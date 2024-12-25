«Денег нет», или Неласковое Ласкино: почему жители поселка жалуются на власть (фото)

Жители поселка Ласкино в Гурьевском округе, который располагается по пути на Цветковское кладбище, обратились в редакцию «Нового Калининграда» с просьбой рассказать об их проблемах. В настоящее время в поселке живет 2350 человек, однако здесь нет нормальных тротуаров, освещения, закрылась единственная аптека, плохо ходит транспорт. Журналисты побывали в Ласкино и узнали, как там живётся.



В последние годы поселок активно застраивается. Местоположение на самом деле у него шикарное — до границы, где начинается Калининград, всего 500 метров. Поэтому в Ласкино как грибы после дождя один за другим появляются даже не отдельные дома, а целые комплексы: сначала ЖК «Ласкино», следом — целый городок из почти 300 одноэтажных особняков. К 2027 году чуть дальше полностью введут «Ласкино парк». Недалеко строится коттеджный поселок «Озерный». Есть планы и на другие территории.

Корреспонденты «Нового Калининграда» приехали в поселок субботним утром. Один из местных активистов повесил на автобусной остановке объявление о визите представителей СМИ, в итоге на встречу пришло больше десяти жителей.

«Перед сентябрьскими выборами представители нынешнего губернатора к нам приезжали, просили, мол, голосуйте за Беспрозванных, и тогда он поможет чем сможет, — говорит местный житель Сергей Живоглазов. — Но вот с тех пор уже четвертый месяц минует, а в Ласкино никто так и не приехал, тишина. Нас и местные власти визитами не жалуют. Потому мы уж к вам в редакцию обратились».

В поселке — стройка на стройке, а проблемы, по словам жителей, остаются все те же, теперь они усугубляются, потому что численность населения растет. «Я десять лет живу здесь и вижу, как нашу основную дорогу на ул. Терешковой только латают и латают, — говорит Елена Бахуринская. — Там лопату с какой-то крошкой в яму кинут, тут кинут. Мы уже давно просим, чтобы на дороге появились тротуары. Еле-еле добились, чтобы на ней хотя бы освещение сделали. Ведь и этого же не было. И мы по темноте вдоль дороги шли. Ладно взрослые, а дети?»

«Да и то, — вступает в разговор другой житель, — всего шесть фонарей-то поставили после того, как здесь сбили женщину. Она, как и мы все, шла по обочине. Хоть ограничительный знак скорости и стоит в 40 км/ч, но машины едут здесь гораздо быстрее. В итоге в темноте водитель сбил пешехода. Тогда вроде бы после предписания ГИБДД на дороге сделали освещение. А тротуаров по-прежнему нет. Только пешеходный переход нарисовали».

Потом снова произошло ЧП — машина здесь же зацепила идущего ребенка. «У нас тут постоянно случаются аварийные ситуации. Ведь даже обочины есть не на всем протяжении дороги. Порой приходится идти и по проезжей части. Я, к примеру, днем шла в красной куртке, но идущий на обгон водитель меня все равно не заметил и так по локтю долбанул зеркалом, что оно у него отлетело. Мужчина остановился, извинился и дал 1000 рублей, — рассказывает Ольга Жукова. — Но знаете, мало приятного — локоть был синим долгое время и болел».

«Из-за этой дороги, можно сказать, я не могу выйти на работу. У меня двое детей, старший учится в школе № 3 во вторую смену, мне страшно отпускать его одного, — делится Ольга Владимировна. — Потому приходится до шести раз в день мотаться туда-сюда. Сначала отвезти малыша в садик на ул. Киевскую, потом старшего в школу и из школы после шести вечера. Идем в темноте, несмотря на фонари, друг за дружкой гуськом. Но вы же детей знаете, они могут и баловаться, и быть невнимательными. Тротуар здесь нужен очень и очень. Либо, как часто у нас бывает, дождемся, когда случится большая беда, и тогда все начинает решаться».

По ул. Терешковой ездят не только жители этого поселка и нескольких соседних, по ней постоянно идет крупнотоннажный транспорт из соседней Яблоневки, где действует карьер. «Мало того, что грузовики разбивают дорогу, она и сама по себе нестандартная — уже, чем должна быть по всем нормативам. Мы обращались во все инстанции, а в итоге муниципалитет ссылается, что за дорогу отвечает область, а в правительстве кивают на муниципалитет», — говорит Сергей.

В улицу Терешковой в районе остановки общественного транспорта упирается ул. Полевая. Она идет вдоль частных домов, и на ней нет не только тротуаров, но и асфальта. «В конце этой улицы расположена автобаза, и оттуда постоянно выезжают грузовики. Руководитель автопредприятия, понимая ситуацию, раньше раз в год заказывал грейдер и ровнял дорогу. Ситуация изменилась после того, как на этой же улице вырос целый городок „Янтарные соты“ из 22 улиц и почти 250 одноэтажных особняков, — рассказывает Любовь Ивановна. — Внутри комплекса все чинно — благородно, а мы, живущие рядом, теперь сходим с ума от пыли летом и грязи осенью из-за состояния Полевой. Вы представьте, как усилилась нагрузка на эту дорогу, если почти в каждом частном доме по две машины. Люди писала Беспрозванных по поводу Полевой. Но нам отвечают, что денег нет».

«А вот такое обидно слышать, — вступает в разговор Сергей Живоглазов. — В Гурьевске в прошлом году открыли Парк света, на который было затрачено около 400 млн рублей! Мы понимаем, что это были и федеральные, и областные деньги, но и администрация округа ведь предпринимала усилия, затрачивала средства, чтобы разработать идею для Всероссийского конкурса, а затем и сам проект парка. Так почему местной власти и для нас не предпринять усилий? Чтобы и в Ласкино наконец появилась нормальная дорога с безопасными тротуарами? Ведь по ней ездят не только наши жители, но и соседних поселков, а также те, кто направляется на Цветковское кладбище. А в скором времени поблизости анонсировали строительство гостиничного комплекса и торгово-развлекательного комплекса с посещением до 120 тысяч человек в год! Обидно, когда на парк деньги есть, а чтобы детей на нашей дороге не сбили, средств нет. Да нам до этого парка и добраться не всегда получается».

По словам жителей, транспортная доступность поселка также никуда не годится, хотя черта, где начинается (или заканчивается?) Калининград, от поселка проходит в каких-то пятистах метрах. «Между тем проблема стоит остро. Утром не уехать, вечером не вернуться. Сын учится во вторую смену, и на прошлой неделе ребенок час простоял на остановке, так как не пришел ни большой 146-й автобус, ни маршрутка. В школу в итоге опоздал», — говорит один из подошедших на встречу мужчин.

«Первый автобус должен идти в Калининград в 6.30. В это время перевозчик пускает не большой автобус, а „микрик“. В итоге из пос. Яблоневка он к нам приходит уже забитым, не влезть. Вечером та же ситуация. Дети, к примеру, ездят из школы № 3, и вечером после второй смены микроавтобус, бывает, проезжает мимо, потому что уже забит под завязку», — делятся жители.

«Вечером домой добраться — тоже беда. Последний автобус из Калининграда в Ласкино уходит в 19.20. А микроавтобус — в 19.50, но он когда бывает, а когда и нет. Люди едут с работы на перекладных, — говорит Наталья. — Пора уже утром и вечером давать большие автобусы. Число жителей Ласкино растет активно, и власти этому способствуют, а инфраструктура буксует».

К слову, корреспонденты «Нового Калининграда» после встречи с жителями сами попытались уехать в центр на общественном транспорте. Был час дня субботы, когда никому не надо спешить на работу или учебу... Но в первый подошедший микроавтобус мы просто не влезли. Пришлось ждать большого автобуса. Он подъехал спустя полчаса и тоже оказался прилично заполнен — поначалу стояли плотными рядами, и лишь к Центральному рынку в салоне стало свободно.

«Вообще-то из этого места можно сделать конфетку, — считает переехавший сюда пять лет назад из Красноярска инженер-проектировщик Владислав Раткун. — Здесь в районе пос. Ласкино и Ново-Дорожного можно создать интересный туристический кластер. У нас в округе, к примеру, есть два заброшенных форта. Здесь есть озера и еще немало свободных площадей, в том числе для того, чтобы завести в районе новые маршруты, сделать новые остановки возле новостроек. То есть при комплексном подходе вполне возможно создать интересную, притягательную территорию. Главное, чтобы власти обратили на нас внимание».

Но пока Ласкино спотыкается о плохую дорогу без тротуаров. А минувшим летом в поселке закрылась единственная аптека. Теперь даже за простейшей зеленкой надо, как говорят местные, «выезжать в город».

Поставленные жителями вопросы корреспондент «Нового Калининграда» задал главе администрации муниципального округа Сергею Подольскому. На вопрос о том, в чьем ведении находится дорога вдоль улицы Валентины Терешковой и когда на ней появятся тротуары, в администрации сообщили, что через посёлок Ласкино проходит автодорога регионального значения «Калининград — Голубево — Полевое». «Это собственность „Управления дорожного хозяйства Калининградской области“. Участок от ЖК „Ласкино“ до дома № 48 по ул. В. Терешковой протяженностью 1537 м (как раз самый опасный. — прим. „Нового Калининграда“) передан на баланс управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского округа на период проектирования и капремонта, — сообщили в администрации. — Уже готов проект на проведение капремонта, который предусматривает полную замену асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров, уличного освещения, карманов для общественного транспорта, закрытой ливневой канализации. Сроки проведения ремонта зависят от того, когда будут определены источники финансирования. До этого на дороге проводится ямочный ремонт наиболее поврежденных участков проезжей части. По мере необходимости и наличия средств».

Что касается плохой работы транспорта, то и здесь у местных властей готов ответ: «Транспортное сообщение с посёлком Ласкино осуществляется автобусными маршрутами № 147 „ТЦ Леруа Мерлен — пос. Яблоневка“ и № 146 „пос. Яблоневка — пос. Черемхово (через г. Калининград)“. Они входят в сеть межмуниципальной автобусной сети. Администрация округа не наделена полномочиями в организации их работы. При этом вопрос разработки муниципального автобусного маршрута не рассматривается, так как при принятии решения об открытии нового маршрута приоритет отдается населенным пунктам с отсутствующим либо недостаточным транспортным сообщением». Вместе с тем власти муниципалитета сообщили, что достигнуто соглашение, по которому застройщик ЖК «Ласкино Парк» оборудует железнодорожную платформу для остановки пригородных поездов, которые курсируют в утренние и вечерние часы в будние и выходные дни.

Признали в администрации и проблему отсутствия аптеки, однако и на это повлиять не в силах: «Действительно, работавший ранее в магазине „Городок“ аптечный пункт закрыт в связи со сменой арендатора. Повлиять на ситуацию администрация муниципалитета не может, поскольку в условиях свободного рынка торговые отношения между продавцом и покупателем регулируются соотношением спроса и предложения и основаны на принципе добровольности».

Дорога по ул. Полевой также нуждается в капремонте, сообщили власти. «Сейчас построить здесь дорогу с твердым покрытием не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования муниципального дорожного фонда. Но летом 2024 г. на Полевой было демонтировано асфальтобетонное покрытие на наиболее поврежденных участках дороги с последующей отсыпкой и выравниванием. В 2025 г. при планировании мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети посёлка Ласкино будет учтена необходимость проведения дорожных работ по ул. Полевой в первую очередь», — заверили в администрации.

Отчиталась администрация Гурьевского округа также о том, что уже сделано в Ласкино: работает фельдшерско-акушерский пункт на ул. Парковой, 1. Осенью 2024 года открылся детсад «Маленький гений». «Благодаря частно-муниципальному партнёрству в настоящее время удалось обеспечить местами в детском саду не только детей из Ласкино, но и близлежащих поселков. В настоящее время учреждение посещают 80 воспитанников», — сообщили в администрации. В 2023 г. муниципалитет построил детскую игровую площадку на ул. Валентины Терешковой, в 2022 г. в жилом комплексе «Парк Ласкино» застройщик построил футбольное поле, установил баскетбольные кольца, тренажёрный комплекс, детскую игровую площадку. «Здесь же в общем доступе находится парк площадью более 300000 кв.м с прогулочными дорожками и зонами отдыха, фонтаном, освещением. Также в жилом комплексе работают спа-комплекс и кафе-ресторан», — рассказали в администрации.

Есть в планах развитие социальной инфраструктуры — в частности, в отдаленной перспективе здесь должны появиться детсад и школа. Однако даже разработка проектно-сметной документации для них планируется «не ранее 2027 г., при условии возможности выделения финансирования из средств местного бюджета». Земельный участок под строительство общеобразовательного учреждения запланирован.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Гурьевского округа на 2022-2026 годы» обустройство дополнительных спортивных площадок в Ласкино не предусмотрено. Однако при подготовке проекта программы на последующий период (за пределами 2027 года) вопрос оборудования открытой спортплощадки на территории посёлка Ласкино обещают «вынести на рассмотрение». Более близкая перспектива — газификация. Строительство газовых вводов, в том числе и к жилым домам по улицам Сиреневой, Васильковой, Южной, пер. Ромашковому и Южному, должно завершиться до 1 марта 2025 года.

Ситуацию в пос. Ласкино можно уже назвать довольно типичной для Калининградской области — такая же складывается, например, в Холмогоровке или Малиновке под Зеленоградском. Региональные власти направо и налево раздают разрешения на строительство новых ЖК в поселках, не задумываясь об инфраструктуре. Местные же администрации, ссылаясь на отсутствие денег в скудных муниципальных бюджетах, не успевают за темпами жилищного строительства, поэтому и оказываются жители без нормальных дорог, транспортного сообщения, освещения и даже тротуаров, элементарно необходимых для безопасности пешеходов.

Текст — Ольга Саяпина, фото — Юлия Власова / «Новый Калининград»