Проект нового этапа строительства «Ласкино-Парк» прошёл экспертизу

Проект третьего и четвертого этапов строительства комплекса многоквартирных жилых домов «Ласкино-Парк» в Гурьевском районе прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 23 июня. Документацию для экспертизы подготовил индивидуальный предприниматель Павел Гущин. В качестве экспертной организации выступило вологодское ООО «Межрегиональный экспертный центр № 1».

Строительством займётся ООО «Новое Ласкино», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. По данным базы контрагентов, компанией руководит Алексей Свежинцев. Учредителем значится президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис.

Ранее жители поселка Ласкино обратились в редакцию «Нового Калининграда» с просьбой рассказать об их проблемах. В поселке живет более 2,3 тыс. человек, однако там нет нормальных тротуаров, освещения, закрылась единственная аптека, плохо ходит транспорт.