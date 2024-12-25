Живая ёлка на площади Победы и инопланетяне: о чём писали газеты 35 лет назад

Продолжаем знакомиться с калининградской прессой 35-летней давности — на очереди последняя неделя 1989 года. Новый год уже на пороге, газеты активно публикуют некогда полузапрещенные гороскопы с предсказаниями будущего. После их прочтения складывается впечатление, что наступающий год Белой лошади люди ждали с особой надеждой.

«Символ белой красавицы с развивающейся гривой, прискакавшей к нам из незапамятных времен, как нельзя более созвучен сегодняшнему дню, — писала „Калининградская правда“ 31 декабря. — Осознание планеты общим домом, признание приоритета общечеловеческих ценностей над узкогрупповыми и классовыми рождаются не только государственными шагами и глобальными мероприятиями, но и ощущением общности наших маленьких интересов и привязанностей». Также в публикации утверждалось, что «восхождение знака Белой лошади на небосклоне нашей судьбы — есть нечто исключительное», поэтому «надеяться на удачи и перемены к лучшему мы можем с большими основаниями, чем обычно себе позволяем».

При этом мир вокруг стремительно менялся, и далеко не все перемены радовали. От некоторых даже становилось не по себе. Например, 27 декабря «Калининградская правда» в рубрике «Зарубежный вестник» сообщила о казни о руководителя Румынии Николае Чаушеску и его жены Елены.

Ну, а жизнь в Калининграде продолжала идти своим чередом. Калининградцы готовились к празднику и активно искали елки. Некоторые, пожалуй, даже слишком активно — 30 декабря «Калининградка» сообщила, что оперативной группой Ленинградского РОВД на Московском проспекте были задержаны двое нетрезвых мужчин, которые несли елку. Как выяснилось, они срубили ее в самом центре города — под эстакады мостом. Зачем они это сделали? Неужели и елки в те времена были дефицитом? Да вроде бы нет. В тот же день, 30 декабря, в газете «Маяк» была опубликована заметка «Без елки — не праздник», в которой говорилось: «В промтоварные магазины областного центра поступают в продажу лесные красавицы. Елки, выращенные для продажи на специальных плантациях, украсят наши квартиры, фойе кинотеатров, дворцов культуры, залы детских садов и школ».

Приводится также актуальная статистика: «Всего жителям Калининграда и области будет реализовано двадцать пять тысяч елок — столько же, сколько в 1988 году. Их поставят в торговую сеть работники Калининградского, Гвардейского, Багратионовского, Краснознаменского и ряда других леспромхозов».

Любопытно, что в заметке есть характерная для тех времен ремарка, связанная с набирающей популярность «зеленой повесткой»: «Конечно же, есть определенное противоречие в том, что ради нескольких праздничных дней мы губим зеленых красавиц, которым бы еще расти и расти ... А с другой стороны — без елки Новый год поблекнет. Впрочем, тем, кто чувствует это противоречие и у кого в семьях нет маленьких детей, можно посоветовать установить искусственные елки».

Между тем на площади Победы, насколько можно судить по опубликованному в «Калининградке» за 31 декабря фото, установили настоящую, живую елку. Причем, весьма внушительных, как представляется, размеров. Вокруг неё по традиции прошли основные торжества.





Накануне же главная газета региона опубликовала «Маршруты праздника». То есть статью с описанием того, что ждет тех, кто придет встретить Новый год к главной городской елке. «С 21 часа 31 декабря на улицах города зазвучит музыка, поздравления с Новым годом, затем будет включена радиотрансляция из Москвы, которая повторится и в полночь по местному времени. — рассказывает журналист Н. Перова. — В час ночи Дед Мороз и Снегурочка, а вместе с ними Баба Яга-инопланетянка, Черт, год, прошедший в образе Змеи, и год наступивший — год Лошади откроют театрализованное шоу на площади Победы».

А еще прозвучало предупреждение: «Говорят, что в новогоднюю ночь случаются чудеса, исполняются мечты и желания. Поэтому среди участников праздника вы, очень может быть, встретите гадалок, предсказателей и попросту волшебников».

Завершается статья так: «В импровизированном концерте приглашаются участвовать все желающие. Под переливистые звуки гармони вспомним старые новогодние обряды, народные зимние игры, колядки. А вслед за концертом и народным гулянием зазвучит дискотека, приглашая гостей разучить популярный танец ламбаду».

Как же, как же! Помним. Эта зажигательная бразильская мелодия была тогда абсолютным гвоздем сезона.

Ну, а тот, кто не наплясался на площади Победы, мог продолжить веселье в кинотеатре «Октябрь» (сегодня — «Дом искусств»). Там, как сообщала «Калининградка» в разделе «Объявления», 1 января на 2 часа ночи была запланирована новогодняя кинодискотека. В программе — премьеры фильмов, новогодние сюрпризы и розыгрыши. Отдельно отмечено, что будут работать бар и гардероб. Что, согласитесь, весьма удобно.

Понятно, что под Новый год газеты старались порадовать читателей чем-нибудь эдаким — легким, праздничным, не очень серьезным. Вот и 31 декабря в «Калининградке» вышла фельетон про НЛО — «Чудо не дают, чудо достают!». Выдвигалась забавная гипотеза, что инопланетные существа давно живут среди нас, перевоплотившись в людей, имеющих доступ к разного рода дефициту — в товароведов или даже просто в грузчиков на складе. И мы буквально каждый день вступаем в контакт с представителями внеземных цивилизаций, даже не подозревая об этом.

«Проверьте себя, вспомните — откуда у вас в холодильнике гусь? Растворимый кофе? Индийский чай? — предложил журналист В. Оттудов. — Откуда столько бутылок вина, когда по талонам положено гораздо меньше? И вообще — где вы купили холодильник и как получили квартиру? Кто помог вам купить шубу жене и велосипед сыну? Кто вам вставил золотой зуб? Как фамилия того человека, который устроил вам югославский линолеум? А елка у вас откуда? И чем это так вкусно пахнет? В магазине этого нет». В конце предлагается поднять новогодний тост за наших настоящих благодетелей — за инопланетян!

Впрочем, далеко не все жители области были склонны полагаться на внеземной разум. Многие ждали помощи от властей или хотя бы разъяснений. Например, читатель И. Мансурова задала через газету «Маяк» острый вопрос: «В магазинах областного центра не могу купить чай. Говорят, его дефицит объясняется тем, что в город поступила большая партия радиоактивного чая. Его закопали в землю, поэтому возник дефицит». Директор продторга № 1 О.А. Алексеевская, комментируя ситуацию, призналась, что ни о каком радиоактивном черном чае не слышала. А то, что не хватает этого продукта, так это из-за ажиотажного спроса. При этом она подчеркнула , что зеленого чая пока хватает — он лежит на прилавках совершенно свободно.





Новогодний «Калининградский комсомолец» поднял другую проблему. В рубрику «Дежурный репортер» обратились новобрачные Аня и Володя. Их огорчили новые правила во Дворце бракосочетания и в «Салоне для новобрачных». Во-первых, плата за подачу заявления возросла с 1,5 до 15 рублей, а во-вторых, время пользования талоном на покупку в Салоне сократилось с трех месяцев до одного.

Журналисты навели справки и выяснили, что стоимость заявлений возросла в связи с постановлением Совета министров. А сокращение времени пользования талоном произошло из-за обилия «липовых» заявлении о желании вступить в брак, которые подаются ради того, чтобы получить право отовариться в «Салоне новобрачных».

В общем, из-за таких ловкачей настоящие молодожены получили проблемы...

Но зато в той же рубрике сообщается об открытии в Калининграде — на Московском проспекте, 39 — «Школы молодоженов». «Создана она лишь для пар, которые уже приняли решение стать мужем и женой. В программе вечеров: демонстрация видеоклипов, видеофильмов, танцы, консультации психолога, сексолога, гигиениста, художника-модельера. В салоне работает видеобар и компьютерный зал». В общем, у брачующихся в одном месте убыло, а в другом прибыло.

Ну, и в заключение — о рубрике «Кинопремьеры недели» в «Калининградской правде». В номере от 30 декабря рассказывается о двух вышедших на экраны страны картинах: северокорейском боевике «Хон Гиль Дон» и американо-норвежском фантастическом фильме «Полет навигатора».

О первом говорилось, что это «захватывающие приключения героя-одиночки, чем-то похожего на Робина Гуда». При этом «фильм изобилует схватками, участники которых мастерски владеют национальным боевым искусством тхэквондо, особенно в борьбе с японскими воинами ниндзя».

Второй фильм — о встрече с внеземным разумом. Причем с настоящим, а не таким, который может «достать югославский линолеум». «Путешествие во времени, масса неожиданных ситуаций — всё-таки фильм приключенческий. Все трюки в картине сняты на высоком профессиональном уровне, какими славятся американские „космические“ ленты»", — говорится в аннотации. Интересно. Надо будет как-нибудь пересмотреть...

Текст: Кирилл Синьковский, фото из архива Альберта Зайцева, также предоставлены Государственным архивом Калининградской области