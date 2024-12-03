Овощной прорыв: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

За минувший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в торговых сетях на 190–236 рублей. Самый весомый вклад в тенденцию сделали огурцы и помидоры, выросшие в цене сразу на 70–140 рублей. Подрос, хоть и не так значительно, и ценник на капусту. Яйца также потихоньку «ползут вверх». Молочные продукты при этом «взяли паузу», а за сливочное масло «отдувается» подсолнечное. Подробности — в нашем обзоре.
Сильнее всего к началу декабря подорожали огурцы. Килограмм прибавил сразу 120–140 рублей. Не сильно отстали и помидоры, выросшие в цене от 70 до 90 рублей. Килограмм капусты обходится дороже на 7–16 рублей, яблок — на 10–30 рублей. Также во всех сетях поменялись ценники на яйца. Десяток «подрос» на 10–17 рублей.
Рост цен на молочные продукты пока «поставили на паузу». А побившее все рекорды сливочное масло частично заместило подсолнечное. Оно подорожало на 10-20 рублей.
Список подешевевших продуктов традиционно оказался гораздо скромнее. Ни одна позиция не фигурирует в списках всех трёх ритейлеров. В двух сетях из трёх снизились цены на гречку, сахар и апельсины. В большинстве случаев снижение зафиксировано в пределах 10 рублей (и то в рамках акций).
Продукты, участвующие в региональной программе доступных цен, всё ещё можно найти в магазинах, не считая вновь открывающихся после ремонта «Пятёрочек» и «Викторий». В ряде случаев «голубые ценники» либо полки над ними по-прежнему оказываются пустыми.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
30,19 (+0,7 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
55,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
55,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
55,99 «Залесский фермер» (+1 руб.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
62,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
59,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
77,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
104,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
104,90 «Залесский фермер»
|
94,99 «Залесский фермер» (+15 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 ( цена не изм.)
|
439 (цена не изм.)
|
389,99 (по акции, цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)
|
149,90 «Останкино», «Для котлет»
|
149,99 «Останкино», «Для котлет»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
199,90 «Великая страна», 325 г (по акции, −80 руб.)
|
194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)
|
49,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
75,99 «Предпортовая» (+16,5 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
119,99 (+10 руб.)
|
119,90 (+10 руб.)
|
159,99 (+17 руб. руб.)
|
Рис
|
109,99 (+10 руб.)
|
112,90 (цена не изм.)
|
112,99 (-11 руб.)
|
Гречка
|
49,99 (по акции, цена не изм.)
|
47,90 (-8 руб.)
|
47,19 (-47,8 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
79,99 «Макфа»,
|
69,90 «Макфа», (по акции, цена не изм.)
|
66,99 «Макфа», (по акции, −11 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
249,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
159,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
179,90 «Олейна» (+10 руб.)
|
179,99 «Олейна» (+20 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
82,99 (-1 руб.)
|
81,90 (-1 руб.)
|
79,49 (по акции, −2,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель молодой, 1 кг
|
39,99 (по акции, цена не изм.)
|
40,90 (+1 руб.)
|
37,99 (-10 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
69,90 ( +10 руб.)
|
59,99 (по акции, −9,5 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
39,99 (+7 руб.)
|
49,90 (+16 руб.)
|
28,99 (+8 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
49,99 (по акции, цена не изм.)
|
39,90 ( по акции, цена не изм.)
|
46,99 (+4 руб..)
|
Огурцы, 1 кг
|
249,99 (+120 руб.)
|
259,90 (+140 руб.)
|
254,99 (+125 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
239,99 ( +70 руб.)
|
249,90 (+80 руб.)
|
259,99 ( +90 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
159,99 (по акции, −10 руб.)
|
159,90 (по акции, цена не изм.)
|
164,99 (+5 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
159,99 (-10 руб.)
|
149,90 (по акции, −20 руб.)
|
149,99 (-20 руб.)
|
Яблоки «Голден», 1 кг
|
129,99 (+30 руб.)
|
109,90 (по акции, +10 руб.)
|
99,99 (+10 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
149,90 (цена не изм.)
|
149,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3424,74
|
3312,10
|
3270,64
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2–3 декабря 2024 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Советском проспекте, 8.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на Ленинском проспекте, 30.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на Советском проспекте, 12.
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