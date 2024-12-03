Овощной прорыв: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

Фото: Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За минувший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в торговых сетях на 190–236 рублей. Самый весомый вклад в тенденцию сделали огурцы и помидоры, выросшие в цене сразу на 70–140 рублей. Подрос, хоть и не так значительно, и ценник на капусту. Яйца также потихоньку «ползут вверх». Молочные продукты при этом «взяли паузу», а за сливочное масло «отдувается» подсолнечное. Подробности — в нашем обзоре.

Сильнее всего к началу декабря подорожали огурцы. Килограмм прибавил сразу 120–140 рублей. Не сильно отстали и помидоры, выросшие в цене от 70 до 90 рублей. Килограмм капусты обходится дороже на 7–16 рублей, яблок — на 10–30 рублей. Также во всех сетях поменялись ценники на яйца. Десяток «подрос» на 10–17 рублей.

Рост цен на молочные продукты пока «поставили на паузу». А побившее все рекорды сливочное масло частично заместило подсолнечное. Оно подорожало на 10-20 рублей.

Список подешевевших продуктов традиционно оказался гораздо скромнее. Ни одна позиция не фигурирует в списках всех трёх ритейлеров. В двух сетях из трёх снизились цены на гречку, сахар и апельсины. В большинстве случаев снижение зафиксировано в пределах 10 рублей (и то в рамках акций).

Продукты, участвующие в региональной программе доступных цен, всё ещё можно найти в магазинах, не считая вновь открывающихся после ремонта «Пятёрочек» и «Викторий». В ряде случаев «голубые ценники» либо полки над ними по-прежнему оказываются пустыми.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

30,19 (+0,7 руб.)

Молоко, 2,5%,

800 мл

55,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

55,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

55,99 «Залесский фермер» (+1 руб.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

62,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

59,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

77,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г

104,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

104,90 «Залесский фермер»

94,99 «Залесский фермер» (+15 руб.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 ( цена не изм.)

439 (цена не изм.)

389,99 (по акции, цена не изм.)

Фарш, 400 г

149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)

149,90 «Останкино», «Для котлет»

149,99 «Останкино», «Для котлет»

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

199,90 «Великая страна», 325 г (по акции, −80 руб.)

194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)

49,90 «Зернофф» (цена не изм.)

75,99 «Предпортовая» (+16,5 руб.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

119,99 (+10 руб.)

119,90 (+10 руб.)

159,99 (+17 руб. руб.)

Рис

109,99 (+10 руб.)

112,90 (цена не изм.)

112,99 (-11 руб.)

Гречка

49,99 (по акции, цена не изм.)

47,90 (-8 руб.)

47,19 (-47,8 руб.)

Макароны, 450 г

79,99 «Макфа»,

69,90 «Макфа», (по акции, цена не изм.)

66,99 «Макфа», (по акции, −11 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

249,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

159,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

179,90 «Олейна» (+10 руб.)

179,99 «Олейна» (+20 руб.)

Сахар, 1 кг

82,99 (-1 руб.)

81,90 (-1 руб.)

79,49 (по акции, −2,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель молодой, 1 кг

39,99 (по акции, цена не изм.)

40,90 (+1 руб.)

37,99 (-10 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

69,90 ( +10 руб.)

59,99 (по акции, −9,5 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

39,99 (+7 руб.)

49,90 (+16 руб.)

28,99 (+8 руб.)

Морковь, 1 кг

49,99 (по акции, цена не изм.)

39,90 ( по акции, цена не изм.)

46,99 (+4 руб..)

Огурцы, 1 кг

249,99 (+120 руб.)

259,90 (+140 руб.)

254,99 (+125 руб.)

Помидоры, 1 кг

239,99 ( +70 руб.)

249,90 (+80 руб.)

259,99 ( +90 руб.)

Лимоны, 1 кг

159,99 (по акции, −10 руб.)

159,90 (по акции, цена не изм.)

164,99 (+5 руб.)

Апельсины, 1 кг

159,99 (-10 руб.)

149,90 (по акции, −20 руб.)

149,99 (-20 руб.)

Яблоки «Голден», 1 кг

129,99 (+30 руб.)

109,90 (по акции, +10 руб.)

99,99 (+10 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

149,90 (цена не изм.)

149,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины

3424,74

3312,10

3270,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2–3 декабря 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Советском проспекте, 8.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на Ленинском проспекте, 30.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на Советском проспекте, 12.

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