СЭЗ «Янтарь», Новый год в океане и астрология: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы региональной прессы 35-летней давности. На очереди первая неделя 1990 года. Новогодние торжества в самом разгаре, жители области продолжают веселиться. Некоторые — за тысячи миль от родного дома. Например, экипаж БАТМ «Порфирий Чанчибадзе», который в те дня бороздил просторы Тихого океана.

В заметке «Привет из года 90-го», которая была опубликована в «Калининградской правде» за 1 января, капитан судна Юрий Морозов рассказал корреспонденту по телефону о перевыполнении плана, посетовал на бесконечные штормы и шквалы и признался, что в круговерти рыбацких будней каждая весточка с берега становится значительным событием для всего коллектива.

«Таким событием стал для нас привоз транспортом лесной гостьи — пушистой елочки. Все порадовались известию о том, что одному из ветеранов судна, боцману Леониду Прусову, выделена квартира», — сказал капитан. Важно отметить, что газета связалась с судном еще в конце 1989-го, но поскольку Новый год в Тихом океане к тому времени давно наступил, выходило, что Юрий Морозов оказался своеобразным посланцем из будущего, что, собственно, и отмечено в названии публикации.

В настоящем тоже было в целом неплохо. В том же номере «Калининградка» порадовала жителей областного центра известием, что скоро они смогут ездить на новых троллейбусах. «В партии пять машин, — говорится в публикации „Перед выходом на линию“. — Они имеют комфортабельный салон, удобную кабину для водителя». Также подчеркивается, что «троллейбусы пришли вовремя. Из 67 имеющихся в ТТУ машин свыше десяти процентов отслужило свой век — подлежит списанию».

В следующем номере (за 3 января) еще одна хорошая новость под заголовком «Поистине долгожданный подарок». Речь о бассейне, что рядом со спорткомплексом «Юность». Подарок был и впрямь долгожданный, поскольку возводили этот объект долго и с большими проблемами. Еще в 1986 году газета «Маяк» сообщила о начале строительства бассейна.

Бассейн спорткомплекса «Юность», фото: Государственных архив Калининградской области



Работа действительно закипела, но потом что-то пошло не так. В 1988 году в «Калининградском комсомольце» вышла заметка «Сколько можно мечтать?», где говорилось о том, что темп стройки заметно упал. «Наверху» тоже были озабочены сложившейся ситуацией — сотрудникам Государственного архива Калининградской области (ГАКО) удалось найти постановление бюро Калининградского горкома КПСС от 16 октября 1989 г. «Об ответственности коммунистов-руководителей за допущенный брак в строительстве и срыв сроков сдачи в эксплуатацию плавательного бассейна спортивного комплекса „Юность“». И вот в самом начале 1990 г. «Калининградка» обрадовала: «Наконец-то подписан акт о приемке в эксплуатацию».

Также в этом номере газеты рассказ о том, как калининградцы отдохнули с 31 декабря на 1 января. Материал, написанный на основе информации УВД, — «Новогодний праздник в зеркале сводки» — позволяет сделать вывод, что многие сделали это с «огоньком». Сначала там утверждается, что праздник прошел спокойно, но потом уточняется, что спокойствие было относительным, поскольку 130 сотрудникам милиции, которые охраняли правопорядок у новогодней елки, без дела стоять не пришлось. «Только их (милиционеров. — прим. Нового «Калининграда») присутствие помогло не допустить в ряде случаев хмельного буйства драк, — высказал уверенность журналист Ю. Анатолиев. И продолжил: «Да, мы подчас не удовлетворены качеством нашей жизни, многое нас не устраивает, раздражает, но разумно ли своё раздражение приносить на площадь?»

Ссылаясь на свидетельства милиционеров, автор пишет, что «среди тех, кого приходилось в невменяемом состоянии буквально укладывать в штабеля, были и 12–14 летние подростки». И это обстоятельство вызывает у него искренне удивление: «Кто им подносил стакан, где?» И вот еще один любопытный фрагмент статьи: «В Новый год, как известно, фейерверков у нас не бывает. Однако кое-кто решил дополнить культурно-развлекательную программу, поразвлечь, так сказать, горожан и этим действом, абсолютно, кстати, противозаконным. Неизбежен вопрос: откуда сигнальные ракеты, фальшфейер и прочая пиротехника. По имеющимся данным — их воруют с рыболовецких судов, в воинских подразделениях».

Обратила на себя внимания вышедшая в первом январском номере «Калининградской правды» статья с оптимистичным заголовком «Есть у нас шанс» о том, насколько здорово было бы создать на территории Калининградской области свободную экономическую зону.

Юрий Маточкин, фото: Государственный архив Калининградской области



В этой колонке автор признается, что у многие земляки считают СЭЗ научной фантастикой, но сам он уверен, что на самом деле это шанс, который никак нельзя упустить. Написал эту колонку профессор Юрий Маточкин. Тогда — директор Всесоюзного института повышения квалификации Минрыбхоза СССР, а впоследствии, в 1991–1996 годах — глава администрации Калининградской области. При нем была законодательно закреплена Свободная экономическая зона «Янтарь», которая позднее стала называться «Особой». В общем, оказалось, что зона действительно не фантастика.

Еще в те годы много писалось об астрологии. Это сейчас мы разделились на тех, кто верит в подобного рода предсказания, и на тех, кто относится к ним скептически. А в те времена, когда вся эта мистика была в новинку, многие пытались разобраться, как система работает и работает ли вообще. В этой связи интересен материал «В плену у звезд?», опубликованный в первом январском номере «Калининградского комсомольца». Это интервью с довольно известным ученым, доктором химических наук, лауреатом Государственной премии и «по совместительству» известным астрологом Феликсом Величко.

Принцип работы звездной механики он объяснил так: «В основе человеческих биоритмов лежат химические реакции. Что такое, например, удовольствие? С точки зрения химии это синтез в мозгу некоторых химических веществ. На эти реакции как раз и оказывают влияние небесные тела, главным образом Луна и Солнце. Луна вызывает мощные приливные волны в морях и океанах. Нечто подобное и в наших с вами клетках. Таким образом, через определенную заданность биоритмов и формируется поведение конкретного человека. Не во всём, конечно, но во многом».

При этом Величко уточняет: «Предсказания астрологов не означают, что то или иное событие непременно свершится, но указывают на большую вероятность этого». Разумеется, корреспондент не упустил возможность поинтересоваться каким будет наступивший 1990 год, но получил довольно обтекаемый ответ: он-де будет отличаться стабильностью. Попытки уточнить детали успехом не увенчались. Астролог ответил в духе времени — мол, подробный гороскоп можем предоставить только на коммерческой основе. «Как теперь стало модно, за валюту, наверное?» — поинтересовался, как показалось, слегка опешивший журналист. Оказалось, что соотечественники могут узнать будущее и за рубли.

Дальше прямо «в теле» интервью приводятся банковские реквизиты, по которым надо перечислить 5 рублей (весьма серьезные, надо сказать, деньги в те времена — прим. «Нового Калининграда»). В общем, как бы сейчас сказали, откровенная реклама. Но никаким значком статья, разумеется, отмечена не была — тогда такое еще не практиковалось. Времена в этом плане были совершенно «девственные».

Фото: Государственный архив Калининградской области



Но слова «выгода», «коммерция», «доход», «рынок» звучали в прессе очень часто. Особенно в молодежной. О том, насколько это всё важно, рассказал на страницах «Калининградского комсомольца» заведующий отделом социально-экономических проблем молодежи ЦК ВЛКСМ Сергей Лямин. «Конечно, куда привычней соотносить с комсомолом лозунги, ударные почины и энтузиазм первопроходцев, — высказал уверенность он. — Но вот ехал наш молодой человек на стройку века, шел на ферму или просто хорошо работал за своим станком, а когда дело доходило до собственных его нужд, оказывался с протянутой рукой: дай жилье, дай детский сад, дай стадион. А кинувший клич комсомол оказывался неспособным защитить право человека на справедливую часть произведенным им же благ». Ну, и вывод: «Нужно создать условия для тех, кто хотел решить проблемы собственными руками».

Многие комсомольцы, надо признать, с задачей справились. Особенно это касается, конечно, руководства ВЛКСМ, большинство представители которого сумели очень плавно и безболезненно встроиться в рынок, чего, к сожалению, нельзя сказать о большинстве рядовых членов организации.

6 января в «Калининградке» была опубликована статья «Этот несчастливый счастливый номер», в которой описывается довольно печальная ситуация, хотя начало у истории прекрасное. Жительница поселка Лунино Неманского района Нина Ионушайтене выиграла в лотерею «Москвич-2140». Однако поздравлений она не принимает. Оказывается, удача улыбнулась ей еще год назад. И все это время она пытается получить свой выигрыш. Причин тут, как выяснилось, целый клубок. Но основная заключалась в том, что эту марку машины уже перестали выпускать. Победительница лотереи стучала во все двери, обращалась куда только можно и в итоге вроде как добилась обещания выдать ей вместо «Москвича» «Жигули».

Описывающий мытарства «счастливицы» журналист Г. Фурман жестко раскритиковал бюрократизм, но в конце статьи все же отметил: «Очень прошу читателей не принимать то, что написано, за пропаганду против такого увлекательного дела, как денежно-вещевая лотерея. Непременно покупайте билеты, выигрывайте холодильники и пианино, пылесосы и другие такие нужные вещи. Подождите годик — получите, ручаюсь».

Закончить это обозрение хочется всё-таки на оптимистической ноте. Газета «Маяк» в заметке «Совет да любовь» сообщила, что в минувшем 1989 году брак заключили более четырех тысяч пар. В том году появилось на свет около 4300 новорожденных. «Мальчиков чаще называли: Александр, Евгений, Артем. У девочек „модными“ были имена — Юлия, Ольга, Екатерина, Анастасия», — пишет газета.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: ГАКО и из архива Альберта Зайцева