаются, прежде всего, в семье из поколения в поколение. Родители учат детей своим примером и учат тому, что знают и умеют сами. Часто это уровень бытовой вежливости, вполне достаточный для простого общения. Более полные и обширные знания дают лишь на стадии получения специального или высшего образования. Но и это не гарантирует, что знания будут применяться на практике, к сожалению.

— Что можно сказать о правилах поведения в общественных местах? Немало людей здесь путаются и не знают, на что ориентироваться.

— Еще одна из обширных тем — хорошие манеры в общественных местах. И поскольку это практически все пространства, где мы встречаемся с людьми, кроме рабочих площадок (там правит деловой этикет) и мест со своим «укладом» (например, религиозные территории и здания). Тут бы я остановилась, прежде всего, на ограничениях. Именно в общественных пространствах нам нужно помнить о том, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека!

— Можете привести пример правил? Как вести себя, например, при посещении театра?

— Первое, о чем нужно задуматься, помимо покупки билетов, — об одежде. Чем выше статус происходящего на сцене (а это по нисходящей: опера, балет, драматическая постановка, мюзикл и так далее), тем выше вероятность, что стоит надеть вечерний наряд. На оперную премьеру, если у вас билеты в первых рядах или ложе, не грех даже меховую горжетку и бриллианты «выгулять». На драматическую постановку тоже лучше не в джинсах и майках идти. Если сдаете вещи в гардероб, позаботьтесь, чтобы на вашей куртке или пальто была петелька. И зеркало около гардероба совсем не для того, чтобы подкрашиваться или причесываться. Посмотревшись в него и найдя какие-то изъяны в своей внешности, культурный человек идет в туалетную комнату и там приводит себя в порядок.

Не опаздывайте, с третьим звонком вы должны уже быть на своем месте в зале. А те, у кого места в середине ряда, еще раньше. Если же вам приходится проходить к месту мимо уже сидящих людей, то делать это нужно только лицом к ним и никак иначе! И не аплодируйте перед началом: артисты и так в курсе, когда начало и что зрители в зале. Театр — не вокзал с четким расписанием движения поездов. Позвольте артистам настроиться и подготовится лишнюю минуту.

— Хотелось бы еще затронуть такую важную тему, как правила в Интернете. Какие основные моменты можно выделить?

— Правила этикета в Сети называются «Нетикет», или сетевой этикет. Это, пожалуй, самый «молодой» свод правил этикета, поскольку он начал складываться всего пару десятков лет назад. В коротком разговоре невозможно рассказать обо всем, лишь о некоторых основных правилах, и то только в одном из его разделов. Например, в столь популярных мессенджерах, где среди основных правил следующие. Во-первых, помните, что все, что вы пишете и отправляете, составляет вашу цифровую репутацию, и исправить ее практически невозможно, поскольку даже анонимность здесь лишь мнимая. Во-вторых, в мессенджерах, как и в обычной жизни, необходимы хорошие манеры: слова приветствия, благодарности, извинения и тому подобные и без сокращений. Никаких «спс» и «пжл»! Также нужно представляться, если пишете кому-то впервые. К незнакомцу и человеку, к которому в реальной жизни обращаетесь на «вы», следует писать Вы с большой буквы. Вы со строчной буквы пишется при обращении к двум и более людям.

Правила правописания в сообщениях мессенджеров ровно те же, что и в письменно русском языке. Никакая спешка и «несерьезность» канала связи не оправдывает отсутствие заглавных букв, знаков препинания, обилия сокращений, грубых ошибок (не опечаток). Не стоит злоупотреблять смайликами, сокращениями, если нет полной уверенности, что вы с собеседником их одинаково понимаете или он вообще правильно поймет ваше послание. Стикеры и гифки оставьте только для дружеского общения.

Обязательно перечитывайте сообщение перед отправкой, чтобы исправить ошибки и опечатки. Помните, что голосовые сообщения удобны скорее отправителям, чем получателям, и далеко не всем нравятся. Также лучше избегать отправки сообщений до 9 утра и после 21 часа. Особенно в групповые чаты.

— Можно ли изучить этикет самостоятельно? С чего лучше начать?

— Конечно, можно и нужно! Благо сейчас есть не только книги, но и видеоматериалы по этикету, что существенно облегчает практическую часть обучения. Правда, правила этикета и его тонкости придется познавать всю жизнь, так что обучение будет постоянным. Потому что правил тысячи, а ситуаций — миллион, и порой придется хорошенько подумать, какое поведение диктуется в конкретной ситуации не только правилами, но и здравым смыслом.

Но начать я бы советовала с мотивации: следует осознать, зачем это вам нужно и почему так важно. Например, обратите внимание на не только просто богатых людей, а по-настоящему успешных. Очень часто одной из главных составляющих их успеха является не просто голый профессионализм или предприимчивость, а умение эффективно коммуницировать с людьми. Эффективно — значит, дать другому человеку главное, к чему он стремится. А потребность любого человека — подтверждение своей значимости. И этикетный стиль поведения как раз и позволяет удовлетворить эту потребность через демонстрацию уважения, внимание, доброжелательность, порядочность в делах и поступках.

Также важно помнить, что если знания этикета не подкреплены высоким уровнем внутренней культуры и нравственности, то вряд ли они принесут много пользы и своему обладателю, и окружающим.

— Какие пять самых важных правил этикета?

— Прежде всего, уважать себя, затем других. Относиться к другим так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам, быть доброжелательным и помнить, что воспитанными и вежливыми не рождаются, а становятся!

— А можно пятое с половиной?

— Не забывать о здравом смысле, так как правила не всегда «работают».

Беседовала Варвара Макарова, фото из личного архива