Съезд Советов, «Безумный Макс» и минтай в тесте: чем жил Калининград 35 лет назад

Продолжаем рассказ о том, чем жили Калининград и область в эти дни 35 лет назад. Обзор основан на публикациях газет и материалах Государственного архива Калининградской области. «Калининградская правда» являлась официальным органом областного комитета партии, «Калининградский комсомолец» — органом областного комитета ВЛКСМ, «Маяк» — изданием обкома КПСС «для предприятий рыбной промышленности».

В те времена еще по-прежнему неплохо (особенно на современном фоне) функционировала система здравоохранения, не было безработицы, бесплатно выдавались квартиры (везло, справедливости ради, далеко не всем, но очень многим), вполне сносно работал общественный транспорт — у трамвая так вообще был тогда расцвет. Школы, профессионально-технические училища, техникумы и вузы давали приличное образование. Причем опять же — совершенно бесплатно! Но всё это и, разумеется, многое другое было как бы само собой разумеющимся, и тогда казалось, что эти «завоевания социализма» останутся с нами навсегда. ...Итак, о чем же писали газеты с 11 по 17 декабря 1989 года?

По-прежнему большое внимание уделялось состоянию окружающей среды. Например, 12 декабря в «Калининградской правде был опубликован «Ежемесячный экологический бюллетень», составленный на основе данных Областного комитета по охране охране природы, областной СЭС и облгидромета. Ситуация перед читателем представала безрадостная: «Состояние атмосферы в отдельных районах города оставляет желать лучшего, — говорилось в статье. — Работники санэпидемстанции Калининграда брали пробы воздуха в санитарно-защитных зонах и на транспортных магистралях. 15 процентов всех взятых проб показали превышение концентраций оксида серы, максимальное загрязнение отмечалось в районе ЦБК (набережная Карбышева) — оно превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 1,4 раза». Зато, как сообщает газета, за месяц увеличилось содержание кислорода в Преголе. Но вредный фенол по-прежнему присутствовал в воде.





Однако больше экологии людей тогда всё же интересовала политика. И это неудивительно — ведь в те времена происходили тектонические сдвиги, которые многие просто не могли осмыслить. Как раз в эти дни, 12 декабря, 35 лет назад начал работу второй Съезд народных депутатов СССР.

Прошедший за полгода до этого первый Съезд стал для многих шоком, поскольку с трибуны порой заявляли такое, что раньше не каждый осмеливался шепотом произнести у себя на кухне. В частности, был поднят вопрос (страшно сказать!) об отмене 6-й статьи Конституции СССР, в котором говорилось о том, что «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза».

Затрагивалась эта тема и на втором Съезде. «Меня порадовало то, что народные депутаты СССР, в том числе и М.С. Горбачев, не стояли грудью на защиту предписанного конституцией авторитета партии. Убедительно прозвучали их доводы о том, что статья нуждается в пересмотре, но не в пожарном порядке», — писал в рубрике «Калининградской правды» «Мнения о Съезде» конструктор завода «Реммелиомаш» А. Горбуля. Напомним, что на втором Съезде 6-ю статью не отменили. Это случилось позже — на третьем Съезде, который состоялся в марте 1990 года.

А вот что в той же рубрике писал (или писала?) секретарь партбюро Калининградского механического завода объединения «Строймеханизация» С. Шклярук: «Честно говоря, за иных депутатов было просто неудобно. Снова битва за микрофон, снова проявление бестактности, элементы митинговости. И это парламентарии. И это на виду у всей страны. Нет, я обеими руками за дальнейшую демократизацию всей нашей жизни. Но ведь нельзя же, думается, событие громаднейшей важности превращать в перебранку».

Впрочем, пока одни калининградцы были озабочены политическим устройством страны, других волновали куда как более прозаические вещи. 14 декабря в «Калининградке» было опубликовано письмо членов группы рабочего контроля завода «Янтарь». Называется оно «Своя рука — владыка». Проверяя один из магазинов, народные контролеры с удивлением для себя узнали, что работникам торговых баз из этого магазина выделяли самые ходовые и дефицитный товары, а именно — свинину, растворимый кофе, индийский чай, конфеты «Ассорти» и «Миндаль в шоколаде», зеленый горошек, мясные консервы. «И это на фоне беднейших прилавков городских магазинов, совсем заглохшей выездной торговли на предприятиях», — негодовали авторы.

Похожая статья — «Остатки сладки» — вышла в 50-м номере «Маяка». Там рассказывалось о проверке популярного магазина «Дары природы», который находился на пересечении улиц Маршала Борзова, Космонавта Леонова и Советского проспекта. И там тоже — странная ситуация. На прилавках, как говорится, пусто, а в подсобке — густо. Причем все припрятанное исключительно для своих — сотрудников магазина. «После рейда я наконец нашла ответ на давно занимавший меня вопрос : почему в больших магазинах никогда ничего нет, а в маленьких встречается и дефицитный товар, — писала журналист Л. Горлова. — Оказывается, все очень просто: здесь продавцов меньше. Ведь дефицит поступает, как правило, малыми партиями. Каждому продавцу по пачке да по килограмму ... А какой, скажите, завмаг или директор не воспользуется такой возможностью? Покупателю приходится уповать лишь на совесть администрации. Продадут — говори спасибо, а нет — и суда нет, поскольку все вроде бы законно».

Удивительно, но регулярные сетования в прессе по поводу пустых прилавков довольно мирно уживались в те времена с сообщениями о том, что местная пищевая промышленность сумела наладить выпуск какой-нибудь вкусной и полезной продукции... Например, 13 декабря старейшая газета региона в заметке «Покупатели довольны» сообщила, что на Славском сырзаводе освоен новый сорт сыра — «Пятигорский». Отмечалось, что необходимое оборудование получено из сыроделательной столицы России Углича: «А разрабатывали технологию и внедряли её в производство специалисты из Каунаса. Первые 2,5 тонны продукции оценили славчане. В 1990 году запланировано выпустить еще 50 тонн». «Надеемся, что он (сыр) будет реализован в нашей области и придется по вкусу калининградцам», — говорил тогда директор завода А.К. Савостин.

16 декабря в том же издании была опубликована заметка «Шпротный цех из Норвегии» — о том, что закуплено новое оборудование для Балтийского рыбоконсервного комбината в городе Светлом.

И еще стоит, наверное, отметить, что словосочетание «пустые прилавки», которое встречается едва ли не в каждой третьей статье в газетах тех времен, все же не стоит воспринимать слишком буквально. Да, многое считалось дефицитом, многое нужно было, как тогда говорили, «доставать». Но, например, морской рыбы в магазинах в те времена хватало. Даже, похоже, наблюдался некоторый её избыток. Возможно, именно поэтому в газетах часто призывали налегать на обитателей морских глубин. Вот, например, «Маяк» в том же 50-м декабрьском номере разместил довольно большой рекламный макет, предлагающий приобретать минтай в фирменных магазинах «Океан» и «Дары моря». Тут же давались рецепты: «Минтай, жаренный в тесте», «Минтай отварной под польским соусом», «Минтай с овощами в майонезе».

Выглядело все это аппетитно. Но рекламщики советской поры, кажется, подзабыли, что майонеза, в отличие от минтая, в свободной продаже не было.

Если же говорить о культурной жизни, то она была пестрая. 13 декабря в киноконцертом зале «Россия» можно было увидеть новую концертную программу Натальи Гулькиной и группы «Звезды». 14 и 15 декабря на этой же площадке народный артист РСФСР Валерий Золотухин встречался со зрителями.

В кинотеатрах в эти дни, как, впрочем, и в последние пару лет, полный разнобой. В, скажем так, традиционных залах — больших и малых — шли преимущественно отечественные фильмы, а в видеозалах — что-то западное, причем не всегда свежее. Например, в кинотеатре «Родина» (ныне — «Киноленд») на большом экране показывали новые комедии «Две стрелы» и «За прекрасных дам», а в комнатке с видеомагнитофоном можно было посмотреть жутко популярную тогда австралийскую антиутопию «Безумный Макс», снятую еще в 1979 году.

По телевизору в те дни «на ура» шел многосерийный телефильм «Возвращение Будулая» с Михаем Волонтиром и Кларой Лучко.

Кирилл Синьковский, фото: архив Ларисы Новиковой , набор открыток ЦРИБ «Турист», 1990 год