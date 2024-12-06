Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото)

Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото) Встреча с Алихановым и диски Магомаева: как прошёл аукцион в помощь больным детям (фото)
Все новости по теме: Благотворительность

В арт-пространстве «Заря» в пятницу, 6 декабря, состоялся традиционный благотворительный аукцион фонда «Верю в чудо». На мероприятии «Зимний вечер» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Стоимость входного билета составляла 4 тыс. рублей. Все собранные с помощью аукциона средства будут направлены на помощь подопечным детям благотворительного центра «Верю в чудо».

Главным лотом аукциона вновь стала личная встреча с Антоном Алихановым, теперь — в должности министра промышленности и торговли РФ. Директор по маркетингу IT-компании «Битрикс24» Александр Вартанян приобрёл возможность пообщаться с экс-губернатором за 5 млн рублей (при начальной стоимости в 100 тыс.).

Мероприятие посетил действующий глава региона Алексей Беспрозванных. Как сообщил губернатор в своём Telegram-канале, он «стал обладателем лота — коробки с мерчем, расписанным цитатами ребят из благотворительного центра, и картины, написанной Александрой, подопечной центра». «Все средства, вырученные от продажи этих лотов, будут направлены на лечение и реабилитацию детей. Очень рад, что внёс свой вклад в их будущее», — написал Беспрозванных. Лот глава региона приобрёл за 350 тыс. рублей. Как отметили в фонде, также в коробке были ручные работы из бисера Александры Метелевой. Александра была подопечной «Верю в чудо». После перенесённого онкозаболевания она не видит, но продолжает плести из бисера и рисовать. Этому её много лет назад научили волонтёры, когда девочка проходила лечение в больнице.

Всего было разыграно 20 лотов. В их числе футболка с автографами игроков сборной России по футболу, принимавших участие в Чемпионате Европы (700 тыс. рублей), индивидуальная экскурсия от «двухметрового гида» Константина Аверина (300 тыс. рублей), редкое коллекционное издание с дисками Муслима Магомаева из личного архива певца Эмина (500 тыс. рублей) и антикварная картина (450 тыс. рублей).

Как сообщили в фонде «Верю в чудо», точные итоги аукциона станут известны позже. Предварительно общая сумма собранных средств составила порядка 9,6 млн рублей.

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