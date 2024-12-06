«Большая перемена»: история школьницы, которая в 17 лет стала миллионером

Выпускница калининградской школы Анна Лукив в 2022 году стала финалисткой всероссийского кейс-чемпионата для школьников и студентов «Большая перемена», а в 2023 году одержала победу в этом конкурсе, получив миллион рублей. Сейчас девушка учится в Дальневосточном федеральном университете на Русском острове во Владивостоке. Мы поговорили с ней о секретах успеха, казусных ситуациях и контактах тёплого комьюнити.

От редакции: интервью опубликовано в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие интервью из этой серии читайте по ссылке.

— Анна, что представляет из себя конкурс «Большая перемена» и кто может принять в нём участие?

— Конкурс — это череда кейсов. Каждый этап — маленький проект. Всего есть три этапа — дистанционный, полуфинал и финал. Например, на дистанционном этапе 2023 года я создавала персонажа-маскота по финансовой грамотности. Именно тогда я освоила программу «Blender» по 3D- моделированию, в которой и рисовала героя. Мне кажется, без конкурса я вряд ли когда-нибудь решилась бы её изучить.

На полуфинале и в финале тема была связана с годом семьи. Однако неосновные задания были абстрактными — оценивалось, как быстро ты можешь переключать свое внимание, что-то придумывать — например использовать сразу две руки для рисования. Уже тематические блоки были связаны с темой семьи, даже давались фрагменты проекта «Большой перемены» — «Это у нас семейное». Проблематика меняется каждый сезон, это зависит в том числе от темы, которую обозначит президент на следующий год.

В конкурсе есть два направления — это школьники и студенты СПО. Принцип прохождения конкурса для каждой из категорий одинаковый, но вот награды — не всегда. В 5–7 классах школьники отправляются в путешествие Санкт-Петербург – Владивосток. В 8–9 классах ребята-победители получают по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, а призеры — 100 тысяч. В 10 классе 150 победителей получают 1 миллион рублей на образование, а призеры — 200 тысяч. Это не один победитель на конкурс — это сотни ребят, которые выделяются со всей страны. На начальном этапе подается очень много заявок, и уже в зависимости от того, как ты справишься с испытаниями, такую награду и получишь. В СПО концепция награждения как у 8–9 классов, а для выпускного курса — как у 10.





— Как ты узнала о «Большой перемене»?

— В моём учебном заведении освещали в основном именно внутришкольные мероприятия. По счастливой случайности «Большая перемена» сама нашла меня — в моих рекомендациях во «ВКонтакте» высветилось сообщество конкурса. Если честно, сначала заинтересовала просто выбивающаяся из общего ряда картинка. Уже изучив сообщество, поняла, что это конкурс, в котором могут принимать участие школьники, причем конкретного, ограничивающего тебя в выборе направления нет — ты сам выбираешь вызов, который тебе по душе. Я работала в направлении «Твори!». На выбор для школьников есть 12 вызовов — от «служи Отечеству» до «создавай будущее». Кроме того, было интересно разработать свой проект, раньше у меня не было такого опыта.

— Куда потратишь премию победителя?

— Пока ещё не думала об этом, решила сохранить на будущее.

— Что, кроме миллиона, дала победа в «Большой перемене»?

— Это, конечно, «Больше, чем путешествие» — возможность посмотреть другой регион, страну. Также, если ты проявляешь себя активно в «Большой перемене», можешь попасть в региональную команду. Я была директором проектного отдела, когда училась в школе. И, конечно же, при поступлении в университет мне дали 5 дополнительных баллов за победу.

Сейчас у меня есть две идеи социальной направленности, пока они на стадии разработки. Обязательно поделюсь ими, как только завершу работу.

Говорят о том, что «Большая перемена» — это премия, умение работать в команде, развитие hard и soft skills. Но главное на «Большой перемене» — это эмоции, которые в жизни невозможно просто так получить. То есть это сочетание места, времени и людей, которые в итоге дают такой результат, такие эмоциональные воспоминания, что ты об этом помнишь очень-очень долго, если не всю свою жизнь. Это стоит того!

— Повлияла ли история с участием в конкурсе на твой выбор будущей профессии?

— Я участвовала в вызове «Твори!», и то, куда я поступила, так или иначе продолжает это направление. Сейчас я учусь на первом курсе медиакоммуникаций в Дальневосточном Федеральном университете. Подавала документы и в Москву, и в Питер, но решила поехать именно во Владивосток. Это было моё осознанное решение, и я, конечно же, сразу начала вливаться во внеучебную деятельность — сейчас я задействована в студенческой организации, которая занимается проведением мероприятий, создает для них не только сценарий, но и дизайнерское оформление. Так что встреча с «Большой переменой» действительно оказалась судьбоносной!

— Много ли ребят из Калининграда одержали победу либо стали финалистами?

— Я могу говорить о победителях двух лет, когда я лично участвовала, и сезоне 2024 года, потому что слежу за новостями «Большой перемены» и сообществом региональной команды Калининградской области. Побеждает не так много ребят в процентном соотношении от общего количества победителей. В 2022 году победило два человека из 10-х классов и, если не ошибаюсь, два из категории 5–7-е.

В 2023 году было два победителя — я из категории 10-х классов и один человек из категории 9-х. В 2024 году победил только один человек от 8–9 классов. Это связано, во-первых, с тем, что количество прошедших в финал не так велико. Кроме того, очень многие просто регистрируются, но не делают задания, вероятно, не воспринимая это всерьез. Ну и гонка, если честно, сложная, нужно быть искренним, готовым и физически, и морально к испытаниям.

— Ты участвовала в конкурсе два года подряд. В 2023 году были изменения по сравнению с 2022-м?

— В первый год все было непривычно. Я впервые работала с таким понятием как «кейс» — нужно было создать свой проект от начала и до конца. Особенно необычным показался полуфинал — сложно было даже не в понимании задач и их выполнении, а в том, чтобы найти общий язык с другими членами команды. Это был мой первый опыт работы с такой большой группой неизвестных мне ранее людей. В следующем году я уже проходила все этапы с удовольствием и даже легкостью, потому что понимала, что от меня требовалось. Моя креативность работала на максимуме, и полуфинал, финал казались уже легкими.

— Что может помочь одержать победу?

— То, что я сейчас скажу, это скорее не секрет, а истина, про которую многие часто забывают. Я уже говорила, что важно быть искренним. Во-первых, те, с кем ты начинаешь работать в команде, сразу это чувствуют и ведут себя так же по отношению к тебе, это, к слову, видит и жюри. Во-вторых, детально относиться к заданиям — это серьезно. Нельзя быть безответственным, выполнение любой задачи требует от тебя участия на сто процентов. Третье — это работа в команде — умение взаимодействовать с группой, не ставить себя выше других, но при этом не занижать свои способности и показывать себя в полной мере.

— Чем региональная команда Калининградской области помогает ее участникам в конкурсе?

— Принцип команды один в любом регионе. Это очень важная составляющая не только в «Большой перемене», но и в общественной жизни. Если ты активно проявляешься в конкурсе, команда дает тебе направление для развития в этой сфере — мы создаем флешмобы, мероприятия, кейс-сессии, тренинги. Здесь ты можешь найти единомышленников, людей, которые будут очень похожи на тебя, — создать свою команду внутри сообщества. В команде есть «старички», которые уже прошли конкурс, имеют опыт. Обмен знаниями, когда те, кто уже прошёл «Большую перемену», дают обратную связь, очень помогает. Члены команды делятся секретами, лайфхаками, подробностями их пути, потому что многие даже не понимают, из чего именно состоит конкурс

— Как попасть в региональную команду?

— Достаточно подать заявку через одноименное сообщество во «ВКонтакте». У нас есть клуб «Большой перемены» в области при ЦИТОИС. Я точно знаю, что он набирает ребят, причем не только тех, кто там учится. Для того, чтобы попасть туда, достаточно найти одноимённое сообщество во «ВКонтакте» и подать заявку, а дальше уже — настоящая работа.





— В каких еще проектах посоветуешь участвовать школьникам и студентам?

— Студентам однозначно могу посоветовать конкурс «Твой ход», он от той же организации, что и «Большая перемена», а также «Студенческую весну» (РСВ). А школьникам очень важно, как по мне, участвовать в форумах, их огромное количество в разных направлениях.

Беседовала Алина Антоненко, фото из личного архива Анны Лукив