Всем миром: калининградцы помогли замерзающей семье из Гурьевска (фото)

В понедельник в публикации — «Отрезали газ за долги: в Гурьевске замерзают женщина с сыном» мы рассказал о попавшей в трудную ситуацию семье из Гурьевска. Читатели «Нового Калининграда» отозвались на беду женщины и подростка — собрали для семьи деньги, привезли продукты.

Татьяна Гусева имеет ряд серьезных заболеваний (в том числе доброкачественное новообразование — дерматофиброму грудной стенки), ждет операции и не может пока постоянно работать. Из-за этого скопились большие долги за газ — 22400 руб., в результате чего в середине ноября газовщики отрезали кусок трубы, подающей газ в квартиру. Татьяна и ее 17-летний сын Влад остались без отопления, горячей воды и газовый плиты.

Приличный долг погасил бывший супруг Татьяны в счет будущих алиментов за несколько месяцев вперёд (выплаты, по словам одинокой мамы, составляют 7-8 тысяч рублей в месяц). И теперь для возобновления подачи «голубого топлива» в дом семье необходимо заплатить еще четыре тысячи, а лишних денег нет.

Сразу же после выхода публикации читатели стали звонить в редакцию «Нового Калининграда» с предложениями о помощи. И на сегодня средства для подключения газа собраны. «Я очень благодарна всем, кто откликнулся, — рассказала журналисту „Нового Калининграда“ Татьяна во вторник, 10 декабря. — Один мужчина передал 5000 рублей, Галина — 3000, были и другие суммы. Из поселка к нам домой приехала женщина по имени Зуля. Привезла картошку, морковь, лук, соленья и банку варенья. А еще оплатила нам долг за электричество — 3400 рублей. Я вам о нем не говорила, но такая задолженность у меня тоже имелась, как и по остальным коммунальным ресурсам. Нам действительно сейчас трудно. Спасибо за такое неравнодушие!».

Также в минувший понедельник к Татьяне с сыном приходили сотрудники администрации Гурьевского округа. Посмотрели долговые квитанции на «коммуналку», обстановку в доме, где из-за холода начали плесневеть стены. По их словам, будет решаться вопрос о возможной помощи одинокой маме от управления по социальным вопросам.

«А уже во вторник к нам снова пришли из соцзащиты администрации и привезли три больших пакета продуктов, средства для стирки и уборки, — рассказала Татьяна. — После обеда мы вместе с ними должны пойти в банк, и, как рассказали представители соцзащиты, они сами погасят все накопившиеся долги за воду и мусор. Еще раз хочу всем сказать огромное спасибо за оказанную помощь. Денег больше не нужно, чем оплатить подключение газа — есть, а вот от непортящихся долго продуктов, если честно, не откажусь. Потому что алиментов от бывшего супруга мы не получим еще несколько месяцев — в счет них он погасил наш основной долг по газу. А работать по состоянию здоровья я сейчас пока не могу».

К слову, под нашей первой публикацией о семье, размещенной в соцсетях, пару человек оставили комментарии: мол, сын у Татьяны уже немаленький — 17 лет, пусть подрабатывает. Отвечаем: подросток подрабатывает, ремонтирует мобильные телефоны в маленькой мастерской, и он — единственный помощник мамы, которая по состоянию здоровья не всегда может выйти из дома. Так что на нем не только учеба, но и многие семейные хлопоты.

От редакции хотим поблагодарить всех наших читателей, кто не прошел мимо. И также будем продолжать помогать семье в меру сил — мы на постоянной связи с «Калининградгазификацией». Как оказалось, отрезать газовую трубу очень просто, а вот вернуть ее на место — проблемно. Во-первых, даже погасив долги за газ, нужно обязательно иметь договор на техническое обслуживание квартирного или домового газового оборудования (ТО ВДГО или ВКГО). Татьяна с нашей помощью такой договор уже заключила через МФЦ.

Во-вторых, чтобы газовщики имели право приварить газовую трубу на место, в «Калининградгазификцию» женщина должна представить акт обследования вентканалов и дымоходов. Обычно такие работы у сторонних структур заказывает управляющая организация, и такое обследование также стоит денег. Будем держать читателей в курсе ситуации.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова и из архива героини