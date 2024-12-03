Овощной прорыв: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

За минувший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в торговых сетях на 190–236 рублей. Самый весомый вклад в тенденцию сделали огурцы и помидоры, выросшие в цене сразу на 70–140 рублей. Подрос, хоть и не так значительно, и ценник на капусту. Яйца также потихоньку «ползут вверх». Молочные продукты при этом «взяли паузу», а за сливочное масло «отдувается» подсолнечное. Подробности — в нашем обзоре.

Сильнее всего к началу декабря подорожали огурцы. Килограмм прибавил сразу 120–140 рублей. Не сильно отстали и помидоры, выросшие в цене от 70 до 90 рублей. Килограмм капусты обходится дороже на 7–16 рублей, яблок — на 10–30 рублей. Также во всех сетях поменялись ценники на яйца. Десяток «подрос» на 10–17 рублей.

Рост цен на молочные продукты пока «поставили на паузу». А побившее все рекорды сливочное масло частично заместило подсолнечное. Оно подорожало на 10-20 рублей.

Список подешевевших продуктов традиционно оказался гораздо скромнее. Ни одна позиция не фигурирует в списках всех трёх ритейлеров. В двух сетях из трёх снизились цены на гречку, сахар и апельсины. В большинстве случаев снижение зафиксировано в пределах 10 рублей (и то в рамках акций).

Продукты, участвующие в региональной программе доступных цен, всё ещё можно найти в магазинах, не считая вновь открывающихся после ремонта «Пятёрочек» и «Викторий». В ряде случаев «голубые ценники» либо полки над ними по-прежнему оказываются пустыми.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 30,19 (+0,7 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 55,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 55,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 55,99 «Залесский фермер» (+1 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 62,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 59,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 77,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 200 г 104,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 104,90 «Залесский фермер» 94,99 «Залесский фермер» (+15 руб.) Филе куриное, 1 кг 439,99 ( цена не изм.) 439 (цена не изм.) 389,99 (по акции, цена не изм.) Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.) 149,90 «Останкино», «Для котлет» 149,99 «Останкино», «Для котлет» Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 199,90 «Великая страна», 325 г (по акции, −80 руб.) 194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.) 49,90 «Зернофф» (цена не изм.) 75,99 «Предпортовая» (+16,5 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 119,99 (+10 руб.) 119,90 (+10 руб.) 159,99 (+17 руб. руб.) Рис 109,99 (+10 руб.) 112,90 (цена не изм.) 112,99 (-11 руб.) Гречка 49,99 (по акции, цена не изм.) 47,90 (-8 руб.) 47,19 (-47,8 руб.) Макароны, 450 г 79,99 «Макфа», 69,90 «Макфа», (по акции, цена не изм.) 66,99 «Макфа», (по акции, −11 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 249,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 159,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 179,90 «Олейна» (+10 руб.) 179,99 «Олейна» (+20 руб.) Сахар, 1 кг 82,99 (-1 руб.) 81,90 (-1 руб.) 79,49 (по акции, −2,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель молодой, 1 кг 39,99 (по акции, цена не изм.) 40,90 (+1 руб.) 37,99 (-10 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 69,90 ( +10 руб.) 59,99 (по акции, −9,5 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 39,99 (+7 руб.) 49,90 (+16 руб.) 28,99 (+8 руб.) Морковь, 1 кг 49,99 (по акции, цена не изм.) 39,90 ( по акции, цена не изм.) 46,99 (+4 руб..) Огурцы, 1 кг 249,99 (+120 руб.) 259,90 (+140 руб.) 254,99 (+125 руб.) Помидоры, 1 кг 239,99 ( +70 руб.) 249,90 (+80 руб.) 259,99 ( +90 руб.) Лимоны, 1 кг 159,99 (по акции, −10 руб.) 159,90 (по акции, цена не изм.) 164,99 (+5 руб.) Апельсины, 1 кг 159,99 (-10 руб.) 149,90 (по акции, −20 руб.) 149,99 (-20 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 129,99 (+30 руб.) 109,90 (по акции, +10 руб.) 99,99 (+10 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 149,90 (цена не изм.) 149,99 (цена не изм.) Общая стоимость корзины 3424,74 3312,10 3270,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2–3 декабря 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Советском проспекте, 8.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на Ленинском проспекте, 30.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на Советском проспекте, 12.